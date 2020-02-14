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Не распоряжается своей судьбой. Почему Кремль снял губернатора-тяжеловеса Калужской области
14 Февраля 2020 145 0 Политика
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 20 лет возглавлял регион и до сегодняшнего дня был последним политическим долгожителем среди губернаторов. Однако 13 февраля президент Владимир Путин отправил его в отставку, которая была оформлена «по собственному желанию» и поставил руководить Калужской областью ставленника корпорации «Росатом» мэра Обнинска Владислава Шапшу. Назначение для многих оказалось весьма неожиданным.
Место в Совете Федерации
- Российский лидер Владимир Путин 13 февраля принял отставку Анатолия Артамонова, который с 2000 года возглавлял смежную с Москвой Калужскую область. Врио главы Калужской области был назначен глава администрации Обнинска Владислав Шапша.
- «Я сам не распоряжаюсь, к сожалению, своей судьбой» – так прокомментировал «добровольную» отставку Артамонов в интервью BFM, отметив, что он нацелен на работу в команде президента и ждет нового назначения.
- В Кремле еще в 2019 году говорили, что жители Калужской области психологически устали от Артамонова и в 2020 году ему рекомендовали на очередные выборы не выдвигаться. Артамонов принял это и отказался идти на новый срок.
- В ходе церемонии представления врио главы региона теперь уже экс-губернатор Артамонов проинформировал, что новый глава области подпишет документы о назначении его членом Совета Федерации. По информации РБК, в Совфеде Артамонов может возглавить комитет по бюджету и финансовым рынкам.
- «Сегодня Владислав Валерьевич [Шапша], он мне об этом сказал, подпишет представление в Совет Федерации, чтобы я был его представителем. Я благодарю и обещаю с честью выполнять свои обязанности», – заявил экс-губернатор.
Компромиссный Шапша
- Владислав Шапша, ставший врио Калужской области, работал замдиректора Обнинского городского центра занятости и исполнительным директором областной газеты «Знамя». С 2006 года перешел на работу в администрацию Обнинска, которую возглавил в 2015 году.
- Интересно, что Шапша участвовал в программе кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.
- Артмонов, в свою очередь, делал ставку на то, что его преемником станет первый замгубернатора Владимир Мазур. В частности он просил Кремль назначит после себя Мазура. Но в Кремле сначала предложили пост губернатора главе «Почты России» Максиму Акимову, который от этого предложения отказался. Также от Калужской области отказался бывший министр науки и высшего образования Михаил Котюков. Кроме этого на область претендовал зам Артамонова Авдеев, против которого, по данным РБК, был его начальник.
- В интервью ТАСС Артамонов заявил, что лично рекомендовал Шапшу себе на смену. Однако источники говорят, что его кандидатура – компромиссный вариант между Ковальчуками и Артамоновым. По факту Шапша до назначения был малоизвестным региональным чиновником.
Экстравагантный член Совфеда
- Примечательно, что Артамонова знают как человека, которому свойственна «некоторая экстравагантность и разного рода инициативы», пишет news.ru. Так, он одним из первых среди своего окружения стал пользоваться электромобилем. Кроме этого, он любил ездить по Москве с мигалкой, даже несмотря на официальный запрет для губернаторов использовать спецсигналы за пределами своей области. Также экс-глава региона обещал давать личный номер телефона тем предпринимателям, кто захочет вложить средства в Калужскую губернию.
- Однако, как пишет издание, уход Артамонова омрачили сообщения, о нерешенном вопросе, связанном с созданием в области под вывеской «Экотехнопарка» фактически мусорного полигона для столичных отходов. Врио губернатора, судя по всему, придется решать весьма болезненный вопрос.
- Тем не менее, как говорится в публикации, Владислав Шапша заговорил о прекрасных результатах двадцатилетия своего предшественника. Собственно, его приход в кресло губернатора связывают с усилением в области влияния «Росатома».
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