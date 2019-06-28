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Не так поддерживаете! Счетная палата выявила недочеты в работе Фонда развития промышленности

28 Июня 2019 187 0 Экономика
Не так поддерживаете! Счетная палата выявила недочеты в работе Фонда развития промышленности

Эксперты Счетной палаты сделали вывод о том, что в целом ФРП является эффективным инструментом поддержки промышленности, но при этом из года в год в нем остаются неизрасходованные бюджетные средства, а значит, российские предприятия недополучают необходимые им ресурсы для развития.

Недостатки в работе

Как выяснили аудиторы, с 2014 по 2018 года на капитализацию ФРП, подведомственного Минпромторгу РФ, из бюджета было выделено около 86,1 млрд рублей. За четырехлетний период в фонд поступило 2,5 тысячи заявок на получение займов. В итоге, как показала экспертиза, фонд оказал поддержку 370 проектам на сумму 84,5 млрд рублей. Больше всего  получили предприятия машиностроения: помощи государства  дождались 133 проекта, а сумма господдержки 30,3 млрд рублей. «Перепало» и компаниям химической промышленности 43 проекта (10,4 млрд рублей), а также медбиофарме 47 проектов (10,4 млрд рублей) и металлургии (металлообработки) 43 проекта (8,8 млрд рублей).

При этом, как поясняется, часть средств все-таки остается лежать «мертвым грузом.

 «Несмотря на высокий спрос со стороны предприятий, у Фонда систематически остаются неизрасходованные бюджетные средства, что говорит о недостаточном качестве планирования расходов. Так, на 1 января 2017, 2018, 2019 годов остатки составляли от 13 млрд до 25 млрд рублей», - отмечается в отчете Счетной  палаты.

Как выяснили аудиторы, проверка показала еще ряд недостатков в работе фонда. В частности, речь идет о несоблюдении сроков составления и утверждения планов, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью. Также зафиксировано, что по  нескольку  раз в год меняются целевые показатели эффективности использования субсидии из федерального бюджета.

Устаревшая стратегия

Также выяснилось, что стратегия развития ФРП утратила свою актуальность: она не менялась с декабря 2015 года. Более того, ее реализация вообще не контролировалась. «На конец года у Фонда систематически остаются неиспользованные бюджетные средства, к примеру, на 1 января 2019 года остаток средств составил 12,9 млрд рублей, что свидетельствует о низком качестве планирования расходов Фонда», - говорится в сообщении СП.

 «Факты свидетельствуют о том, что сторонами (фондом и заемщиками) установлены плановые значения отдельных целевых показателей, не предусмотренных в заключенных с Минпромторгом соглашениях, а также завышенные плановые значения отдельных показателей, в результате чего отмечается их недостижение или недостоверность», - выяснили проверяющие.

Кроме этого, как обнаружили аудиторы, функции и полномочия учредителя фонда, кем является Минпромторг, проводились неэффективно. С одной стороны политика министерства сформировала хороший потенциал фонда, с другой стороны был выявлен ряд нарушений и недостатков «при осуществлении Минпромторгом функций и полномочий учредителя фонда.

Без контроля

Кроме этого, как показала проверка, не определен список мероприятий, которые направлены на развитие фонда. По факту, существует необходимость именно в долгосрочной стратегии развития фонда. В ней должны быть расставлены приоритеты, а также обозначены цели, задачи и, конечно же, способы их решения. Здесь же нужно сформулировать ключевые мероприятия, а также ожидаемые итоги после их проведения, плюс показатели эффективности и способы их достижения.

«В условиях реформы государственной поддержки промышленности, учитывая значительный объем денежных средств, переданных Фонду для предоставления займов, расширение сферы его деятельности, представляется целесообразным фонду разработать долгосрочную стратегию, содержащую приоритеты, цели, задачи, способы их решения, основные мероприятия, ожидаемые результаты их проведения, показатели эффективности и способы их достижения», - говорится в заключении Счетной  палаты РФ.

 

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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