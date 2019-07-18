Навстречу шторму. Что такое кризис и почему прятаться от него бесполезно?

Порой привычный образ существования становится вдруг дискомфортным, а все, что было ценным, оказывается ненужным, скучным, мучительным. Все это симптомы кризиса личности, выросшей за пределы прежней формы. Первое, что нужно сделать в такой ситуации – осознать это. Второе – не сопротивляться переменам, а найти в себе силы принять их. Это непросто. Но отказ принять кризис как важную и неизбежную часть жизни не избавит от боли, а приведет к еще большим страданиям.

Сила привычного

Так уж устроен человек: на каждом жизненном этапе мы выстраиваем себе систему, в которой нам будет комфортно. Привычки, манера поведения, отношения с людьми, круг общения - все это мы кропотливо собираем, формируя своего рода панцирь привычного бытия, компенсируя то, чего нам не хватает, защищая себя от событий, к которым не готовы. Так ручейник строит себе под водой крепость из песчинок и палочек, пока не приходит пора обзавестись крыльями. Тогда он покидает свой дом, чтобы обрести новую форму и взмыть к солнцу.

Но человек редко поступает подобным образом. И вот женщина, несчастная в браке, никак не находит в себе силы уйти от мужа – зато охотно тратит их на то, чтобы убеждать себя и окружающих, будто все в порядке. Сотрудник, который давно достиг потолка в своей должности, не ищет новое перспективное место – он уговаривает себя, что на старой работе и сытнее, и проще. Предприниматель, видя явное сокращение рынка, отказывается рисковать, осваивая смежный бизнес – и вкладывает деньги в неэффективную уже рекламу устаревших услуг.

Осознание перемен

Связи и стены, которые мы создаем на протяжение жизни, слишком прочны, слишком живучи. Они удерживают нас даже тогда, когда становятся не опорой, а угрозой. Так наступает кризис: мы просто не выдерживаем давления изменений, наши крылья бьются о стены крепости, которая утратила всю свою полезность и приносит лишь вред. Если не начать менять что-то в этот момент, не найти для этого ресурсы – прежняя жизнь все равно рухнет, и выбираться из-под этих руин придется долго и мучительно.

Осознание перемен в себе, их принятие – вещь очень сложная. Когда все идет не так, а жизнь не приносит удовлетворения, задайте себе вопрос: «В чем причина? Не в том ли, что все мои прежние способы жить – отношения, работа, восприятие себя – изменились необратимо?» Если ответ «да», лучше собраться с силами и двигаться дальше, вперед, к необходимым переменам. Безусловно, этого можно не делать, законсервировать себя, насильно остановить собственный рост и развитие. Но по сути это значит – перестать жить, обречь себя на мучения в болоте застоя, где с каждым годом радости будет все меньше и меньше, а недовольства собой и окружающими – все больше и больше.

Переоценка ценностей

Однако решиться на перемены недостаточно. Важно позаботиться о себе, потому что процесс этот долгий и временами мучительный. Как пел Юрий Шевчук, «новая жизнь никогда не дается даром»: рождение всегда сопровождается болью. В момент кризиса придется многое утратить, многое переоценить, от много отказаться. Сделать это в одиночку очень трудно, нужна поддержка – дружеская, профессиональная. Ищите опору в других, не стесняйтесь просить помощи, не стесняйтесь своей слабости, не стесняйтесь обращаться к хорошему психологу, которому сможете доверять.

Научитесь смотреть на мир под другим углом - не как на раз и навсегда заданную совокупность условий, а как на то место, где всегда можно изменить жизнь к лучшему. Если вам пришлось пережить расставание с близкими – помните, что мир велик, и в нем бесконечное количество хороших людей, которые станут вашими друзьями и любимыми. Если пришлось оставить работу и вас терзает страх провала – вспомните, что на предыдущем месте было ровно то же самое, и тем не менее, вы преуспели. Мы все склонны хранить в памяти неудачи – но как насчет моментов, когда у нас получилось? Эти моменты станут вашей самой надежной опорой, доказательством жизни, которую можно обрести заново.

Движение вперед

Кризис – это естественный этап нашего бытия. Если вы чувствуете его тяжелую поступь – не ждите, пока «рассосется само», не пытайтесь идти по пути наименьшего сопротивления, не бойтесь. Соберитесь с силами и идите навстречу шторму. Научитесь принимать решения, которые сперва будут приводить вас в ужас – но в конечном итоге выведут к новому расцвету и высвободят энергию и силы, которые сейчас тратятся на поддержание мучительного статус кво.

Конечно, не всегда кризис – результат вышеописанного процесса, следствие эволюционного развития личности в течение некоего периода, в результате которого и возникают несоответствия между изменившимися потребностями и возможности сформированной и поддерживаемой внешней среды. Он может наступить в результате резких перемен в жизни, инициированных извне – изменения статуса, разрыва отношений, понесенной утраты, потери работы, финансового краха, да мало ли чего. И эти ситуации тоже приходится проживать, анализировать, принимать и находить возможности использовать ситуацию для построения новой системы, дающей возможность залечить раны и двигаться по жизни дальше, не тихо умирая, а раскрывая свои возможности и способности. И в дальнейших статьях мы рассмотрим разные варианты кризисных ситуаций и поиска ресурсов, достаточных для их разрешения.