Не обрекут на голодную смерть. В России запретят взыскивать долги с пенсий и минимальных зарплат
Минэкономразвития предложило запретить взыскание долгов с пенсий и социальных пособий. Авторы поправки в Трудовой кодекс отмечают, что право на пенсии и социальное обеспечение граждан закреплено Конституцией. Идея министерства заключается в том, чтобы при удержании долгов с выплат государства гражданам у последних оставался прожиточный минимум – 12130 руб.
«Неприкосновенные»
Об инициативе Минэкономразвития пишет «Российская газета». Если она будет утверждена и правительство внесет поправки в Трудовой кодекс, банковские задолженности и штрафы нельзя будет взыскивать со следующих выплат:
- страховой пенсии по старости,
- страховой пенсии по инвалидности,
- накопительной пенсии,
- пенсии по государственному пенсионному обеспечению
- пенсионного обеспечения военнослужащих и правоохранительных органов,
- пособия по временной нетрудоспособности,
- а также различных социальных выплат.
По мнению Минэкономики, взыскания с этих видов выплат государства нарушает конституционные права граждан. Тем не менее авторы не исключают возможности взыскивать с пенсий долги за ЖКХ и возмещение ущерба, нанесенного в результате преступления.
Правда, и здесь права граждан будут расширены: долги даже по этим категориям не смогут быть взысканы с уровня минимальной пенсии, установленной в объеме минимального прожиточного минимума (МРОТ) в конкретном регионе.
Если законопроект будет принят, российским пенсионерам будет гарантирован прожиточный минимум при наличии долгов. Также будет оставаться и прожиточный минимум от заработной платы после уплаты всех долгов.
Большие кредиты не дадут
Сенатор Валерий Рязанский поддержал идею о запрете банкам взимать долги с пенсионеров и неимущих. По словам Рязанского, которые приводит iReactor, небольшие кредиты пенсионерам – на покупку холодильника, телевизора, телефона – сегодня выдаются легче.
«Если никаких других долгов нет, с учетом льгот по коммунальным расходам, каких-то других льгот. У них есть небольшой, но гарантированный и постоянный пенсионный доход», – поясняет Рязанский.
По словам члена Совфеда, россияне пенсионного возраста серьезных кредитов не имеют, поскольку без гарантий и обеспечения банки не будут выдавать пожилым людям большие деньги. Рязанский также отмечает, что если оставить пенсионера без единственного источника дохода, забирая у него какие-то долги, то он, по сути, будет обречен на голодную старость.
«Этим, наверное, и руководствуется министерство экономического развития, и в этом они правы. И все-таки проблема изначально находится в принятии решения кредитования. Все, что потом, это уже последствия», – резюмировал сенатор.
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