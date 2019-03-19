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«Не буду я с Путиным кашу варить». Теряющий рейтинг Порошенко ответил президенту России

19 Марта 2019 287 0 Политика
«Не буду я с Путиным кашу варить». Теряющий рейтинг Порошенко ответил президенту России

Во время посещения Крыма, приуроченного к пятой годовщине присоединения полуострова к России, президент Владимир Путин отметил, что народы двух стран не находятся в ссоре, однако с сегодняшним Киевом Москва не может прийти к взаимопониманию, а с президентом Петром Порошенко «не сварить каши». Свой ответ глава Украины дал сегодня, заявив, что не хочет «ни кашу варить, ни на рыбалку бегать» вместе с Москвой.

«Каша от Путина»

«То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь и недоумение. Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав, чи шо?» С ума сошел?» – заявил Владимир Путин во время своей крымской поездки.

По словам Путина, в России украинцы – третья этническая группа по численности. При этом российский лидер выразил стопроцентную уверенность в том, что граждане Украины не чувствуют в России какую-либо ущемленность «ни в чем абсолютно». Речь идет в том числе и о тех украинцах, кто проживает на территории Крымского полуострова.

«Русские и украинские народы никогда не ссорились… И сейчас они, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре не находятся. Непонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата наших отношений», – заявил Путин.

По слова российского лидера, Москва будет готова строить отношения с Киевом только тогда, когда в Киеве «здравый смысл восторжествует». По его мнению, условия для развития межгосударственных связей будут созданы после того, как схлынет «волна предвыборных различных комбинаций и ситуаций на Украине, замешанная на русофобии».

Ответ Порошенко

Ответ Порошенко не заставил себя долго ждать. Выступая на телеканале ICTV, глава Украины заявил: «Относительно того, что кто-то с кем-то там каши не сварит, я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты». По словам Порошенко, его администрация «мобилизовала мировую поддержку Украины относительно незаконной аннексии Крыма, относительно применения санкций против России для мотивации политико-дипломатическим путем».

Многие политологи ранее сходились во мнении, что Порошенко особенно активно стал муссировать антироссийскую риторику в канун выборов. Таким образом он пытается заручиться поддержкой у простых жителей Украины. До президентских выборов осталось меньше двух недель, и Порошенко существенно уступает в рейтинге шоумену Владимиру Зеленскому. Поэтому действующий президент пытается выехать на антироссийской теме, в частности на вопросе «принадлежности Крыма».

Так, говоря о полуострове, он заявил, что в случае победы на выборах, он начнет более активное сотрудничество по «возвращению» Крыма политико-дипломатическим путем, и в этом он будет надеяться на международных партнеров.

«Сразу после выборов президента Путин вынужден будет возобновить переговоры по реализации минских договоренностей и восстановлению суверенитета Украины в Крыму и перейти к обсуждению в ООН вопроса введения миротворческой миссии ООН», – заявил Порошенко.

«Нелюбовь»

Отношения Путина и Порошенко выглядят, как минимум, непростыми. Впрочем, лидеры России и Украины этого и не скрывают. Тем не менее, очевиден факт, что за последнее время обострение дает о себе знать. Порошенко некоторое время назад, выступая на канале Fox News, заявил, что Путин якобы не хочет с ним общаться. Более того, он даже пытался дозвониться до российского лидера 25 ноября – во время инцидента с украинскими военными моряками в Керченском проливе. «Я позвонил ему спросить, что происходит, и он не ответил», – пожаловался Порошенко.

При этом, Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил, что инцидент в Керченском проливе – это целенаправленная провокация Киева, целью которой является попытка поднять рейтинг Порошенко перед предвыборной гонкой за кресло президента Украины. Что касается общения с Порошенко, то, по словам Владимира Путина, он просто не желает становиться участником избирательной кампании.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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