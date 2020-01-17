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Не согласился с Путиным. Почему Дмитрий Медведев покинул свой пост?
17 Января 2020 41 0 Политика
После отставки премьер-министра Дмитрия Медведева его ближнее окружение начало распространять слухи, что уйти Медведев решил из-за категорического несогласия с президентом Владимиром Путиным, который предложил изменить Конституцию России. В пользу этой версии говорят о том, что отставка произошла сразу после послания Путина Федеральному собранию, в котором он предложил переписать главный закон страны, но не объяснил, для чего. Предвидя отставку, Медведев решил запомниться: отменил советские декреты времен Ленина и выделил 127 млрд руб. на строительство атомного ледокола «Лидер».
Шаг в сторону
- Об отказе Дмитрия Медведева поддержать переписывание Конституции с целью обеспечить транзит власти после 2024 года написали «Открытые медиа», ссылаясь на близкие к правительству и администрации президента источники. Медведев не был доволен итоговой версией конституционной реформы, которую озвучил Путин 15 января. Это и побудило его подать в отставку.
- Путин, по словам источников, принял отставку Медведева, потому что разногласия стали критичными. В числе прочего бывшего премьера не устроила его роль в новой конфигурации власти. Утверждается, что он требовал создать должность вице-президента, которую собирался занять.
- Медведев поддерживал реформу по американскому образцу, писал «Коммерсант». Он выступал за слияние президентской и исполнительной власти. Так, например, в США президент является главой исполнительной власти и отвечает за состояние экономики. Путин же предложил через поправки в Конституцию ослабить роль президента, наделить большими полномочиями парламент и зафиксировать Госсовет – формальный орган, у которого пока де-юре нет полномочий.
- Путин собирается сохранить власть после 2024 года по казахской модели, считают эксперты. Скорее всего, он оставит за собой только должность главы Госсовета. Найдется ли в обновленной структуре власти место для Медведева, пока не ясно.
- Специально для Медведева Путин после его отставки учредил должность заместителя главы Совета безопасности (глава – сам Путин). По сути, Медведев стал заместителем президента в силовом органе.
Сюрприз для всех
- По другой версии, Медведева не устроила юридическая форма реформ. «ОМ» пишут, что он до последнего момента верил, что Путин услышит и примет во внимание его мнение относительно изменений Конституции. Бывший премьер рассчитывал на большее внимание к своим замечанием, потому что он является кандидатом юридических наук и ему однажды обещали пост главы Конституционного суда. Однако в итоге Медведев был просто поставлен перед фактом.
- По словам одного из источников, подготовка к отставке правительства продолжалась полгода. В общем и целом перестановки были предсказуемы. Однако при этом, как отмечает издание, перемены должны были произойти весной, а у Медведева была возможность сохранить свой пост.
- Изменения оказались сюрпризом для всех членов кабмина. О том, что министры не в курсе грядущей отставки «Открытым медиа» сообщали правительственные источники. Об этом же писал и The Bell, ссылаясь на одного из министров: «Как гром среди ясного неба. Ничего с утра не предвещало, и в Манеже на послании тоже не было ни намека».
- Источники газеты «Коммерсант» сообщили, что сам Медведев позитивно смотрит на свое текущее положение – перед ним открылись новые перспективы. «Иногда, чтобы пойти вверх, надо сделать шаг в сторону», – сказал собеседник издания.
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