Неквалифицированные инвесторы. Как в России будут защищать игроков финансового рынка?

Российский парламент работает над законопроектом, который поможет защитить россиян от рискованных операций на финансовом рынке. Гражданам запретят иметь дело со сложными финансовыми инструментами и присвоят статус "особо защищаемых неквалифицированных инвесторов".

Инвесторы по категориям

Центробанк России модернизирует систему защиты инвесторов на финрынке. И в рамках этой работы разделил участников рынка на три категории — неквалифицированные, квалифицированные и профессиональные инвесторы. Параллельно был введен дифференцированный механизм использования финансовых услуг и инструментов.

К группе неквалифицированных инвесторов, размещающих свои капиталы, отнесли граждан, которые не имеют специальной подготовки для работы на фондовом рынке, но намерены с помощью финансовых инструментов сохранить и увеличить собственные сбережения.

Желая защитить граждан от необоснованного риска при работе со сложными финансовыми инструментами, депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона, который предполагает введение статуса «особо защищенных неквалифицированных инвесторов».

Степени защиты

Неквалифицированные инвесторы будут разделены на две группы в соответствии с величиной средств, находящихся на брокерском счете. Граница между ними — 400 тыс. рублей. Если у инвестора сумма меньше этого значения, то он относится с особо защищаемой категории. Такие лица могут работать без процедуры инвестиционного профилирования лишь с самыми простыми инструментами, отличающимися наименьшим риском.

Причиной для ввода ограничений стала обеспокоенность властей последствиями действий граждан. По словам руководителя думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова, нередко люди вкладывают последние средства в сомнительные операции чтобы получить сверхдоходы. В результате они не приобретают ничего и теряют собственные ресурсы. Некоторые пытаются заявить, что не понимали, во что ввязываются. Новый закон «поставит крест» на подобных действиях, лишив некомпетентных граждан возможности участвовать в рискованных проектах.

Финансовые инструменты

Предполагается, что низшая категория будет даваться по умолчанию. Она позволит инвестировать исключительно в малорискованные инструменты - организованные инструменты рынка драгметаллов и валюты, находящиеся в обращении долевые и долговые бумаги, которые допущены к долгам 1 и 2 уровней, а также не исключенные из оборота инвестиционные паи.

Также неквалифицированные инвесторы получат право на торговлю различными финансовыми инструментами, которые подходят под их инвестиционный профиль. При этом принцип «последнее слово за клиентом» в отношении них не действует.

Особо защищенные инвесторы не будут допущены к приобретению коммерческих облигаций. Другие, обращающиеся на бирже фининструменты, доступны им на сумму до 50 тыс. рублей в год. В реальности подобные ограничения создают непреодолимые препятствия для торговли на срочном рынке.

Новые возможности

Неквалифицированные инвесторы с суммой на брокерском счете свыше 400 тыс. рублей могут использовать инструменты аналогичные тем, что имеются у представителей особо защищаемой группы. Кроме того, они имеют такие дополнительные возможности как торговля с плечом, торговля инструментами, которые соответствуют инвестпрофлю. При этом действует принцип «последнее слово за клиентом» с некоторым временным лагом.

С целью создания условий для капиталовложений в финансовые инструменты, не предназначенные для данной категории инвесторов, предполагается прохождение серий экзаменационных испытаний на сайте биржи. Каждая из них связана с конкретным инструментом. Инвестор сможет выбрать те экзамены, которые требуется для собственных задач инвестирования. В случае провала допускается пересдача.