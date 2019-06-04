Недостроили и недоплатили. Где Минздрав РФ не выполнил майские указы Президента России?

В 2018 году российский Минздрав не выполнил три из пяти показателей национальной программы «Развитие здравоохранения». В итоге, как заявили представители Счетной палаты, в стране не были обеспечены необходимые достижения по продолжительности жизни и снижения смертности от онкологии. Не достигнуты и показатели удовлетворенности россиян качеством медобслуживания. Также, как сообщает надзорный орган, в 50 из 85 субъектов РФ не выполнены требования «майских указов»2012 года об увеличении заработной платы среднего и младшего медперсонала.

Недострои и нарушения

Счетной палата провела проверку расходования бюджетных средств в 2018 году в Минздраве, Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова, ФМБА и Роспотребнадзоре. По итогам проверки аудиторы выявили недостаточные показатели по уровню исполнения расходов: Минздрав — 68,9%, Роспотребнадзор — 39,9%, ФМБА — 32,4%.

Не завершены работы и ввод в эксплуатацию по четырем из двенадцати объектов капитального строительства. Есть конкретные примеры таких недоработок. ФМБА так и не ввел в эксплуатацию Высокотехнологичный центр медицинской радиологии в Димитровграде, а Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора так и не закончил проект по реконструкции экспериментально-биологической лаборатории. Кроме этого, у Росздравнадзора и Роспотребнадзора в результате проверки обнаружились нарушения и недостатки, связанные с использованием субсидий на выполнение госзадания.

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень, комментируя ситуацию, заявил: «Низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией ФАИП. Как следствие, возникают риски необоснованного отвлечения средств федерального бюджета и затягивания сроков сдачи объектов».

Эксперты СП отметили, что для проверенных организаций и объектов характерны нарушения в сфере закупок - несоблюдение требований к содержанию документации и размеру закупок у субъектов малого предпринимательства, нарушения сроков заключения контрактов и размещения документации на сайте.

Лидеры и аутсайдеры.

В России есть регионы, которые «на все сто» исполнили майские указы президента Путина 2012 года в части повышения зарплат бюджетников. Однако таких оказалось всего 20%, отмечается в «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения» эксперты РАНХиГС. Майскими указами было предписано регионам практически в два раза поднять заработные платы десяти категориям бюджетников, включая врачей и учителей.

В списке «прилежных регионов» оказались не только дотационные республики Бурятия, Чувашия, Алтайский и Ставропольский края, Брянская область, но и регионы со значительными собственными бюджетными ресурсами и минимальной зависимостью от федеральных трансфертов. В их числе — Татарстан, ЯНАО и Тюменская область. Больше половины регионов, как пишет «Ъ», исполнили требования указов по зарплатам только по восьми-десяти категориям, и шесть регионов — только по трем категориям.

Дорогие медики

Самой «дорогой» категорией бюджетных работников в России оказались медики (всего 2,2 млн человек, из них 1,3 млн человек медицинского персонала), а также педагоги общего образования и дошкольных учреждений (2,1 млн человек, из которых 1,2 млн — учителя общеобразовательных учреждений). Врачам зарплату подняли как надо, а вот по медработникам так называемый «зарплатный» указ не был исполнен в 27 регионах. Тем не менее, в среднем они смогли достигнуть уровня выше 180% от первоначальной зарплаты (при планке в 200% средней по региону). Заработок среднего медперсонала не получилось поднять до средней по региону в 14 субъектах РФ. Что касается заработной платы школьных учителей, то она оказалась ниже целевой (средней зарплаты в регионе) в 23 регионах.

Как отмечают эксперты Высшей школы экономики, в 2012 году разница между средней заработной платой обозначенных категорий бюджетников и работников частных компаний составлял 30–40%. В 2018 году он сократился до 20–30%. Вместе с этим, как отмечается, в реальном выражении рост заработной платы в этих двух категориях получился незначительным.