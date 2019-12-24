«Не дадим обдурить украинцев!» Почему Украина не хочет отказываться от исков к «Газпрому» на 12 млрд долларов? 164 0 Экономика

Хотя Россия и Украина достигли договоренности по транзиту газа с 1 января 2020 года, взаимное недоверие между странами таково, что Киев опасается отзывать иски из мировых судов на 12 млрд долларов к «Газпрому». В «Нафтогазе» считают, что без угрозы исков Россия может отказаться от обязательств по транзиту. Между тем прекращение судебных разбирательств – одно из условий договоренностей.