Нефть в обмен на суверенитет. Почему Россия может потерять Белоруссию как союзника

Белорусский лидер Александр Лукашенко снова решил «бросить камушек» в сторону Москвы. Во время очередного совещания, посвященного развитию страны, он заявил, что в случае отказа компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтянке, Россия рискует потерять Белоруссию как своего союзника, а Минск начнет закупать нефть в Прибалтике.

«Проблем нет»

«Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», – заявил Лукашенко, выступая на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году.

Что касается возможных компенсаций, то, по словам президента Белоруссии, для Минска не существует проблемы заработать дополнительные 400 млн долларов, чтобы компенсировать предполагаемые потери (хотя именно необходимость достать откуда-то 400 млн долларов с декабря приводит Лукашенко к истерическим эскападам в адрес Москвы). Комментируя ситуацию, Лукашенко отрапортовал: «По паритету покупательной способности, как сейчас принято считать, ВВП Беларуси – под 80 млрд долларов. Что тут за проблема? Нет такой».

Кроме этого, белорусский лидер убежден, что жители страны не должны нести никакого дополнительного бремени и ухудшать свое положение, в частности, если речь идет о союзничестве Беларуси и России. «Еще раз подчеркиваю: мы и так живем значительно беднее, нежели наши старшие братья, наши союзники», – отметил Лукашенко, еще недавно призывавший экономить каждую копейку.

Переговоры продолжатся?

Как было сказано выше, один из основных посылов Лукашенко в сторону Москвы – возможность Белоруссии закупать нефть в Прибалтике. Впервые, говоря о прошлогодних переговорах с президентом России Владимиром Путиным (к слову говоря, официальных итогов встречи подведено не было), Лукашенко заявил, что Россия собственно возможность компенсации не отвергает.

«Никакого отторжения по вопросу компенсации не было. Не было, что Россия говорит: нет, мы не будем компенсировать ваше ухудшение ситуации, ваши потери. Более того, президент России предложил и в новом году продолжить переговоры по этому вопросу и выработать приемлемое решение – и один на один, и в составах рабочих групп», – заверил Лукашенко.

Тем не менее, как считают аналитики, Путин и Лукашенко под занавес 2018 года могли обсуждать не столько цены на энергоносители, сколько создание Союзного государства. Напомним, что речь идет об объединении, которое может закончиться уже к 2025 году. В нем будет единый эмиссионный центр, суд, таможня, но самое ключевое – единый энергорынок. То есть, то, чего так хочет Белоруссия (производить закупку нефти и газа по российским внутренним ценам). Однако, если для Лукашенко в этом проекте есть экономический смысл, то в интересах Москвы противоречащая белорусской государственности идея объединения двух стран, цель которого, предположительно, сводится к легитимному продлению властных полномочий российского президента.

Дорогие угрозы

Тем не менее, вполне логичным был бы вопрос о том, что для таких низких цен готова сделать Белоруссия? Как считает белорусский политолог Александр Класковский, с одной стороны, Лукашенко не хочет «дразнить Москву» так называемой «риторикой о независимости», а вот с другой – де-факто Минск на полном серьезе думает о том, как выходить из этой ситуации, не уступая в этих вопросах.

«Скорее всего, белорусское руководство рассчитывает затянуть эти переговоры о продвижении в плане союзного строительства, а тем временем все-таки добиться какой-то частичной компенсации от Москвы за налоговый маневр в нефтяной отрасли», – считает аналитик.

Что касается угроз относительно закупки нефти в Прибалтике, то, как считает ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков, экономически они могут выйти Белоруссии дорого. «Давайте мы будем у кого-то закупать, Россия от этого вроде как недополучит денег и согласится на белорусские условия. В реальности ровно наоборот. Белоруссии все могут продать нефть, не проблема купить ее на мировом рынке. Но это будет дороже, чем у России. Она у Казахстана, например, закупала, и он им продает по рыночным ценам. У Азербайджана – то же самое. С иранской нефтью они тоже анонсировали, что закупили нефть, танкер из Ирана идет, и это будет прекрасно. Так он вообще не пришел в Белоруссию, затерялся где-то в Европе», – цитирует эксперта BFM.