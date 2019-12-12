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Не больше 20 евро. Власти вводят запретительные пошлины на покупки за рубежом

12 Декабря 2019 109 0 Экономика
Не больше 20 евро. Власти вводят запретительные пошлины на покупки за рубежом

С 1 января 2022 года купить товары в иностранных интернет-магазинах без пошлины можно будет не более чем на 20 евро в месяц. Сегодня у россиян есть возможность беспошлинно заказывать товары до 500 евро в месяц. Снизить порог беспошлинного ввоза предложил Минфин, которое не смогло исполнить бюджет 2019 года на 1 трлн руб. и не знает, как эффективно использовать профицит, возникший из-за повышения НДС с 18 до 20%.

«В целом согласен»

Российские власти собираются планомерно ужесточать нормы беспошлинного ввоза посылок в Россию:

  • Сегодня (до конца 2019 года) они составляют 500 евро в месяц.
  • С 1 января 2020 года порог будет снижен больше чем в два раза – до 200 евро в месяц.

Однако 200 евро в месяц не устраивают главу Минфина Антона Силуанова. По его мнению, даже эта сумма создает неконкурентные условия для отечественных торговцев, а также упущенные доходы федерального бюджета. Поэтому:

  • с 1 июля 2020 года россияне не смогут беспошлинно получать посылки из-за рубежа стоимостью 100 евро в месяц.
  • С 1 января 2021 года – стоимостью 50 евро.
  • С 1 января 2022 года – стоимостью 20 евро.

В планах правительства распространить эти ставки для всех стран Евразийского экономического союза. При этом предполагается снизить пошлину с 30 до 15% от стоимости и не менее 1 евро с посылки вместо 4 евро за килограмм. На проекте Минфина премьер-министр Дмитрий Медведев поставил резолюции: «В целом согласен». Тем не менее его еще предстоит согласовать с партнерами по ЕАЭС.

«Люди – новая нефть»

Предложение Минфина публично представил пресс-секретарь Дмитрия Медведева Олег Осипов. Это произошло после того, как информация попала в телеграм-канал «Незыгарь». По словам Осипова, позиция главы Минфина Антона Силуанова сводится к тому, что в результате пересылки товаров для личного пользования НДС и ввозная таможенная пошлина не взимаются. При этом прибыль и налоги из России перетекают в зарубежные интернет-магазины.

Справедливо отметить, что острой необходимости пополнения бюджета сейчас тоже нет. Профицит федерального бюджета в 2019 году составляет 3,1 трлн руб., а общие доходы за 10 месяцев – более 15 трлн руб. Важно подчеркнуть, что от нефти и газа государство получило 6 трлн руб., а от граждан и деятельности компаний – 9 трлн руб. Таким образом Минфин делает ставку на концепцию «люди – новая нефть».

«Место сбрасывания»

По мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Россия сегодня из-за относительно высокого порога беспошлинного ввоза превращается в «место сбрасывания» товаров со всего мира.

«В результате мы несем потери, в том числе бюджетные», – заключил Аксаков в разговоре с RT. Однако его слова, как мы видим, не подтверждают текущие данные об исполнении бюджета.

Депутат также отметил, что такая ситуация создает ряд проблем для внутренних производителей в России: чтобы им торговать за рубежом, им приходится платить пошлины. Правда, Аксаков ничего не сказал об отсутствующем в России производстве ряда товаров и их низкой конкурентоспособности.

При этом Аксаков объяснил смысл регулирования порогов беспошлинного ввоза тем, что они не столько пополняют бюджет, сколько создают более выгодные условия для производства российских товаров. Точно так же можно заключить, что они ограничивают конкуренцию на российском рынке и ведут к повышению стоимости товаров, снижению оборота торговли и падению экономики.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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