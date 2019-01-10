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Не погиб, а планово сгорел. Россия свела с орбиты военный спутник-шпион

10 Января 2019 489 0 События и факты
Не погиб, а планово сгорел. Россия свела с орбиты военный спутник-шпион

Российский военный спутник «Космос-2430», который отслеживал работу баллистических ракет США, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере над Атлантическим океаном. Об этом событии в СМИ стала появляться самая разная информация, вплоть до версий «вышел из строя» или «его сбили американцы». Бурный общественный интерес подогревался и свидетельствами очевидцев, которые запечатлели на камеры падение объекта. В итоге российской стороне пришлось объясняться во избежание недомолвок. Все оказалось намного проще: спутник с орбиты был сведен в плановом режиме.

«Все идет по плану»

Массовые «волнения» начались после того, как западные СМИ обнародовали видео, на котором был запечатлен спутник «Космос-2430». Горящий в атмосфере объект успели запечатлеть не только объективы местных телеканалов, но и многих любителей астрономии. Видео и фотоснимки спутника быстро разошлись по сети. В итоге российская сторона поспешила объяснить это «явление».

Российский военный спутник «Космос-2430», который был исключен из состава орбитальной группировки в 2012 году, в плановом режиме утром пятого января был сведен с орбиты и сгорел над Атлантическим океаном. Об этом представителям СМИ сообщили в командовании Воздушно-космических сил РФ.

«5 января в 09:48 мск российский космический аппарат военного назначения «Космос-2430» планово сведен с орбиты. Спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над территорией Атлантического океана на высоте около 100 км. Дежурными силами Космических войск ВКС РФ схождение аппарата с орбиты контролировалось на всех участках траектории», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

О каком спутнике речь

Как сообщается, спутник был запущен в 2007 году, а из состава орбитальной группировки Российской Федерации выведен еще в 2012 году. По неподтвержденным данным, связь со спутником была потеряна еще в 2012-2014 годах, в период, когда он уже окончательно выработал свой ресурс.

Ранее информация о сходе с орбиты российского военного спутника «Космос-2430» появилась на официальном сайте Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD, North American Aerospace Defense Command).

«Космос-2430» являлся частью системы предупреждения о ракетном нападении «Око». В космос спутник вывели 23 октября 2007 года с космодрома Плесецк на ракете-носителе «Молния-М». Главной задачей российского аппарата являлась функция отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории США.

Рядовое событие

Падение в атмосферу спутников, которые «уже отработали свое» – это рядовое событие. Об этом заявил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, комментируя ситуацию со сходом с орбиты российского спутника «Космос-2430». По его словам, сведение с орбиты старого военного спутника никак не скажется на характеристиках ныне действующей российской системы предупреждения о ракетном нападении.

«Само по себе это событие рядовое – шуму много, а бывает регулярно. Это давно забытый аппарат. Единственное, что делает этот случай интересным, что он попал в телевизор и стал известен всему миру», – отметил эксперт.

Моисеев также сообщил, что сама система «Око», которая была хорошо развита в СССР и состояла из спутников на орбите типа «Молния» и спутников на геостационарной орбите, не работает уже несколько лет.

«Сейчас ведется попытка восстановить космический эшелон системы СПРН (система предупреждения о ракетном нападении). Насколько это нужно – вопрос к военным. Лично мое мнение, что эта система повышает опасность ядерного конфликта, а не понижает, из-за возможных ложных срабатываний системы предупреждения, которые были и у нас, и в США», – цитирует эксперта РИА Новости.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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