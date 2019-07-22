Не здоровое поколение? В России растет число детей-инвалидов при снижении инвалидности взрослых людей

По информации Министерства труда, в период с 2016 по 2018 года в нашей стране существенно сократилось число граждан, которые имеют инвалидность. Меньше стало как количество выданных свидетельств об инвалидности так и число граждан, которые обращаются за оформлением соответствующими документов в бюро медико-социальной экспертизы. Примечательно, что сокращение официальной инвалидности зафиксировано в разных возрастных категориях, в том числе предпенсионном и пенсионном возрасте. Однако есть и печальная тенденция - растет численность детей-инвалидов

Коварные болезни

В России сокращается число инвалидности в целом, однако растет число инвалидов среди детей. Эти данные, содержащиеся в исследовании бюро медико-социальной экспертизы, приводит Министерство труда РФ. Согласно оценке ведомства, в общей сложности количество россиян старше 18 лет с инвалидностью сократилась с 12,1 млн человек в 2016 году до 11,3 млн человек к началу 2019 года. Как пишет «Ъ», число лиц, которых признали инвалидами, уменьшалось параллельно со снижением числа обращений в бюро медико-социальной экспертизы. Доля лиц, которым было отказано в оформлении инвалидности, в 2016–2018 годах колебалась в пределах 13,4% -14,3%.То есть гражданам не стали больше отказывать в получении той или иной группы инвалидности – просто снизилось число людей, которые подавали соответствующие «заявки».

Если говорить о конкретных болезнях, которые привели к статусу инвалидности у взрослых людей, то на первом месте находятся болезни системы кровообращения (35,4%), на втором — злокачественные новообразования (12,2%), и на третьем — болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (7,9%). Инвалидность также назначали при наличии психических расстройств и расстройств поведения (7,8%), последствий травм и отравлений (4,3%), болезней нервной системы (4,1%). Еще реже устанавливалась инвалидность в связи с болезнью глаз (3,6%) и эндокринной системы (2,6%).

Как отмечают аналитики, по всем классам болезней, кроме злокачественных новообразований, болезней уха, а также болезней мочеполовой системы и болезней, которые были вызваны вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), число впервые признанных инвалидами сокращается. Вместе с этим, начиная с 2016 года, на первом месте среди болезней, которые впервые приводят к инвалидности, являются злокачественные новообразования.

Инвалидность по регионам

Итоги 2018 года показали: 62,1% инвалидностей зафиксированы у россиян в возрасте старше 60 лет, 17,3% — у граждан 51–60 лет, 9,2% — 41–50 лет, 7% — 31–40 лет и 4,4% — 18–30 лет. Во взрослой категории больше всего инвалидов среди женщин (57%). Большая часть относится ко второй группе инвалидности (47,5%).

Если рассмотреть ситуацию в разрезе регионов, то первое место по числу инвалидов на 10 тыс. населения занимают Чеченская республика (1,7 тыс.), Белгородская область (1,6 тыс.), а также Ингушетия (1,55 тыс.). Меньше всего инвалидов в Ямало-Ненецком (340) и Ханты-Мансийском (370) автономных округах, а также в Магаданской области (435). В целом средний показатель в России составляет 965 инвалидов на 10 тысяч населения.

Печальная статистика

При этом, как отмечают эксперты, на фоне уменьшения числа взрослых инвалидов неумолимо растет численность детей с инвалидностью. В сообщении Минтруда говорится: «Если в 2016 году она составляла 617 тыс., в 2017-м — 636 тыс., в 2018-м — 651 тыс., то к 1 января 2019 года — 670 тыс. детей». При этом структура болезней детей, которые приводят к инвалидности, , существенно отличается от заболеваний взрослых. Так, в 24,3% случаев речь идет о психических расстройствах и расстройствах поведения у детей. Еще в 23,2% случаях фиксируются болезни нервной системы, 17,7% случаев детской инвалидности связаны с врожденными аномалиями, деформацией и хромосомными нарушениями. В 7,8% случаев связаны с болезнями эндокринной системы, 4,7% — болезнями уха, и в 4,6% с болезнями глаз. Еще 3,7% детских инвалидностей имеют отношение к заболеваниям костно-мышечной системы, и столько же связано с болезнями органов дыхания — 3,7%.