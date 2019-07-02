«Назло России». Почему политики разных стран мира усиливают выпады против Российской Федерации?

Весь июнь антироссийская истерия шла по нарастающей. Но при этом действия «западных партнеров» оставались весьма противоречивыми. Трамп и Путин дважды встретились на международных саммитах и «хорошо поговорили». Но Конгресс США проголосовал за закон, которым вводятся санкции в отношении «Северного потока-2», а власти Дании продолжали тормозить выдачу строителям газопровода нужных разрешений. России вернули все полномочия в ПАСЕ, но Евросоюз продлил пакеты «крымских» и антироссийских санкций. А минувший уик-энд ознаменовался новыми эпизодами информационной войны против России.

Спутали карты

На видеоролике, который постоянно транслировался на всех площадках саммита G20 в Осаке, продемонстрировали карты, на которых Южные Курилы указаны как часть Японии. Как сообщают «Известия», этот же ролик с картой был размещен на официальном сайте встречи «двадцатки», которая впервые проходила в Японии, а также на ютуб-канале японского премьер-министра.

Япония практически на всех своих картах обозначает Южные Курилы как свою территорию, и российский МИД неоднократно обозначал свое недовольство по этому поводу. Но такой демарш как демонстрация подобных карт на мероприятиях G20 японская сторона устроила впервые.

Примечательно, что в последние годы Россия вкладывает серьезные инвестиции в Южные Курилы – здесь обновляется инфраструктура, строится жилье и соцобъекты, создаются новые производства.

Российские сенаторы расценили демонстрацию Южных Курил как японской территории в медиапродукции G20 как «неуклюжий жест».

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, считает, что со стороны организаторов крайне неправильно выносить внутренние споры между Россией и Японией на международное мероприятие уровня G20 – все равно как вынести сор из избы.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков призвал к случаю с японскими картами надо относиться философски, не игнорируя этот факт, но и не раздувая из него скандал. Он также напомнил про Украину, которая до сих пор на картах обозначает Крым своей территоией.

Что касается Японии, то в своей картографии она претендует не только на Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, но и спорные с Китаем острова Сенкаку. На этот архипелаг с крупными залежами углеводородов, который китайцы называют Дяоюйдао, претендует еще и Тайвань. И официальный Пекин со своей стороны неоднократно выражал протест в связи с картографической политикой Японии.

Brexit назло России

Экс-глава британского МИДа Борис Джонсон, который сегодня претендует на пост премьер-министра Великобритании заявил, что Британия уйдет из ЕС в установленный срок и те самым докажет Владимиру Путину ценность либерализма.

Британский политик вступил в заочную с дискуссию с Президентом России, статьи которого была опубликована на минувшей неделе в газете Financial Times. В ней российский лидер выцсказал мнение о том, что «современная так называемая либеральная идея просто себя изжила окончательно».

В опубликованной в The Telegraph, которую цитирует ТАСС, Борис Джонсон утверждает: «Покинув ЕС 31 октября, мы докажем Путину, что он неправ. Если мы хотим поддерживать либеральные ценности, то должны осуществить брексит к 31 октября. «Если мы увеличим вероятность того, что ЕС потребует проведения нового референдума ещё до того, как мы выполним свои обязательства по первому, то мы сделаем демократию посмешищем».

Джонс отметил, что большинство британцев проголосовали за выход из ЕС из-за централизации власти в Брюсселе и из-за того, что Евросоюз начал «всерьёз подрывать основополагающую черту либеральной демократии».

Кстати, «обвиняемый» Джонсом глава Евросовета Дональд Туск в свою очередь не согласился с Президентом России Владимир Путиным в том, что на о том, некоторые элементы либеральной демократии нереалистичны, а правящая элита западных стран страшно далека от своих народов.

Грузинская истерика

Весь этот «обмен мнениями» проходил на фоне непрекращающейся уже две недели антироссийской истерии в Грузии. У митингующих одинаковые футболки и сотни белых шаров с надписями "российской оккупации", сделанными не на грузинском, а на английском языках, сцена с хорошим звуком. В общем, грузинский протест хорошо организован. И политологи активно спорят о том, кем именно организован. Одни называют оппозиционную партию Саакашвили – беглого экс-президента Грузии, которому недавно вернули украинское гражданство, другие видят в происходящем «печеньки Госдепа», третьи и вовсе – «длинную руку Москвы».

В хор обвиняющих Россию во всех грехах вливаются голоса известных и малоизвестных грузинских артистов и певцов. То знаменитый во времена СССР Вахтанг Кикабидзе заявит о своей большой обиде на российские власти. То джазовая певица Нино Катамадзе пообещает больше не выступать в России, а потом потихоньку удалит это заявление со своих аккаунтов. То некая оперная певица Анита Рачвелишвили извинится перед жителями Грузии за то, что давала концерты в России.

И в информационном шуме вокруг этих заявления как-то слабо слышны здравые слова экс-главы грузинского правительства Нино Бурджанадзе о том, что взаимоотношения Москвы и Тбилиси вновь испорчены по вине нынешнего руководства Грузии. И в результате нанесен серьезный ущерб экономике этой маленькой, но гордой страны.

Образ врага

Почему именно сейчас так резко усилилась информационная война против России? Почему именно сейчас западные политики сосредоточились над формированием образа «врага №1»?

Эксперты высказывают самые разные мнения, в том числе связывают происходящее с таким знаковым событием как возвращение России в ПАСЕ, которое сопровождалось демаршами украинской, грузинской, латвийской и эстонской делегаций. Экс- президент Украины Петр Порошенко так и вовсе заявил, что это первый шаг к тому, чтобы Европа признала легитимность возвращения Крыма в Россию, чего, по его мнению, ни в коем случае нельзя допустить. Очевидно, что за океаном недовольны заявлениями европейских политиков о необходимости отказаться от антироссийских санкций. Ну и само собой, делают все возможное, чтобы помешать России усилить свои конкурентные преимущества на мировом газаовом рынке за счет строительства «Северного потока-2».

Но больше всего Запад пугает сближение Китая и России. Весь май и июнь российский и китайский лидеры делали громкие заявления о дружбе двух стран и на нескольких международных саммитах подряд подписывали соглашения об экономическом сотрудничестве. Конечно, западные партнеры недовольны созданием нового Шелкового пути и крупными энергетическими контрактами. А подписание соглашения об отказе от доллара во взаиморасчетах России и КНР и вовсе стало «красно тряпкой».

Американский эксперт Байрон Кинг опасается, что Россия и Китай могут объединить свои золотые запасы для создания валюты, которая сможет конкурировать с долларом. Дедолларизация российско-китайских торговых отношений, по его мнению, может стать ловушкой для американской валюты, а российское золото оказаться для США страшнее ядерных ракет.