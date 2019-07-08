«Наводят мосты». Какие шаги готова сделать Украина для примирения с ЛНР?

В минувшее воскресенье глава Украины Владимир Зеленский посетил разрушенный мост около Станицы Луганской. Именно в этом месте расположен единственный пешеходный пункт КПП на территорию самопровозглашенной Луганской народной республики. В поездке его сопровождал председатель Европейского совета Дональд Туск.

Прошлись по развалинам

«Президент Украины Владимир Зеленский пришел на разрушенный Вооруженными силами Украины мост у Станицы Луганской», - цитирует ТАСС сообщение Луганскинформцентра. Здесь же говорилось о том, что украинский лидер явился в сопровождении Дональда Туска.

Как сообщает СМИ, Зеленский и Туск с контролируемой Киевом территории дошли до места, где обрушился один из пролетов моста и осмотрели инфраструктурный, чтобы оценить его состояние. После этого делегация вернулась на место, где пообщалась с людьми, которые стояли на КПП. А перед тем как отправиться в направлении станицы Луганской, Владимир Зеленский решил провести осмотр видеокамер, которые были установлены представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Как пишет ТАСС, ЛНР «отвечает» за единственный официально работающий пункт пропуска, который находится в районе станицы Луганской – в этом месте линия соприкосновения проходит по реке Северский Донец. Люди ходят пешком по мосту через реку, частично разрушенной силовиками Украины еще в начале 2015 года. На это место временно установили деревянные лестницы и настилы. Что касается транспорта, то в данный момент его движение на этом участке пути просто невозможно.

Шаги Луганска

На прошлой неделе глава ЛНР Леонид Пасечник поручил заняться проработкой вопроса скорейшего восстановления разрушенного участка моста силами республики. Это произошло на фоне завершающегося процесса разведения сил и средств сторон конфликта в районе станицы Луганской. Пасечник подчеркнул, что на данный момент важной задачей является «как можно быстрее помочь тысячам людей по обе стороны линии соприкосновения, которые ежедневно мучаются на переходе».

Кроме этого, в минувший четверг представитель России в контактной группе Борис Грызлов выступил с заявление о том, что Москва будет поддерживать инициативу Луганской республики, заявившей о планах самостоятельно заняться восстановлением моста.

«Разведение сил в районе Луганской – это шаг к нормализации обстановки, но на этом участке остается много нерешенных вопросов. Один из ключевых – это восстановление моста в станице Луганской. Есть проект Международного комитета Красного Креста (МККК), который был поддержан луганской стороной, но был заблокирован со стороны Киева, а сам Киев заявил о наличии собственного проекта, но так его и не представил», - напомнил Грызлов, добавив, что верит компромисс между Киевом и Луганском.

Виртуальный мост через границы

Тем временем пока власти Украины и самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР пытаются навести мосты в самом буквальном смысле слова, СМИ Украины и России планируют организовать прямое общение для жителей двух стран. В частности, планируется организовать телемост между студиями телеканалов «Россия-1» и украинского NewsOne. В течение двух часов у россиян и украинцев будет возможность пообщаться. Начало телемоста запланировано на 18:00 12 июля.

Однако эта идея на Украине нравится не всем. В частности, глава Комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко на своей странице Facebook подвергла жесткой критике телемост и потребовала рассмотреть этот вопрос отдельной темой на заседании Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины. Украинский парламентарий заявила, что этот телемост – часть политики, направленной на «оккупацию украинского медиапространства».