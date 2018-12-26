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«Не братья, а партнеры». Отношения России и Белоруссии переходят на «новый уровень»

26 Декабря 2018 316 0 Политика
«Не братья, а партнеры». Отношения России и Белоруссии переходят на «новый уровень»

В минувший вторник в Москве состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. В течение четырех часов они рассмотрели ряд важных вопросов, связанных с интеграцией двух стран, сотрудничеством в энергетике, а также изменениями в налоговом законодательстве России и ее влияния на экономику Белоруссии. Сама встреча проходила в непростой обстановке, да и сам белорусский лидер накануне вылета заявлял, что отношения между Минском и Москвой перешли в статус партнерских.

Напряженная встреча

Александр Лукашенко прилетел в российскую столицу ранним утром 25 декабря. Целью его визита было обсудить с Владимиром Путиным двусторонние отношения между странами. Переговоры анонсировали в сдержанном тоне, больших ожиданий не было.

На открытой части встречи Путин рассказал о росте товарооборота в текущем году на 23%, а Лукашенко признался, что больше всего его беспокоят планы России по проведению налогового маневра в нефтяной отрасли. Изменение порядка налогообложения и снижение пошлин на экспорт нефти лишат Белоруссию 10 млрд долларов до 2024 года.

Новый статус отношений

Перед тем, как отправиться в Москву, президент Белоруссии провел совещание, на котором обсуждался вопрос сотрудничества с Россией. В ходе обсуждения с членами правительства он также заявил, что в России отношения с Белоруссией больше не воспринимают как братские. Поскольку, по его словам, есть новые люди, которые не воспринимают это «понятие».

«Я пригласил вас (на совещание), чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества с нашим ключевым внешним партнером. Я уже не говорю «братским государством», потому что, как меня информируют, в России уже это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Ну что ж, будем партнерами», – резюмировал Лукашенко.

До этого сообщалось, что Минск искренне рассчитывает на компенсацию от Москвы (после реализации налогового маневра) в размере около 310 млн долларов в 2019 году при цене нефти 60 долларов за баррель. Со своей стороны в Москве отмечали, что никаких подобных договоренностей не было, кроме тех, что будут проводиться встречи, на которых эта тема будет обсуждаться. Что, собственно, и происходит. В частности, в Кремле сообщили о том, что до конца этого года Путин и Лукашенко встретятся еще раз.

Доверие к Белоруссии потеряно

Говоря об итогах встречи, глава Минфина Антон Силуанов сообщил о том, что Путин и Лукашенко обсуждали цены на энергоресурсы и предстоящие изменения в налоговом законодательстве России. Кроме этого, лидеры договорились о создании рабочей группы, которая будет заниматься подготовкой предложений по урегулированию проблемных вопросов. А проблемных вопросов, как оказалось, существует немало. Кроме обозначенных проблем в энергетической отрасли, есть еще несколько. В частности, речь идет о регулярных нарушениях таможенного режима Белоруссии и России.

Силуанов заявил, что Россия считает Белоруссию своим «союзником», но в последнее время «доверие потеряно». Кроме всего, Минск не исполняет до конца условия союзного договора 1999 года. Министр также отметил, что к 2021 году планируется создать ряд предложений о едином рынке нефти, газа, электроэнергии. «Они еще говорят: давайте транспортировку газа по трубопроводному транспорту, чтобы у нас были единые тарифы», – сказал Силуанов, отметив, что нельзя иметь односторонние выгоды.

Министр напомнил, что в Россию ввозятся санкционные и подакцизные товары. «Мы говорим: вы наш сосед, наш союзник по договору… Все эти растворители были? Были. Санкционка идет? Идет. Подакцизные товары – сигареты самых низких сортов, наши рынки заполняете? Заполняете. Поэтому мы говорим: наш внутренний налоговый маневр – это наше дело внутреннее», – заключил Силуанов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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