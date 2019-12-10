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Нейтральный статус для спорта. Почему WADA ввела санкции против России

10 Декабря 2019 118 0 Политика
Нейтральный статус для спорта. Почему WADA ввела санкции против России

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) на четыре года отстранил Россию от участия в международных спортивных соревнованиях, в том числе от Олимпийских, Паралимпийских игр и чемпионатов мира. Допуск смогут получить только «чистые» российские спортсмены, но им придется выступать в нейтральном статусе и без флага России.

Что запретили

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело санкции против Российской Федерации, согласно которым:

  • в течение 4 лет на всех крупных спортивных мероприятиях запрещено поднимать российский флаг и исполнять российский гимн;
  • Россия лишается права проводить крупные международные соревнования на своей территории и подавать на них заявки. Международные федерации должны перенести уже согласованные турниры в другие страны;
  • спортсмены из России не могут в этот период представлять свою страну на крупных соревнованиях. Даже сборной России по футболу, в случае выхода в финал Чемпионата мира 2022 года в Катаре, придется обойтись без национального флага;
  • 145 спортсменов, уличенных в манипуляциях с допинг-пробами, не смогут принять участие в Олимпиаде 2020 и 2022 года. «Чистые» спортсмены на Олимпиаду будут допущены в нейтральном статусе;
  • российским спортивным функционерам запрещено посещать Олимпиады, Паралимпиады и крупные соревнования;
  • РУСАДА обязано выплатить WADA 5 млн долларов за расследование манипуляций с допинг-пробами и 100 тыс. в качестве штрафа;
  • РУСАДА лишено статуса соответствия кодексу WADA. Через четыре года агентство могут восстановить, если оно станет независимым от государства.

У РУСАДА есть право оспорить решение WADA – сделать это можно в течение 21 дня. В случае если РУСАДА не будет подавать апелляцию, то эта возможность появится у руководителей Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России и глав спортивных федераций.

За что наказали

Россию наказали за манипулирование базами данных Московской антидопинговой лаборатории. Целью манипуляций было сокрытие употребление допинга российскими спортсменами. Однако в Москве обвинения WADA категорически отрицают. Тем не менее, по мнению Всемирного агентства, информация Московской антидопинговой лаборатории не является «ни полной, ни полностью достоверной». Так, например, данные за 2015 год, предоставленные информатором агентства, не совпали с теми же данными, которые лаборатория передала в 2019 году.

В WADA считают, что в конце 2018 – начале 2019 года в лаборатории изменили базы данных, чтобы информация бывшего главы лаборатории Григория Родченкова, который изобличал устройство российского спорта, сбежав на Запад, выглядела фальсификацией.

Также были удалены свидетельства того, что другой сотрудник лаборатории, чье имя не называется, сокрыл применение допинга российскими спортсменами в 2014-2015 годах. За всеми действиями в WADA подозревают участие высокопоставленных российских чиновников.

Самое главное – чтобы представляли Россию

«Всегда расстраиваюсь, когда слышу что-то подобное. Надеюсь, все наладится. У нас еще много времени до Олимпиады, чтобы выяснить, как лучше поступить», – заявил форвард сборной России и «Вашингтона» хоккеист Александр Овечкин.

«Очевидно, это печальные новости. Мне жаль, что люди, работавшие так упорно, не смогут оказаться на Олимпийских играх», – цитирует Овечкина The Washington Post.

По словам главного тренера мужской сборной России по боксу Виктора Фархутдинова, самое главное для Федерации бокса России – это чтобы атлеты на международных соревнованиях представляли именно Россию. Под нейтральным флагом российские боксеры выступать не хотят. «Для нас выступление за Россию важнее всего остального», – подчеркнул тренер.

Соображения политического характера

Президент Владимир Путин увидел в решении WADA заботу не о чистом спорте, «а соображения политического характера». По его словам, если к Олимпийскому комитету России нет претензий, то страна должна выступать под олимпийским флагом. Он отметил, что решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Российские власти имеют право подать в Спортивный арбитражный суд (CAS) и обжаловать решение, заявил Путин.

Также он считает, что наказание должно носить индивидуальный характер. Наказание не может быть коллективным и распространяться на людей, которые не имеют отношения к нарушениям.

О неадекватном и чрезмерном характере наказания WADA заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Ссылаясь на Олимпийскую хартию, он заявил, что российские атлеты должны поехать на Олимпийские игры в Токио в составе национальной команды.

«Мы сделаем все, чтобы российские спортсмены выступили в Токио под флагом России. В рекомендации WADA не содержится никаких обвинений в адрес Паралимпийского комитета России (ПКР) и ОКР, тем не менее, последствия ущемляют права членов ОКР и ПКР», – заявил Поздняков.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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