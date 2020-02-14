Не распоряжается своей судьбой. Почему Кремль снял губернатора-тяжеловеса Калужской области 145 0 Политика

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 20 лет возглавлял регион и до сегодняшнего дня был последним политическим долгожителем среди губернаторов. Однако 13 февраля президент Владимир Путин отправил его в отставку, которая была оформлена «по собственному желанию» и поставил руководить Калужской областью ставленника корпорации «Росатом» мэра Обнинска Владислава Шапшу. Назначение для многих оказалось весьма неожиданным.