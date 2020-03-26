Назад в XIX век. Российский рынок торговли ждет смутное время

Малый торговый бизнес лишился от 50 до 80% оборотов из-за пандемии коронавируса в России. По мнению участников торговли, такими темпами страна вернется к уровню XIX века или же начала XX-го. Чтобы этого не произошло, правительству необходимо принять экстренные меры. В числе прочего участники рынка торговли просят налоговых послаблений, льготного рефинансирования, арендной амнистии и отмены избыточного регулирования.

Неотложные меры

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) и Национальная ассоциация кулинаров, а также другие ассоциации и отдельные компании попросили у правительства поддержки. Из-за пандемии коронавируса и принимаемых властями ограничений бизнес потерял 50-80% оборота. Среди пострадавших: малый торговый бизнес, сетевой и несетевой ретейл, ресторны, кафе и торговые центры.

В текущих условиях потребительский рынок нужно «поставить на паузу», считают предприниматели, за исключением продуктовой розницы. Они предлагают ввести следующие неотложные меры на период с 25 марта по 25 сентября:

налоговые послабления: отмена начисления НДС и отсрочка на полгода уже начисленного НДС , отмена налога на прибыль, имущество, НДФЛ и ФОТ на персонал, ЕНВД, налогов по УСН и арендной платы за землю;

, отмена налога на прибыль, имущество, НДФЛ и ФОТ на персонал, ЕНВД, налогов по УСН и арендной платы за землю; обеспечение льготного рефинансирования и реструктурирования кредитов . В том числе введение кредитных каникул, снижения ставки эквайринга. Максимальная ставка кредитования должна быть не выше 8%;

. В том числе введение кредитных каникул, снижения ставки эквайринга. Максимальная ставка кредитования должна быть не выше 8%; отмена арендных платежей, а для продовольственных магазинов – в виде процента от оборота. Введение запрета на расторжение договоров аренды и каникулы по обслуживанию кредитов для арендодателей;

и каникулы по обслуживанию кредитов для арендодателей; разрешение непродовольственному ретейлу сворачивать деятельность , если ее продолжение будет экономически невыгодно;

, если ее продолжение будет экономически невыгодно; мораторий на дополнительное регулирование, в том числе установку российского ПО на электронику и бытовую технику , а также экологические и утилизационные сборы;

, а также экологические и утилизационные сборы; ретейлеры также считают, что существует необходимость в сохранении работы всей продуктовой розницы, включая несетевую, а также разрешить общепиту работать в режиме доставки или на вынос.

Все эти меры представители торговли обсуждали в Минпромторге 24 марта. Тогда чиновники попросили сформулировать свои предложения и внести их в правительство. Реакции от властей на эти просьбы пока не было. Торговые центры уже приготовились объявить дефолт на 1 трлн руб. перед кредиторами.

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