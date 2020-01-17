Не согласился с Путиным. Почему Дмитрий Медведев покинул свой пост? 41 0 Политика

После отставки премьер-министра Дмитрия Медведева его ближнее окружение начало распространять слухи, что уйти Медведев решил из-за категорического несогласия с президентом Владимиром Путиным, который предложил изменить Конституцию России. В пользу этой версии говорят о том, что отставка произошла сразу после послания Путина Федеральному собранию, в котором он предложил переписать главный закон страны, но не объяснил, для чего. Предвидя отставку, Медведев решил запомниться: отменил советские декреты времен Ленина и выделил 127 млрд руб. на строительство атомного ледокола «Лидер».