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«Не дадим обдурить украинцев!» Почему Украина не хочет отказываться от исков к «Газпрому» на 12 млрд долларов?

24 Декабря 2019 164 0 Экономика
«Не дадим обдурить украинцев!» Почему Украина не хочет отказываться от исков к «Газпрому» на 12 млрд долларов?

Хотя Россия и Украина достигли договоренности по транзиту газа с 1 января 2020 года, взаимное недоверие между странами таково, что Киев опасается отзывать иски из мировых судов на 12 млрд долларов к «Газпрому». В «Нафтогазе» считают, что без угрозы исков Россия может отказаться от обязательств по транзиту. Между тем прекращение судебных разбирательств – одно из условий договоренностей.

Украина сомневается в России

  • Россия и Украина договорились о транзите газа на условиях, которые выглядят полной и безоговорочной победой Киева: Россия предоставляет скидку на газ в размере 20% и возобновляет прямые поставки, «Газпром» выплачивает 2,9 млрд долларов по судебному решению в пользу «Нафтогаза» и подписывает соглашение о транзите газа на 5 лет (вместо краткосрочного контракта на 1 год) – до 2025 года. При этом единственное требование, которое должна выполнить украинская сторона – отказаться от иска на 12 млрд долларов к «Газпрому».
  • Но, добившись уступок по всем вопросам со стороны Москвы, Киев не спешит выполнять взятое на себя обязательство. «Большим риском» назвал отказ от исков исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. В эфире телеканала «Громадське» он допустил, что Россия может в перспективе отказаться от транзита и тогда прекращение судебных процессов будет ошибкой.
  • Решение по одному из исков на 12 млрд долларов «Нафтогаз» планировал получить к 2021 году. Еще на 7 млрд долларов на Украине было арестовано имущество «Газпрома». Также 3 млрд долларов Киеву присудил Стокгольмский арбитраж за недопоставки «Газпрома» газа по действовавшему контракту. 2,9 млрд Россия согласилась выплатить за счет евробондов, которые выдала Украине в 2014 году.
  • Компромиссом в «Нафтогазе» видят подписание «системы договоров», которые будут оказывать постоянное давление на Россию. Исполнительный директор «Нафтогаза» также опасается, что договоры могут остаться «только на бумаге» и не будут воплощены в жизнь.

Не повторить ошибки 2009 года

  • Вместе с тем на Украине лежат обязательства перед европейскими партнерами как страны-транзитера. Витренко подчеркнул этот момент после телеэфира и напомнил, что от выполнения договоренностей с Россией зависит международная репутация Киева. Однако он допустил, что транзита газа с 1 января 2020 года может и не быть. «Вполне реальная перспектива», – написал он на своей странице в социальной сети.
  • Сорвать сроки начала транзита может «сложное согласование контрактов», которые пока еще не подписаны. Детали контрактов исполнительный директор «Нафтогаза» раскрывать не стал, чтобы не испортить свои переговорные позиции.
  • «В этих газовых переговорах мы не дадим повторить ошибки 2009 года и снова обдурить украинцев», – заявил Витренко.

Детали договоренностей

  • Разговор об условиях и объеме транзитных поставок газа в Европу между «Газпромом» и «Нафтогазом» состоялся 20 декабря. О подробностях стало известно на следующий день. Контракт будет подписываться на пять лет, а общий объем транзита составит 225 млрд кубометров. В соглашении также предусматривается сокращение поставок. Так, на следующий год их объем достигнет 65 млрд кубометров, но после этого каждый год по 40 млрд.
  • Важнейшим пунктом в соглашении стал обоюдные договоренности об отзыве всех исков друг к другу. В том числе и тех, по которым еще не принято никаких решений. Например, требование «Нафтогаза» взыскать с «Газпрома» 12 млрд долларов за вероятное обесценение украинской газотранспортной системы – в случае если прокачку газа не восстановят.
  • Вместе с этим стоит отметить одну очень важную деталь: официально стороны подписали только протокол о планах по заключению соглашений по газу. Сам договор еще никто не подписывал. В частности, как заявлял в субботу, 21 декабря, министр энергетики Украины Алексей Оржель, представители двух сторон в Вене еще только согласовывают окончательные детали соглашения.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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