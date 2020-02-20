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«Реально специалист». Почему Путин выбрал Мишустина на должность премьер-министра
20 Февраля 2020 1118 0 Политика
Большинство россиян до сих пор не понимают смысл смены правительства Дмитрия Медведева на кабинет министров Михаила Мишустина. Согласно последним замерам Левада-центра, новому премьеру доверяет только 3% россиян, а не доверяют – 4%, поскольку он ассоциируется с ужесточением фискальной политики. Даже перед отставкой Медведеву доверяло больше – 5%. Поэтому президенту Владимиру Путину, чей рейтинг доверия упал до 35%, приходится объяснять, в чем заключался смысл отставки Медведева, если кабинет министров при Мишустине остался почти прежним.
«Реально специалист»
- 15 января после оглашения президентом послания Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев попросил об отставке. По версии близких к нему журналистов и политологов, это произошло потому, что он не согласился с переписыванием Конституции, о котором объявил Путин. Другая версия заключается в том, что Путин был недоволен реализацией национальных проектов и состоянием дел в экономике. Для того чтобы переломить негативный тренд и создать задел для продления полномочий после 2024 года, ему потребовалось обновить правительство и придать внутренней политике новый импульс.
- В интервью государственного ТАСС от 20 февраля Путин заявил, что Мишустина не было в списке кандидатов. По его словам, ему предложили три кандидатуры. «Четыре даже», – вспомнил точно президент. Мишустина «никто не называл. Кроме меня», – сказал президента. Интересно, что глава государственного RT Маргарита Симьньян в списке возможных кандидатур Мишустина все же упоминала и даже делала на него ставку. Что говорит о том, что Мишустина двигали определенные силы во власти.
- Путин отметил, что выбрал Мишустина за его профессиональные качества. «Он стал реально специалистом в этой области», – сказал Путин о цифровизации. Ранее глава Сбербанка Герман Греф говорил, что Путин «заболел цифровизацией». Вектор развития цифровизации направлен на тотальный учет доходов и расходов населения под предлогом оказания адресной помощи нуждающимся.
- Также политологи высказывали предположение, что Мишустин удобен власти своим прошлым. После назначения новый премьер был вынужден через своих пиарщиков оправдывать высокие доходы, которые он получил от владения активами в инвестиционной компании UFG. Компания платила ему и его семье деньги в течение восьми лет после его ухода из нее, что в практике инвестиционных компаний не встречается.
Тандем работает
- Президент Путин также рассказал о его «тандеме» с Медведевым, который пока не может найти себя на специально созданной для него должности заместителя Совета безопасности, однако уже получил роскошный офис и государственные привилегии, в том числе охрану ФСО, государственную резиденцию и зарплату в размере более 600 тыс. руб. в месяц.
- «Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем», – сказал президент. По его словам, отставка правительства с ним обсуждалась, потому что «у нас секретов друг от друга нет».
- Объяснил Путин и то, почему в правительстве почти не произошло существенных изменений, а все ограничилось в основном ротацией чиновников, которые перешли из администрации президента в кабинет министров. По его словам, эти люди работали над планами по нацпроектам и в правительстве сразу же приступят к их реализации. «Времени на раскачку нет», – пояснил Путин.
Запоздалая критика
- Несмотря на уход правительства Медведева (финансовый блок в правительстве Мишустина не изменился), его продолжают критиковать. Особую позицию в этом плане занимает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. В последнем докладе его ведомства говорится, что низкая дисциплина чиновников и проблемы в системе госуправления привели к тому, что в 2019 году не было израсходовано 1,122 трлн руб. из бюджета. Бюджет – это закон, который должен исполняться.
- Новый министр Мишустин подхватывает волну критику. Он заявил, что 1,1 трлн руб. это «недопустимо много» и озаботился тем, чтобы все запланированные деньги в 2020 году были потрачены. «Уже заканчивается февраль месяц, сколько денег реально потрачено? Примерно 10%, а если смотреть по национальным проектам, примерно 12,2%. Наша задача – своевременно обеспечить выполнение поручений президента по итогам послания», – подчеркнул Мишустин.
- Однако отметил, что с такой тенденцией «это будет сделать непросто». Таким образом к концу года уже правительство Мишустина может оказаться под градом критики. Вопрос только в том, будет ли Кудрин критиковать нового премьера, в которого, по его словам, он верит.
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