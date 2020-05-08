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Небесные парады. Как Россия будет отмечать День Победы в условиях пандемии?

8 Мая 2020 258 0 Общество
Небесные парады. Как Россия будет отмечать День Победы в условиях пандемии?
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Празднование 75-летия Победы перенесено на сентябрь, к дню завершения Второй мировой войны. Но 9 мая по распоряжению Президента РФ в столице и десятках крупных российских городов пройдут воздушные парады с участием самой современной военной авиатехники. Увидеть демонстрационные полеты граждане смогут из окон своих домов и в режиме прямых телевизионных и онлайн-трансляций.

В День Победы в авиационных парадах в 47 городах России будут участвовать в общей сложности около шести сотен самолетов и вертолетов. Вчера и сегодня прошли генеральные репетиции в воздухе.

В Западном военном округе 9 мая воздушные парады увидят жители 12 городов - Санкт-Петербурга, Курска, Орла, Воронежа, Белгорода, Вологды, Ярославля, Нижнего Новгорода, Смоленска, Вязьмы, Калининграда.

Военные планируют задействовать более 100 самолетов и вертолетов, в том числе бомбардировщики Су-34, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12 и Ан-26, вертолеты Ка-52 «Аллигатор», Ми-28 «Ночной охотник».

В Центральном  военном округе будет задействовано 84 самолета и вертолета, авиапарады состоятся в 8 городах Поволжья, Урала и Сибири, самые масштабные – в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре.

В Восточном военном округе для проведения воздушных парадов в 14 городах выделили более сотни самолетов и вертолетов. Самый масштабный ожидается в Хабаровске  - 30 самолетов и вертолетов, в том числе истребители Су-35, которые производят совсем рядом на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре.

В Москве с апреля проходят репетиции авиапарада с участием четырех истребителя пятого поколения Су-57 и четырех МиГ-31К, вооруженные гиперзвуковой ракетой «Кинжал».

Планируется что 9 мая, парад откроют вертолеты Ми-26 в сопровождении четырех военно-транспортных Ми-8 "Терминатор", пилотажная группа "Беркуты" на пяти Ми-28Н "Ночной охотник", затем четверки "Аллигаторов" Ка-52 и "Крокодилов" Ми-24.

Затем в небо над Москвой поднимут «летающий радар» - модернизированный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У, а также самолеты дальней оперативно-тактической авиации. В параде будут участвовать стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь" в сопровождении четырех дальних Ту-22М3, четыре "стратега" Ту-95МС.

Отрепетированы разные построения - "тактическое крыло" из десяти самолетов Су-34, Су-35 и Су-30СМ  и «кубинский бриллиант», составленный из пилотажными группами "Русские Витязи" и "Стрижи" на истребителях Су-30СМ и МиГ-29.

Завершать парад будут традиционно - шестерка штурмовиков Су-25, выпустит шлейфы дыма цветов российского флага.

 

 

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Редакция "Капитала Страны"

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