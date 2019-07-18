Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 ИЮЛ, 10:48 МСК
USD (ЦБ)    62,8666
EUR (ЦБ)    70,7941

21 ИЮЛ, 10:48 МСК
USD (ЦБ)    62,8666
EUR (ЦБ)    70,7941
﻿

Навстречу шторму. Что такое кризис и почему прятаться от него бесполезно?

18 Июля 2019 1373 0 Бизнес и психология
Навстречу шторму. Что такое кризис и почему прятаться от него бесполезно?

Порой привычный образ существования становится вдруг дискомфортным, а все, что было ценным, оказывается ненужным, скучным, мучительным. Все это симптомы кризиса личности, выросшей за пределы прежней формы. Первое, что нужно сделать в такой ситуации – осознать это. Второе – не сопротивляться переменам, а найти в себе силы принять их. Это непросто. Но отказ принять кризис как важную и неизбежную часть жизни не избавит от боли, а приведет к еще большим страданиям.

Сила привычного

Так уж устроен человек: на каждом жизненном этапе мы выстраиваем себе систему, в которой нам будет комфортно. Привычки, манера поведения, отношения с людьми, круг общения - все это мы кропотливо собираем, формируя своего рода панцирь привычного бытия, компенсируя то, чего нам не хватает, защищая себя от событий, к которым не готовы. Так ручейник строит себе под водой крепость из песчинок и палочек, пока не приходит пора обзавестись крыльями. Тогда он покидает свой дом, чтобы обрести новую форму и взмыть к солнцу.

Но человек редко поступает подобным образом. И вот женщина, несчастная в браке, никак не находит в себе силы уйти от мужа – зато охотно тратит их на то, чтобы убеждать себя и окружающих, будто все в порядке.  Сотрудник, который давно достиг потолка в своей должности, не ищет новое перспективное место – он уговаривает себя, что на старой работе и сытнее, и проще. Предприниматель, видя явное сокращение рынка, отказывается рисковать, осваивая смежный бизнес – и вкладывает деньги в неэффективную уже рекламу устаревших услуг.  

Осознание перемен

Связи и стены, которые мы создаем на протяжение жизни, слишком прочны, слишком живучи. Они удерживают нас даже тогда, когда становятся не опорой, а угрозой. Так наступает кризис: мы просто не выдерживаем давления изменений, наши крылья бьются о стены крепости, которая утратила всю свою полезность и приносит лишь вред. Если не начать менять что-то в этот момент, не найти для этого ресурсы  – прежняя жизнь все равно рухнет, и выбираться из-под этих руин придется долго и мучительно.

Осознание перемен в себе, их принятие – вещь очень сложная. Когда все идет не так, а жизнь не приносит удовлетворения, задайте себе вопрос: «В чем причина? Не в том ли, что все мои прежние способы жить – отношения, работа, восприятие себя – изменились необратимо?» Если ответ «да», лучше собраться с силами и двигаться дальше, вперед, к необходимым переменам. Безусловно, этого можно не делать, законсервировать себя, насильно остановить собственный рост и развитие. Но по сути это значит – перестать жить, обречь себя на мучения в болоте застоя, где с каждым годом радости будет все меньше и меньше, а недовольства собой и окружающими – все больше и больше.

Переоценка ценностей

Однако решиться на перемены недостаточно. Важно позаботиться о себе, потому что процесс этот долгий и временами мучительный. Как пел Юрий Шевчук, «новая жизнь никогда не дается даром»: рождение всегда сопровождается болью. В момент кризиса придется многое утратить, многое переоценить, от много отказаться. Сделать это в одиночку очень трудно, нужна поддержка – дружеская, профессиональная. Ищите опору в других, не стесняйтесь просить помощи, не стесняйтесь своей слабости, не стесняйтесь обращаться к хорошему психологу, которому сможете доверять.

Научитесь смотреть на мир под другим углом - не как на раз и навсегда заданную совокупность условий, а как на то место, где всегда можно изменить жизнь к лучшему. Если вам пришлось пережить расставание с близкими  – помните, что мир велик, и в нем бесконечное количество хороших людей, которые станут вашими друзьями и любимыми. Если пришлось оставить работу и вас терзает страх провала – вспомните, что на предыдущем месте было ровно то же самое, и тем не менее, вы преуспели. Мы все склонны хранить в памяти неудачи – но как насчет моментов, когда у нас получилось? Эти моменты станут вашей самой надежной опорой, доказательством жизни, которую можно обрести заново.

Движение вперед

Кризис – это естественный этап нашего бытия. Если вы чувствуете его тяжелую поступь – не ждите, пока «рассосется само», не пытайтесь идти по пути наименьшего сопротивления, не бойтесь. Соберитесь с силами и идите навстречу шторму. Научитесь принимать решения, которые сперва будут приводить вас в ужас – но в конечном итоге выведут к новому расцвету и высвободят энергию и силы, которые сейчас тратятся на поддержание мучительного статус кво.

Конечно, не всегда кризис – результат вышеописанного процесса, следствие эволюционного развития личности в течение некоего периода, в результате которого и возникают несоответствия между изменившимися потребностями и возможности сформированной и поддерживаемой внешней среды. Он может наступить в результате резких перемен в жизни, инициированных извне – изменения статуса, разрыва отношений, понесенной утраты, потери работы, финансового краха, да мало ли чего. И эти ситуации тоже приходится проживать, анализировать, принимать и находить возможности использовать ситуацию для построения новой системы, дающей возможность залечить раны и двигаться по жизни дальше, не тихо умирая, а раскрывая свои возможности и способности. И в дальнейших статьях мы рассмотрим разные варианты кризисных ситуаций и поиска ресурсов, достаточных для их разрешения.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле

Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле
Наука и технологии 3

Накопить на старость. Россияне рассказали о дополнительных доходах на пенсии

Накопить на старость. Россияне рассказали о дополнительных доходах на пенсии
Исследования

Союзные государства. О чем договорились власти и бизнес на российско-белорусском форуме регионов?

Союзные государства. О чем договорились власти и бизнес на российско-белорусском форуме регионов?
Политика

Дания предпочитает польский газопровод российскому, Shell расширит сеть АЗС в России и другие новости

Дания предпочитает польский газопровод российскому, Shell расширит сеть АЗС в России и другие новости
События и факты

Узнай, страна

Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей

Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей

ТОП-10 достижений недели: как Россия шла к прорывам мирового уровня в медицине, металлургии, спорте?

ТОП-10 достижений недели: как Россия шла к прорывам мирового уровня в медицине, металлургии, спорте?

В Тамбове 108 обманутых дольщиков получили ключи от квартир

В Тамбове 108 обманутых дольщиков получили ключи от квартир

В Липецкой области начали модернизацию литейного производства за 12 млрд рублей

В Липецкой области начали модернизацию литейного производства за 12 млрд рублей

Новости дня

20 ИЮЛ, 15:40 В ГИБДД назвали главную причину гибели людей на дорогах В ГИБДД назвали главную причину гибели людей на дорогах
В Германии признали неэффективными антироссийские санкции
В Германии признали неэффективными антироссийские санкции
20 ИЮЛ, 15:22 В США сравнили угрозы со стороны России и Китая В США сравнили угрозы со стороны России и Китая
20 ИЮЛ, 15:06 А что, если бы наша Луна не существовала? А что, если бы наша Луна не существовала?
20 ИЮЛ, 14:40 Названы наименее востребованные в России профессии Названы наименее востребованные в России профессии
20 ИЮЛ, 13:52 Во Франции зафиксировали самую высокую температуру в истории страны Во Франции зафиксировали самую высокую температуру в истории страны
20 ИЮЛ, 13:36 Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
20 ИЮЛ, 13:28 ВС Латвии утверждают, что у границ республики замечены два российских корабля ВС Латвии утверждают, что у границ республики замечены два российских корабля

Узнай, страна!

19 ИЮЛ, 21:37 Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей
Антикризисные меры. Почему китайцы опережают конкурентов из США на российском рынке смартфонов?
Антикризисные меры. Почему китайцы опережают конкурентов из США на российском рынке смартфонов?
19 ИЮЛ, 16:29 ТОП-10 достижений недели: как Россия шла к прорывам мирового уровня в медицине, металлургии, спорте? ТОП-10 достижений недели: как Россия шла к прорывам мирового уровня в медицине, металлургии, спорте?
19 ИЮЛ, 14:21 В Тамбове 108 обманутых дольщиков получили ключи от квартир В Тамбове 108 обманутых дольщиков получили ключи от квартир
19 ИЮЛ, 11:19 Приоритеты развития Астраханской области определили в диалоге власти и общества Приоритеты развития Астраханской области определили в диалоге власти и общества
19 ИЮЛ, 07:46 Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской Международной выставке «Powerexpo Almaty» Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской Международной выставке «Powerexpo Almaty»
17 ИЮЛ, 16:04 Кто станет президентом? (Конкурс по отбору претендентов на должность главы ТПП Республики Хакасия) Кто станет президентом? (Конкурс по отбору претендентов на должность главы ТПП Республики Хакасия)
Найти общий язык. Жители Донбасса требуют от Зеленского прекратить войну на юго-востоке Украины
Найти общий язык. Жители Донбасса требуют от Зеленского прекратить войну на юго-востоке Украины
17 ИЮЛ, 13:12 Глава Астраханской области Игорь Бабушкин взял под личный контроль переселение из аварийного жилья Глава Астраханской области Игорь Бабушкин взял под личный контроль переселение из аварийного жилья
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter