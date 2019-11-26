«Не договоримся – заберем!». Украина ищет способы получить российский газ для себя и для Европы

Вчера вечером вопрос продолжения транзита и возобновления прямых поставок газа из России на Украину в телефонном разговоре обсудили Владимир Путин и Владимир Зеленский. Детали их разговора администрации президентов двух стран так и не уточнили. Тем временем украинский «Нафтогаз» предложил «Газпрому» погасить присужденные решением Стокгольмского арбитража более $3 млрд не деньгами, а газом, заключив для этого долгосрочный контракт на прямые поставки и заявили, что в случае отсутствия договора на транзит в ЕС, Украина будет с 1 января 2020 года закачивать российский газ в свои подземные хранилища.

Непреодолимые разногласия

Как заявил на своей странице в Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, Киев «готов конструктивно рассматривать предложения «Газпрома» по выполнению решений Стокгольмского арбитража».

По словам Витренко, «Нафтогаз» устраивают и денежные средства, однако «если «Газпром» хочет оплатить «свой долг» поставками газа, то готов рассмотреть такое предложение».

Что касается предложения «Газпрома» относительно условий продления контракта на транзит газа, то, как заявил Витренко, данный вариант «все равно должен соответствовать украинскому законодательству и европейским правилам». Представитель «Нафтогаза» объяснил, что правительство Украины закончило работу по отделению оператора газотранспортной системы (ГТС) от «Нафтогаза», и в стране были внедрены европейские нормы.

И поэтому у «Газпрома» есть возможность заключить новый долгосрочный транзитный контракт.

Напомним, что контракты России и Украины на транзит и поставку газа заканчиваются в конце этого года. К данному моменту трехсторонние консультации о продолжении поставок ни к чему не привели.

Очередной раунд переговоров с участием Еврокомиссии намечен на 29 ноября.

Со своей стороны «Газпром» предлагал продлить действующий контракт либо заключить новый сроком на один год. Киев настаивает, что условия соглашения необходимо изменить.

Руководитель «Нафтогаза» и вовсе заявил, что при отсутствии контракта с Россией на транзит Украина будет с первого января закачивать газ в свои подземные хранилища "как газ неопределенного собственника" и держать его там, "пока не появится документальное оформление".





Торг неуместен

В России же по-прежнему считают, что «Газпром» Украине ничего не должен, а газ в Европу может пойти и другим путем.

О том, что Москва ничего не должна платить «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража, в разговоре с РБК заявили первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров и член данного комитета Сергей Цеков.

Комментируя ситуацию, Джабаров отметил, что он вообще не может понять, за что Россия должна платить украинской компании, а подобные требования его «умиляют».

«Они у нас брали кредит на три миллиарда и считают, что ничего никому не обязаны. Якобы Порошенко мы давали, а сейчас Порошенко нет, и все», — заявил Джабаров.

Что касается Цекова, то он тоже придерживается мнения о том, что Россия ничего не должна Украине. Член Совфеда убежден, что суды, которые выиграл Киев, оказались ангажированными, и к ним до сих пор остается немало вопросов.

Решение суда Россия будетпродолжать оспаривать.

«Никакой разницы: три миллиарда долларов деньгами или три миллиарда газом. Ни на то, ни на другое «Газпром» не согласится», — подчеркнул сенатор.

Сами себе противоречат

Ранее "Газпром" предложил продлить старый контракт или заключить новый, если украинская сторона откажется от судебных претензий.

Оценивая проблемы, которые могут возникнуть после прекращения транзита российского газа в Европу, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в данный момент этот риск стопроцентный. Он уверяет, что со своей стороны Киев делает все возможное для подписания нового соглашения с Россией, поскольку в этом случае жители Украины смогут получить топливо по самой низкой цене.

"Если мы подпишем договор на транспортировку с «Газпромом», это не только газ, закачанный по летним ценам, это еще больше факторов будет влиять на снижение цены на газ», - заявил министр Оржель. Он подчеркнул, что если это произойдет, то уже с 1 января 2020 года на внутреннем рынке Украины будет «будет исторический минимум по ценам».

Это заявление украинского министра российский сенатор Алексей Пушков назвал противоречивым. В своем Twitter написал, что Оржель заявляет о важности подписания контракта с «Газпромом», но при этом настаивает на условиях, которые для Москвы неприемлемы. Алексей Пушков посоветовал сначала разобраться, что для Украины важнее – иски против «Газпрома» или газовый контракт. И только после этого делать предложения