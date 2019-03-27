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«Неформально – не криминально». В России выросла доля неформально занятых

27 Марта 2019 242 0 Экономика
«Неформально – не криминально». В России выросла доля неформально занятых

В 2018 году в России выросла неформальная занятость, о чем свидетельствуют данные Росстата. При этом, как отмечается, в неофициальном секторе занят каждый пятый работающий россиянин, и мужчин среди них больше, чем женщин. Как уточняется, под неформальной занятостью поднимаются все предприятия и компании, которые не имеют статуса юридического лица, например, некоторые ИП, фермеры или самозанятые. За последние несколько лет этот показатель остается на уровне 20%.

Сухая статистика

Согласно данным Росстата, доля работающих в неформальном секторе россиян в 2018 году выросла, составив 20,1% от общей численности всех работников, возраст которых составляет от 15 лет и старше (14,6 млн человек).

В докладе службы говорится, что в 2017 году доля неформальной занятости была меньше и находилась на уровне 19,8% (или 14,3 млн человек). Данный показатель в России стабильно держится на уровне 20%, в кризисные 2015-2016 годы он ненамного превысил 21%.

Самый высокий уровень неформальной занятости в 2018 году был отмечен в Чеченской республике (64% от общего числа занятых), Дагестане (52%), а также в Ингушетии и Кабардино-Балкарии (по 48%). Далее идут Крым (38%), Ставропольский край (35%) и Севастополь (34%).

При этом чаще всего без официального оформления работают мужчины (21,7%). У женщин этот процент немного ниже – 18,4%.

Кто такие неформально занятые

Как отмечает РБК, неформальная занятость не равна криминальной. К тем, кто работает в неформальном секторе, Росстат причисляет всех сотрудников, которые заняты на предприятиях, не имеющих регистрацию в качестве юридических лиц. Например, сюда можно отнести индивидуальных предпринимателей и тех, кто работает у них по найму. В эту же категорию относят самозанятых, фермеров, членов семьи, которые помогают своим родственникам в бизнесе, и так далее. А вот те, кто работает в юрлицах без оформления договора либо те, кто получает там серые зарплаты, в понятие неформальной экономики не попадают.

Вместе с этим, количество неформально занятых в Росстате оценивают как разницу между количеством всех занятых в экономике (людей спрашивают, выполняют ли они какую-либо деятельность за плату) и числом рабочих мест, которые замещены в юридических лицах.

Данные теневого рынка

Эксперты по-разному оценивают показатели неформальной и теневой занятости в нашей стране. Согласно информации, полученной Центром социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС, в теневом рынке занято около 30 млн россиян, из них 21,7 млн человек имеют дополнительные заработки не по месту работы либо получают некоторую часть зарплаты неофициально – в конвертах.

Согласно оценке Росстата, скрытый фонд оплаты труда составляет 25,9% (данные за 2017 год), что равняется 11,4 трлн руб.

В Росфинмониторинг объем теневой экономики оценивают в 20,7 трлн руб. (это 20% ВВП) в 2018 году. Тем не менее, тенденция меняется, и за последние несколько лет уровень этого показателя сокращается: так, в 2015-2016 годах он составлял 28%. В своих расчетах эксперты учитывают, например, данные по серому импорту (это ввоз товаров с занижением импортных пошлин за счет недостоверного декларирования), а также сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей и выплату серых зарплат.

Агрегатор новостей 24СМИ
Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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