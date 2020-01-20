Небедный премьер. Как Мишустин заработал свое состояние 319 0 Политика

До прихода на пост премьер-министра России Михаил Мишустин считался одним из самых богатым чиновником в стране. Глава ФНС ежегодно указывал высокие доходы в своих декларациях. При этом его благосостояние, как пишет «Коммерсанта», было связано не с действиями на посту главного налоговика, а с его предыдущей работой в бизнесе.