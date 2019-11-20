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Ушел из жизни наш друг, автор многих статей КС - Сергей Егорушкин. Помним. Скорбим.
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Не прощаясь. Когда наш друг от нас навек уходит...

20 Ноября 2019 127 0 Наука и технологии
Не прощаясь. Когда наш друг от нас навек уходит...

Все случилось внезапно. Ещё вчера мы обсуждали редакционные планы, новые проекты, идеи и темы будущих публикаций. А сегодня раздался телефонный звонок и глухой от боли голос сказал, что Сергея Егорушкина с нами больше нет. Он мгновенно ушел от всех нас - друзей, близких, коллег. Стал частью Вселенной, тайны которой стремился познать всю свою жизнь на Земле.

Сергей Егорушкин был кандидатом физико-математических наук, старшим научным сотрудником ЦИАМа в конце советской эпохи. В новой России он работал в сфере рекламы и маркетинга, реализуя множество проектов на главных федеральных телеканалах. А потом пришел к нам.

Сергей Егорушкин не считал себя журналистом. Он просто им был. И успешно работал в одной из самых сложных сфер журналистики - научно-технической публицистике. Его статьи о космосе и земных недрах, о тайнах физики и новинках вооружений пользовались огромной популярностью у посетителей "Капитала страны". Даже послы других государств в России внимательно читали публикации Егорушкина и стремились пообщаться с автором лично.

Под статьями Егорушкина было много комментариев, потому что оригинальные мысли и парадоксальные выводы «цепляли» людей за живое, а умение говорить просто о сложных научных проблемах привлекало широкую аудиторию в нашем интернет-издании.

Его сердце остановилось, когда руки Сергея лежали на клавиатуре компьютера, рождая строки новой статьи. Он ушел как настоящий журналист, как настоящий профессионал - до конца оставаясь на своем рабочем месте.

Мы не можем пока осознать, что это место рядом с нами опустело. Кажется, вот сейчас снова услышим этот хрипловатый ироничный голос, улыбнемся его теплой шутке, начнем спорить по поводу его новой идеи.

Нет, голос Сергея больше не зазвучит. Но «слову жизнь дана». И прав гениальный Иван Бунин – «звучат лишь письмена». А вот это у нас точно есть – достаточно «листнуть» страницы «Капитала страны» и открыть одну из многих статей Егорушкина.

Мы не знаем, за какую грань бытия он так быстро ушел, не прощаясь. Но за любой из этих граней Сергей остается с нами.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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