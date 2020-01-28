Не мытьем так катаньем. Что сделают российские власти с налоговым бременем предпринимателей?

В новое Правительство России, которое возглавил экс-руководитель ФСН Михаил Мишустин, предприниматели обращаются с просьбами и предложениями о снижении налогового бремени. Федеральная налоговая служба тем временем начала штрафовать банки, которые не стали блокировать личные счета индивидуальных предпринимателей, не заплативших все налоги. Так чего же ждать от нового кабинета министров?

Положение дел

Одни инициативы предпринимателей по снижению налогового бремени аккумулировало Минэкономразвития РФ на портале «Мой бизнес», а другие направила открытым письмом новому главе кабинета министров «Партия роста», которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов.

По данным, которые приводятся в открытом письме «Партии роста», по сравнению 2016 годом в России на 43 644 сократилось число малых предприятий, на 3007 - средних предприятий и на 5456 - крупных предприятий.

При этом страна лишилась 3,6 млн. рабочих мест, а реальные располагаемые доходы населения снизились на 6,4% при росте доходов бюджета на 44%.

В России обеспечена макроэкономическая стабильность, но нет роста и диверсификации экономики. И стабильность эта, по мнению "Партии роста", недолговечна - в случае резкого снижения цен на нефть российская экономика из стагнации может скатиться в новый экономический кризис.

Чтобы избежать такого сценария развития событий, новому Правительству РФ предлагают перейти от мобилизационной модели и управления экономикой «сверху» к инвестиционной конкурентной модели развития экономики «снизу».

Для этого нужно активно стимулировать развитие частной инициативы, малого и среднего предпринимательства, отечественного производства.

Условия роста

Политсовет всероссийской «Партии роста» предложил Михаилу Мишустину несколько системных мер, которые уже дали позитивный результат в других странах, а теперь должны дать импульс развитию реального сектора экономики России.

В первую очередь, предлагается провести налоговую амнистию для малого бизнеса и освободить на три года от всех налогов работающие на специальных режимах налогообложения малые предприятия.

Так, как это ранее было сделано в Казахстане.

Эти инструменты, по мнению «Партии роста», помогут вывести малый бизнес из тени и стимулировать развитие именно производственных направлений.

Кроме того, предлагается использовать опыт «рейганомики» США - разрешить российским предприятиям применять ускоренные сроки амортизации на новое оборудование и зачитывать амортизацию не только по налогу на прибыль, но и по налогу на имущество и НДС.

При этом сумму амортизации нужно рассчитывать как 150 % от стоимости амортизируемого оборудования российского производства.

Эти меры помогут создать условия для повышения производительности труда в России.

Партия роста считает необходимым на три года «заморозить» тарифы естественных монополий.

Для этого нужно разработать и внедрить систему расчёта тарифов на основе методики «Price cap» как это давно уже сделано в большинстве развитых стран мира.

Кроме того, предлагается ввести рефинансирование ЦБ РФ кредитов коммерческих банков и институтов развития в рамках проектного финансирования под 0 % годовых.

За счет этого промышленность получит доступ к дешевому долгосрочному беззалоговому кредитованию.

Уполномоченный по правам бизнесменов при Президенте РФ Борис Титов и его однопартийцы уверены, что «реализация этих инициатив за короткий срок приведет к росту ВВП, созданию новых рабочих мест, при этом не разбалансирует бюджет и не создаст инфляционных рисков».

Предложения в нацпроект

Как сообщает ТАСС, около двух тысяч предложений за полтора месяца направили предприниматели из всех регионов России в Минэкономразвития РФ. Именно в такой период собирали заявки на портале "Мой бизнес".

Проанализировав эти заявки, Минэкономразвития РФ сформулировало около двухсот предложений от бизнеса по расширению мер господдержки. Окончательно предложения будут сформированы к середине февраля а итоговый пакет необходимых изменений в паспорт национального проекта – вмае 2020 года.

Но уже сегодня очевидно, что большинство предпринимателей просит власти снизить налоговую нагрузку и ввести «кредитные каникулы» в ходе реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Кроме того, нужно заменить субсидии в 300-600 тысяч рублей, которые выдаются сегодня предпринимателям, но недостаточны для развития, кредитом на инвестиционные цели до 5 млн рублей под 1-3% годовых.

Предлагается освободить малый бизнес от выплаты отчислений в фонды социального и медицинского страхования, оставить действительным единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для розничных продуктовых магазинов, а также до пяти лет продлить налоговые и надзорные каникулы.

Предпринимательское сообщество предлагает компаниям, только начинающим свою деятельность и взявшим кредит на развитие бизнеса, давать отсрочку на полгода-год по уплате не только основного долга, но и процентов.

Кроме таких «кредитных каникул» предлагается предоставить микробизнесу возможность досудебного урегулирования споров с госорганами, предоставления отчетность для ФНС один раз в год, а также ввести персональную ответственность за необоснованную блокировку счетов компаний для сотрудников Федеральной налоговой службы.

Наказанные банки

И последнее предложение, похоже, готовы поддержать даже крупные российские банки, такие как ВТБ и «Уралсиб». ФСН выписала им штрафы за отказ блокировать личные счета предпринимателей и взыскивать средства на уплату налогов, страховых взносов или штрафов.

В Федеральной налоговой службе ссылаются на требования закона – дескать, если у предпринимателя есть задолженность по налогам, ФНС направляет в кредитные организации распоряжение о приостановке движения средств по счетам такого клиента или списании денег.

Налоговый кодекс РФ разрешает списывать задолженность индивидуального предпринимателя с его личных банковских счетов и вкладов, которые клиент открывал как физическое лицо. Эту операцию должны проводить судебные приставы, соблюдая закон «Об исполнительном производстве». Но налоговая служба, по сути, потребовала от банков выполнения этой работы.

Банкиры не поддержали стремление налоговиков «чужими руками жар загребать».

В Ассоциации банков России отмечают, что проблема возникла в июне 2019 года – крупные банки получили сотни тысяч предписаний от налоговой службы о блокировке и списании средств со счетов, которые предприниматели открывали как физлица.

Банки эти предписания не исполняли, чтобы не выполнять работу судебных приставов, а главное - массово не блокировать личные счета клиентов, на которые перечислялись средства, в том числе, социальных пособий, пенсий и зарплаты.

Если бы банки неукоснительно выполнили требования налоговиков, то им пришлось бы заблокировать около 4 млн счетов россиян, зарегистрированных как ИП.

Спать спокойно?

В ноябре 2019 года Ассоциация банков России и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) пожаловались в Правительство РФ на практику ФНС.

Но в ответ глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов сослался на решение Конституционного суда о том, что имущество индивидуального предпринимателя не обособлено от его имущества как гражданина.

Стало быть, задолженность по налогам ИП можно гасить за счет личных денег бизнесмена.

То же самое заявили банкирам в ответ на жалобу в ФНС - законодательством не предусмотрены отдельные претензии к счетам индивидуального предпринимателя.

Позицию Минфина и ФНС о неразграничении имущества граждан и ИП поддержал Центробанк России.

Так что вновь стала актуальной старая шутка из 90-х годов: «Заплати налоги и спи спокойно – на лавочке, на вокзале, под мостом».

Банки пока что стоят на своем - считают нецелесообразной блокировку счетов физлиц и собираются обжаловать штрафы от ФНС.

Но при такой налоговой политике и таких мерах налогового администрирования заявления властей о поддержке предпринимательской инициативы в России звучат как-то неубедительно.

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