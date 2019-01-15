«Не рассчитывал, не думал». Министр финансов не смог объяснить, что выиграли пенсионеры от реформы

Как заявил первый вице-премьер Антон Силуанов, граждане России тяжело восприняли реформу пенсионной системы, что стало для него полным удивлением. Для самого же правительства именно пенсионные меры оказались самыми сложными. Неоднозначная реакция общества для главы Минфина действительно стала неожиданной, поскольку, по его убеждению, пенсионеры от этой реформы только выигрывают. Другой вопрос в том, что людям не объяснили, в чем именно и каким образом будет состоять их выгода.

«Это все равно нужно было делать»

О неожиданно тяжелой реакции россиян на пенсионную реформу первый вице-премьер Антон Силуанов рассказал в разговоре с «Коммерсантом». Несмотря на все сложности, по его словам, правительство все-таки решило пойти на подобные меры.

«Наиболее сложным было рассмотрение вопроса по изменению пенсионного законодательства. Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно», – признался Силуанов.

Первый вице-премьер подчеркнул, что пенсии повышать нужно. Вместе с этим при реализации этих мер ущерб терпят другие отрасли, в числе которых здравоохранение, образование и оборона. Стоит учитывать тот факт, что параметры пенсионной системы, которые сложились в середине прошлого столетия, нуждались в донастройках.

«Сегодня мы имеем совершенно другие условия труда и продолжительность жизни. Эти показатели и дальше будут меняться в лучшую сторону. Мы же здесь не изобрели велосипеда – все страны двигаются по пути изменения возрастных критериев, что дает возможность улучшать условия жизни пенсионеров», – заключил Силуанов.

Однако, как отмечает чиновник, предложение российского правительства граждане восприняли весьма тяжело. Даже после того, как были проведены корректировки, которые стали ответом на ряд общественных обсуждений, напряжение в обществе сохранилось. «Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать», – добавил вице-премьер.

«Пенсионеры выиграли»

Глава Минфина настаивает: действующие пенсионеры материально выиграли. Однако, что касается работающих россиян предпенсионного возраста, то именно ими пенсионная реформа была неоднозначно воспринята. «Для них постепенно откладывается период выхода на пенсию и период, когда можно, продолжая работать, получать и зарплату, и пенсию. Сегодня большая часть людей после достижения пенсионного возраста продолжает свою трудовую деятельность», – отмечает Силуанов.

Вместе с этим вице-премьер завил, что в случае, когда для гражданина единственный доход – это только пенсия, ее увеличение становится важной задачей государства. В плане реакции общества Силуанов считает, что властям необходимо было «более аргументированно разъяснять последствия того, что будет, если ничего не предпринимать, и те выгоды, которые получат пенсионеры».

«Ситуация определилась»

Еще до интервью Антон Силуанов говорил о том, что из-за сложностей, которые появились при принятии пенсионной реформы, пришлось перенести публичное обсуждение законопроекта о переходе на новую накопительную пенсионную систему – индивидуальный пенсионный капитал (ИПК).

«Я вам откровенно скажу, что вопрос ИПК подвис из-за того, что очень тяжело шли пенсионные изменения. Поэтому надеемся, что сейчас страсти улягутся, сейчас ситуация, слава богу, определилась», – отмечал вице-премьер.

Напомним, что собственно повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин началось в России 1 января 2019 года. Как и планировалось, это будет происходить постепенно. Сам переходный период будет продолжаться десять лет, и закончится в 2028 году. Подпись под этим законом президент России Владимир Путин поставил третьего октября прошлого года.

В информационном поле высказывание Силуанова о пенсионной реформе сразу перекрыло сообщение пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что Владимир Путин получает пенсию на карточку банка «Россия».