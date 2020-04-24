Негатив как норма. Как прожить кризис с наименьшими потерями?

Несмотря на то, что многие из нас пережили тяжелое время разрухи «девяностых», такого мы еще не видели. Пустые улицы огромных городов, ограничение свободы передвижения. При этом постоянная тревога за близких, соединенная с постоянным же раздражением. Все это - уникальный опыт для нас, и в то же время огромный стресс.

Ситуация, в которой все мы оказались сейчас, абсолютно уникальна - проблемы не у какой-то отдельной страны, а у всех сразу.

Главный вопрос, который мы сейчас задаем себе – что мы реально можем сделать, чтобы не только пережить трудные времена, но и в будущем преодолеть их последствия?

Ответ выглядит следующим образом: для начала следует понять и осознать все, что сейчас происходит с нами. Осознать, что наша психика сейчас переживает жесточайшую нагрузку, и понять, как она с этим справляется.

Есть два типа кризисов. Первый – это когда после потрясений и трансформаций есть шанс выйти на прежний уровень и образ жизни. Второй – когда «обнуляются» все планы, перечеркиваются все прежние способы жизни. Именно его мы сейчас переживаем.

И единственный выход из этого положения – изменение нашей личности, осознание себя в совершенно новом мире, переоценка всех ценностей.

Разумеется, это не происходит за одну ночь. Ведь речь идет, по сути, о рождении нового человека, которого, как известно, надо сперва выносить, а затем родить, и процесс этот крайне болезненный.

В нашей ситуации мы проходим через четыре стадии кризиса.

Первая – это первичный рост напряжения.

Здесь мы ориентируемся на привычные способы решения проблемы. Например, быстро делаем запасы из гречки и консервов.

Вторая – это дальнейший рост напряжения.

Он происходит по причине того, что эти способы оказываются безрезультатными. Объявление всеобщих «выходных» на месяц и требование режима самоизоляции спровоцировало именно эту стадию. Понятно, что запасов нам не хватит, а что будет с нами после того, как нерабочие дни закончатся, никто не знает.

Третья стадия - рост напряжения продолжается.

Он требует мобилизации сил, внутренних и внешних источников. Находясь на самоизоляции, мы пытаемся совместить работу и семью на одном небольшом пространстве, сохранить отношения. И все это при растущем уровне тревоги и страха внутри.

Ресурсы для этого нужны просто невероятные, особенно если речь идет о достаточно долгом сроке. И вот эти ресурсы подходят к концу, сдержать напряжение не получается, а до конца карантина судя по всему, еще жить и жить.

Наступает четвертая стадия кризиса.

Повышение тревоги, депрессивности, чувства беспомощности и безнадежности, приводящие в конечном счете к дезорганизации личности. Все это ее отличительные особенности.

В этот момент наступает срыв. Эмоции и чувства, которые обычно не одобряются в обществе, прорываются наружу. Гнев и страх выплескиваются на окружающих и отдаляют нас от других людей.

Все это происходит с нами прямо сейчас – и это общий процесс для всего человечества.

При этом у каждого из нас есть доминирующее состояние психики в зависимости от того, каков наш характер и в каком состоянии застала нас эпидемия.

Депрессивная направленность проявляется в таких чувствах, как разочарование, апатия, равнодушие, подавленность, тоска, усталость безразличие.

Деструктивная направленность заставляет нас переживать раздражительность, придирчивость, досаду, упрямство, зависть, мнительность, обиду, ненависть, злость, агрессию.

И наконец, многие сталкиваются с переживанием одиночества как чувства непонятости окружающими, ненужности, пустоты рядом, тупика, безнадежности.

Последнее усиливается тем, что в любом кризисе изменяется объем общения. Он может резко ограничиваться (уход в себя), а может резко возрастать, но иметь вид «одиночества в толпе», когда человек ищет забвения в частых поверхностных контактах с другими людьми.

Безусловно, во всем этом очень мало приятного.

Однако необходимо осознать, что все те негативные эмоции, которые мы проживаем сейчас, нормальны и естественны. Они выработаны нашей психикой ради нашего выживания.

Ругать себя за них, заниматься «достигаторством» и командовать «соберись, тряпка» - так же бессмысленно, как пытаться ругать себя за поднявшуюся температуру.Мы все знаем, что температура - признак организма, борющегося с инфекцией.

Точно так же наши отрицательные эмоции и чувства сейчас – это признак того, что наша психика адаптируется к тем сложным обстоятельствам, в которые мы попали.

Однако важно помнить, что кризисная ситуация рано или поздно закончится, а мы останемся.

Поэтому надо сохранить стержень своей личности, найти точку опоры, в том числе в себе самом.

Именно это является залогом нормальной жизни в будущем, залогом успешного выхода из кризиса в изменившемся мире - своими силами или при помощи специалистов.

Однако это – дело будущего.

Сейчас необходимо жить в заданных обстоятельствах, стараясь не причинять вреда себе и другим, и осознавать все, что происходит внутри нас, как нормальное, хотя и пугающее. Это единственный способ подойти к концу проблемной ситуации с наименьшими потерями.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram