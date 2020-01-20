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Небедный премьер. Как Мишустин заработал свое состояние

20 Января 2020 319 0 Политика
Небедный премьер. Как Мишустин заработал свое состояние

До прихода на пост премьер-министра России Михаил Мишустин считался одним из самых богатым чиновником в стране. Глава ФНС ежегодно указывал высокие доходы в своих декларациях. При этом его благосостояние, как пишет «Коммерсанта», было связано не с действиями на посту главного налоговика, а с его предыдущей работой в бизнесе.

Цифровизация госструктур

  • Мишустин заработал внушительное состояние до 2010 года, пишет «Коммерсант». После окончания аспирантуры в МГТУ «Станкине» он стал одним из создателей НП «Международный компьютерный клуб» и впоследствии работал в лаборатории МКК.
  • В организации Мишустин отвечал за поставки «железа», в том числе таких марок как Sun, HP, Microsoft, Intel. Организация занималась цифровизацией госструктур России.
  • В 1998 году Мишустин получил должность советника, а после и замглавы ФНС Бориса Федорова. Федоров, в свою очередь, был создателем и совладельцем Объединенной финансовой группы (UFG). В эту компанию Мишустин уйдет с госслужбы в 2008 году. Однако к этому моменту, пишет «Коммерсант», Мишустин уже был состоятельным человеком.

Недвижимое имущество

  • Несмотря на высокий пост замминистра по налогам и сборам, в ФНС у Мишустина была небольшая зарплата. Об этом говорит то, что ему в рамках служебного пакета компенсаций от управления делами президента выдали квартиру на Трехгорном Валу. Коттедж в поселке на Николиной Горе супруги Мишустины купили в 2000 года на средства, заработанные в МКК.
  • В 2005 году семья Мишустиных подарила недвижимость несовершеннолетним детям в равных долях. Согласно данным ЕГРЮЛ, недвижимое имущество оставалось в их собственности.
  • По закону «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контрольных органов» ФЗ-45 1995 года Мишустин впоследствии зашифровал информацию о праве собственности. Как утверждает «Коммерсант», это произошло по требованию структур, отвечающих за безопасность.

Золотой и серебряный век

  • Из ФНС Мишустин ушел в 2008 году и занял должность в UFG, куда его пригласил Борис Федоров, бывший глава ФНС. После смерти Федорова Мишустин возглавил инвестиционную компанию. Он управлял инвестициями Сбербанка, «Газпрома» и «Ингосстраха».
  • В 2009 году, согласно служебной декларации, Мишустин заработал 79 млн руб. Как пишет «Коммерсант», заработок главы инвестиционной компании составляли бонусы от сделок. В 2008-2009 годах UFG проводил множество сделок из-за кризиса и ухода инвесторов с российского рынка.
  • Таким образом Мишустин захватил «золотой» и «серебряный» века российского инвестиционного бизнеса. После большая часть российских инвестбанков стали частью крупных финансовых групп. В частности UFG перешла Deutsche Bank.
  • Последние годы семья Мишустина предпочитала консервативные инвестиции. Они вкладывали средства, заработанные до 2010 года, и продавали активы. Первым делом Мишустин как чиновник был обязан продать долю в UFG. Вырученные средства помещались на депозиты под проценты. С 2013 по 2018 год, как пишет «Коммерсант», доходы Мишустина составили 130,7 млн руб., а его жены – 538,7 млн.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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