«Не потому, что нас заставят». Россия обречена на транзит газа через Украину

Россия будет вынуждена подписать с Украиной новый контракт на транзит газа в Европу, поскольку не успеет завершить строительство «Северного потока – 2» до конца этого года. С таким заявлением выступила замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко. Что касается позиции России в этом вопросе, то в Москве уже неоднократно заявляли: полностью отказываться от украинского транзита Россия пока не планирует.

Чем дольше – тем сложнее

В Киеве уверены: Россия не успеет закончить строительство «Северного потока – 2» до того, как закончится контракт на транзит газа через Украину. И по этой причине Россия будет вынуждена заключить с Украиной новое соглашение. Эту точку зрения в эфире UMN озвучила заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко.

«До 1 января 2020 года россияне все равно не успевают построить свой знаменитый и дорогой «Северный поток-2». Однако им все равно придется как-то транспортировать свой газ в Европу», – заявила чиновница. Она отметила, что этот факт осознают и на Украине, и в России. При этом, Бойко сообщила, что чем дольше Москва будет тянуть, тем сложнее будут переговоры о транзите газа через Украину.

Последний раз Россия и Украина заключали соглашение по транзиту еще в 2009 году. Срок договора заканчивается в начале 2020 года. Комментируя ситуацию, представители украинского «Нафтогаз» заявляли, что из-за данного договора компания понесла убытки на 32,1 млрд. долларов.

Позиция Европы

Проект «Северный поток – 2» предполагает прокладку газопровода, мощность которого будет составлять 55 млрд кубометров газа в год. Маршрут проложен в обход украинской территории: от побережья России через Балтийское море до Германии, через территориальные (либо исключительные экономические зоны) РФ, Финляндии, Швеции, Дании и ФРГ. Согласно планам, его планируется запустить в конце этого года.

О своей поддержке этому «коммерческому проекту» неоднократно заявляла канцлер Германии Ангела Меркель. Вместе с этим она считает, что с реализацией СП2 нужно сохранить и транзит российского газа через территорию Украины. На этой неделе о необходимости сохранить транзит газа заявил и немецкий министр экономики Петер Альтмайер. Он считает, что новый транзитный контракт Россия и Украина должны заключить еще до того, как будет запущен газопровод.

Позиция России

Что касается российской стороны, то президент России Владимир Путин несколько раз говорил о том, что реализация СП2 не предполагает прекращения украинского транзита. В частности, он заявлял, что в 2018 году объем поставок российского газа в Европу оказался рекордным (порядка 200 млрд кубометров) и, более того, объемы продолжают расти. Российский лидер отмечал, что благодаря этому можно будет загрузить не только оба «Северных потока» и строящийся «Турецкий поток», но и украинскую газотранспортную систему.

Комментировал ситуацию и глава российского Минэнерго Александр Новак, который в конце 2018 года гарантировал: в страны ЕС газ из России будет поставляться, вне зависимости от того, заключат ли Россия и Украина до конца 2019 года новый контракт на транзит. При этом Новак обозначил условия для нового транзитного контракта: экономическая привлекательность соглашения, а также разрешение конфликта между «Нафтогазом» и «Газпромом».

«Не потому, что нас заставят»

Заявление украинской чиновницы прокомментировал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков. В разговоре с радио Sputnik он отметил, что вряд ли стороны будут подписывать новое соглашение на газовый транзит вопреки невыгодным для себя условиям. «Я думаю, это будет компромиссное решение, потому что контракт нужен всем: и России, и Украине, и Европе. То есть это взаимовыгодная мера», – считает эксперт.

При этом, как считает Юшков, существует совсем другая проблема. Речь идет о том, что даже при наличии всех обходных газопроводов, если европейцы увеличивают закупки российского газа, то украинская ГТС будет необходима для поставок дополнительных объемов. Стоит также учитывать и тот факт, что к 2020 году «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» могут работать не на полную мощность.

«Поэтому я думаю, что будет подписан годичный контракт на 2020 год, и с 2021 года может быть долгосрочное соглашение. Но не потому, что нас заставят его подписать, а потому, что европейцы закупают все больше российского газа и эти дополнительные объемы не помещаются в обходные газопроводы. Сами европейцы, участвуя в этих переговорах, отслеживают, чтобы это были нормальные условия, а не кабальная сделка», – резюмирует эксперт.