«Реально специалист». Почему Путин выбрал Мишустина на должность премьер-министра 1118 0 Политика

Большинство россиян до сих пор не понимают смысл смены правительства Дмитрия Медведева на кабинет министров Михаила Мишустина. Согласно последним замерам Левада-центра, новому премьеру доверяет только 3% россиян, а не доверяют – 4%, поскольку он ассоциируется с ужесточением фискальной политики. Даже перед отставкой Медведеву доверяло больше – 5%. Поэтому президенту Владимиру Путину, чей рейтинг доверия упал до 35%, приходится объяснять, в чем заключался смысл отставки Медведева, если кабинет министров при Мишустине остался почти прежним.