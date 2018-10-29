«Не все самозанятые обрадуются налогу». Почему власти озаботились теневой занятостью при высоких ценах на нефть

В Госдуме приняли в первом чтении законопроект о налогообложении самозанятых. Власти хотят в порядке эксперимента протестировать новый налоговый режим для самозанятынх в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане. Согласно инициативе, если доход самозанятого не превышает 200 тыс. руб., он должен будет зарегистрироваться и ежемесячно платить налог в 4% при оказании услуг гражданам и 6% – юрлицам. За отказ в регистрации и сокрытие доходов предполагаются штрафы – 20% от полученной суммы (не менее 1 тыс. руб.) в первый раз, а при повторных нарушениях – вплоть до изъятия всего полученного дохода.





Екатерина Конюхова, аналитик «Алор Брокер»: Тема повышения фискальной нагрузки обсуждалась давно и, несмотря на профицит бюджета, государство, очевидно, уже не свернет с этого пути. Возможно, боятся санкций и эскалации конфликта в Сирии. Мы считаем, что предложенный властями «эксперимент» не будет иметь успех. Чтобы требовать деньги, нужно предложить что-то взамен. С одной стороны, самозанятые косвенно уже платят налоги – через НДС, акцизы, но с другой – граждане пользуются социальными льготами от государства, но при этом не возвращают ему часть от своего заработка. Мы считаем, чтобы самозанятые регистрировались, государство должно стимулировать их к этому, а не просто собирать деньги. Должны быть созданы условия для развития малого бизнеса, различные преференции – тендеры, госконтракты, возможно, какие-то образовательные бонусы. Тогда обе стороны будут довольны, а это самое главное в достижении консенсуса. В текущей ситуации, если ничего не изменится, мы вряд ли увидим массовый поток самозанятых. Что касается штрафов за сокрытие налогов, то мы думаем, эта мера может иметь обратный эффект. Еще больше предпринимателей уйдет в тень, будут использовать фиатные деньги. В некоторых компаниях уже сейчас дают бонусы биткоинами. Так что мы думаем, что от силы 20% зарегистрируются после данного закона. Что касается того, много ли денег самозанятые принесут государству, то этот вопрос дискуссионный. Учитывая небольшие суммы – 8000 руб. (4% от 200 000 руб.), мы не думаем, что эта мера окажет значительную поддержку бюджету.

Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»: Начать хочется с того, что государство – это, по природе своей, некий общественный договор, это договоренность о том, как на этой территории осуществляются те или иные процессы, распределяются финансовые потоки, происходит защита границ, и так далее. В отношениях современного общества и государства это ощущение, что все между собой договорились, максимально размыто, выборная система не обеспечивает продвижения интересов голосующих граждан, у них нет возможности выбирать тех законодателей, которые впоследствии будут отстаивать их интересы, а законодатели не имеют представления, кто их избиратель, и не имеют желания работать на перспективу, отстаивать интересы тех, кто их выбрал, чтобы потом быть избранными снова. Поэтому законы, подобные налогообложению самозанятых, хотя и очевидно противоречат интересам большого числа граждан, тем не менее, принимаются. Но и имеют в себе противоречия и лазейки, затрудняющие контроль исполнения этого законодательства. От самозанятых в текущей редакции требуется проявить инициативу, а в современном общества от родителей к детям передается тезис, что «инициатива наказуема», поэтому массовой регистрации самозанятых не будет. Ставки в 4% и 6% являются привлекательными и выгодными, но нет гарантии, что через некоторое время они не вырастут раза в 2-2,5, чтобы не создавать несправедливых условий для тех, кто платит НДФЛ в размере 13%, и, конечно, те, кто платит НДФЛ будут лоббировать изменение налогообложения самозанятых, и могут в этом добиться успеха. Этот закон подошел бы для гражданского общества в демократической стране, где высок уровень самоосознания граждан и высока роль местного самоуправления. А автократии, где огромную роль в экономике играют всесильные силовые структуры, где «инициатива наказуема», где доходы граждан приносятся в жертву нацпроектам, большого потока налогов от самозанятых не будет, даже при условии удобства регистрации и оплаты, в формате мобильного приложения. Это произойдет не раньше смены поколений, когда самые молодые предприниматели начнут воспринимать такую систему налогов как само собой разумеющийся способ ведения дел. К июню 2018 года в России было зарегистрировано официально 1529 человек самозанятых, и многие из них – иностранцы, а всего самозанятых в стране около 15 млн.

Анатолий Нагиев, руководитель практики налогового права Национальной Юридической Службы «Амулекс»: Законопроект о новом налоге на профессиональный доход, предусматривает много послабления для самозанятым граждан, в частности упрощает «бумажную волокиту»: законодатель установил простой порядок регистрации через мобильное приложение, что, безусловно, удобно и комфортно для людей, которые являются активными пользователями смартфонов; внушительный ежегодный доход с оборотом 2,4 млн руб. в 200 тыс. руб. в месяц; освобождение плательщиков данного налога от уплаты страховых взносов; право на уменьшение налога на сумму налогового вычета в размере не более 10 тыс. руб.; налогоплательщики не уплачивают НДС, за исключением ситуации при ввозе товаров на территорию РФ; доходы от реализации товаров и услуг физлицам будут облагаться 4% налога, юридически лицам – 6%.

Указанные выше преференции, вводятся для привлечения той категории граждан, которые не декларируют свой реальных доход. Фактически государство дает возможность в рамках данного эксперимента проявить добросовестность и уплачивать установленные конституцией налоги, а также работать в рамках правового поля.

Для привлечения самозанятых людей к декларированию своих доходов новый налог вводится на срок 10 лет, что вселяет стабильность нового налога. Те, кто захочет воспользоваться этим законом, могут быть уверены, что в течение этого срока ни ставка, ни эти условия не будут меняться.

Напомним, что если налогоплательщик, проведет сделку без уплаты налога, то весьма рискует быть привлеченным к ответственности в виде штрафа (20% от суммы утаенной сделки, но не менее 1000 руб., а при повторном сокрытии штраф 100% от суммы сделки, но не менее 5000 руб.). Давно уже не секрет, что при поступлении денег на личный счет не удастся скрыть доход, налоговые органы вправе запрашивать у банков информацию о счетах физических лиц вне налоговых проверок, поэтому налоговики без труда смогут выявлять самозанятых и малых предпринимателей, которые не декларируют доходы.

Разумеется, что не все самозанятые граждане, проявят желания вставать на учет в уполномоченные органы, но это вопрос времени, есть масса механизмов, с помощью которых налоговые органы выявляют недобросовестных налогоплательщиков.

Успех данного законопроекта во многом зависит от взаимодействия налоговых органов, органов местного самоуправления, кредитных учреждений и правоохранительными органами в рамках взаимного предоставления необходимой информации, а также координации и объединения усилий по контролю над своевременным и полным поступлением в соответствующие бюджеты налоговых платежей.

Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets: В целом, налогообложение самозанятых российских граждан выглядит целесообразным с точки зрения общественной морали. Сейчас они ничего не платят в государственный бюджет, но при этом пользуются инфраструктурой государства. Имеется в виду, что такие граждане имеют 100-процентный доступ к государственной медицине, образованию, дорожной и коммунальной инфраструктуре и прочему.

Разумеется, это очень удивительно, что правительство и Госдума озаботилось данным вопросом именно сейчас. Нефтяные цены находятся на высоком уровне и несколько дней назад Минфин даже повысил свой прогноз профицита бюджета на 2018 год до 2,14 трлн руб. Это гигантская сумма, свидетельствующая, что свободных денег в нашей стране сейчас достаточно.

Основным вопросом, на мой взгляд, может стать стоимость администрирования нового налога. В настоящее время число самозанятых, официально зарегистрированных в ФНС, составляет всего лишь несколько тысяч человек. Между тем, по мнению Минтруда, их может быть более 10 млн человек. Я не исключаю, что затраты на взимание нового налога могут оказаться настолько высоки, что он, условно говоря, не окупится для государства. Между тем, любое фискальное действие обязано быть разумным и приносить пользу государственному бюджету. Налог ради налога выглядит экономической глупостью.

В настоящее время, предложенный уровень ставок налога: 4% при работе с физлицами и 6% – с юрлицами, выглядит не слишком обременительным для самозанятых. По моему мнению, жизненно необходимо, чтобы он не повышался. Налогообложение, ни в коем случае не должно снижать экономическую активность населения. Конечно, я не ожидаю, что прямо все самозанятые граждане обрадуются новому налогу. Однако, скорее всего, такого же мнения придерживаются многие члены правительства и депутаты Государственной Думы. Вероятно, реакция населения учитывается при голосовании в Госдуме и уже есть идеи, каким образом новый налог будет взиматься. Следует учитывать, что после легализации самозанятые могут получить доступ к банковскому кредитованию и программам господдержки бизнеса. Я не исключаю, что для многих из них это будет интересно.

Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент»: «Эксперимент» будет интересным, особенно в случае его успешной реализации. Большая часть граждан, имеющих недекларируемые доходы – очень слабо грамотны в финансовом и юридическом плане, поэтому они получат все те штрафы, что могут вообще оформить. Такая ситуация приведет к тому, что резко скакнет уровень реальной бедности граждан, ведь основная масса населения самозанятых – это люди, имеющие доход от случая к случаю и в нижнем сегменте выплат (няни, репетиторы, копирайтеры, водители, строители). Кроме того, администрирование доходов приведет к массовому переходу из безналичных расчетов в наличные, а итоговые показатели в несколько десятков миллиардов рублей в год будут бледным упоминанием об эффективности правительства и ФНС. Конечно, ситуация с самозанятыми имеет много вопросов: пока одни платят налоги, другие – не платят и пользуются всеми благами общества, но карательные меры подобного характера еще ни в одной стране не привели к успеху (если только все граждане не будут сознательны и на несознательных будут заявлять в ФНС). «Кнут» оказался озвучен, но нет «пряника», поэтому усложнение платежей и уход в тень части финансовых потоков, сверх имеющихся сейчас, неэффективны на данный момент. К сожалению, для правительства, люди еще помнят наличные платежи, поэтому самозанятые будут иметь проблемы в течение нескольких месяцев, а государство – несколько лет, при очень сомнительной выгоде. Во всем этом есть одна фактическая особенность – государству нужны деньги на развитие страны и граждан, в том числе и неимущих. Но оно видит свою роль именно в распределении собранных с тех самых граждан средств, а вот граждане не понимают, что их копейки (будем откровенны, с одного человека будут уходить суммы не более нескольких десятков тысяч рублей в год, а в среднем, около 3 000 в месяц) пойдут на те самые дороги, школы и больницы. Напрашивается вывод, что и тем и другим необходимо послушать аргументы обеих сторон и найти компромисс, а для тех, кто не желает его искать, просто не привлекать к решению проблем. «Каникулы» на 3-5 лет для постепенного выхода из тени самозанятых и перевод всех общественных благ в рублевый эквивалент (оценка учебы в школе, использование больницы, получение пенсии и социальных пособий) должны быть сделаны уже правительством. Те, кто откажется от договора с государством, будут получать ранее бесплатные ресурсы за деньги, а те, кто платят взносы и налоги, будут видеть, сколько это все стоит. Кроме того, введение оценки в рублях каждой соцуслуги позволит повысить и эффективность расходования бюджетных средств на эти направления (чтобы чиновники не могли завысить на региональном уровне цены в несколько раз и отчитаться о фиктивном решении социальных проблем).