Нефтяной шантаж. Чего Белоруссия и Россия добиваются друг от друга 449 0 Политика

Белоруссия должна стать частью России, если Минск хочет получить единые цены на энергоносители, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. Но, по его словам, народы России и Белоруссии не хотят объединения. Более того, сам Лукашенко будет бороться за суверенитет страны даже после ухода с поста президента. До этого агентство Bloomberg писало, что президент России Владимир Путин дважды предлагал Лукашенко создать «сверхдержаву» из двух стран. В этом случае Путин бы получил возможность сохраниться личную власть после 2024 года, а Лукашенко – получить дешевые нефть и газ. Поскольку Лукашенко категорически отказался, Россия решила не поставлять нефть Минску. Из-за этого белорусский президент пригрозил отбирать необходимую нефть из транзитного потока. В Кремле отметили, что «эмоции берут верх» и заверили, что диалог о нефти между Минском и Москвой продолжается.