Нефтяной шантаж. Чего Белоруссия и Россия добиваются друг от друга
Белоруссия должна стать частью России, если Минск хочет получить единые цены на энергоносители, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Но, по его словам, народы России и Белоруссии не хотят объединения. Более того, сам Лукашенко будет бороться за суверенитет страны даже после ухода с поста президента. До этого агентство Bloomberg писало, что президент России Владимир Путин дважды предлагал Лукашенко создать «сверхдержаву» из двух стран. В этом случае Путин бы получил возможность сохраниться личную власть после 2024 года, а Лукашенко – получить дешевые нефть и газ. Поскольку Лукашенко категорически отказался, Россия решила не поставлять нефть Минску. Из-за этого белорусский президент пригрозил отбирать необходимую нефть из транзитного потока. В Кремле отметили, что «эмоции берут верх» и заверили, что диалог о нефти между Минском и Москвой продолжается.
Нефть и план А
- О плане А для сохранения Путина у власти – присоединению Белоруссии к России для создания «сверхдержавы», 12 февраля писало агентство Bloomberg. По данным агентства, Путин предложил Лукашенко объединиться за месяц до 15 января, когда он в послании Федеральному собранию объявил о переписывании Конституции. Если бы Лукашенко согласился на объединение, Путин бы стал лидером нового Союзного государства.
- В связи с тем, что Лукашенко отказался решать проблему смены власти в России в 2024 году, между Россией и Белоруссией в начале 2020 года возник конфликт по поводу поставок нефти. До этого Москва поставляла нефть в Белоруссию беспошлинно, а Минск перетамаживал ее и продавал на Запад, зарабатывая на разнице до нескольких миллиардов долларов в год. По словам Лукашенко, в России ему намекали, что готовы предоставить энергоносители по внутренним ценам в обмен на интеграцию – то есть создание Союзного государства, сообщала его пресс-служба.
- Вопрос поставок нефти Лукашенко собрался решать радикально. При недостаточных поставках нефти российской стороной, заявил он, Минск будет отбирать нефть из транзитной трубы. Лукашенко отметил, что он никого не шантажировал, но предупредил: если Москва не будет поставлять 2 млн тонн ежемесячно, он начнет несанкционированный отбор российской нефти. В январе, по его же словам, Москва поставила всего 500 тыс. тонн. При этом в Европу через Белоруссию поставляется 70 млн тонн нефти. Лукашенко ждет конца февраля, после чего перейдет от угроз к делу.
- Большая пятерка нефтяных компаний России отказывается работать с Белоруссией из-за «низкой маржинальности» белорусского рынка. Поставки разрешены только компании «Русснефть», но она свои лимиты уже исчерпала. Следующая квота будет доступна 1 апреля. Таким образом, в начале марта конфликт России и Белоруссии с нефтяной трубой может выйти на новый уровень. Пока же Минск требует цену в 80% от мировых цен на нефть и поставки без пошлин.
В Кремле эмоциям не поддаются
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «эмоциями» высказывания Лукашенко. По его словам, Москва и Минск продолжают общение относительно вопроса поставок энергоносителей, в том числе на уровне компаний-поставщиков. Как рассказал пресс-секретарь российского президента, лидеры стран пришли к решению, что на уровне кабинетов, членов кабинетов, курирующих вопросы двусторонней интеграции, они будут заниматься проработкой темы поставок энергоресурсов.
- Что касается эмоциональных высказываний Александра Лукашенко, то Песков комментировать их отказался: «Я воздержусь от комментариев. Там иногда действительно, скажем так, эмоции берут верх. Будучи в Сочи, два президента достигли определенного понимания, из этого мы и будем исходить». Также Песков опроверг тот факт, что Путин предлагал Лукашенко создать «сверхдержаву» через объединение России и Белоруссии.
Мнение эксперта
- По мнению политолога Марата Баширова, Лукашенко непоследователен в своих высказываниях, и это – пример его «нервного поведения». Так эксперт оценил заявление о том, что Москва «намекала» Минску на присоединение. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт пояснил, что РФ больше не дотирует экономику Белоруссии в ущерб своих нефтяных компаний.
- «Он говорил, что Минск откачивает из нефтепровода для НПЗ техническую нефть. Теперь последовало сообщение, что Белоруссия собирается забирать оплаченную европейским покупателем нефть, которая должна следовать через территорию Белоруссии транзитом, за который заплатила Россия», – пояснил Баширов. Эксперт высказал предположение, что Западу не интересно сотрудничество с компаниями из Белоруссии. «Многие помнят, что украинцы, русские и белорусы – братские народы. Экономическая связь с Россией – залог выживания и развития», – подвел итог политолог.
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