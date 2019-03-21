Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Мир развивается все более стремительно. По экспоненте, как бы сказали математики. Действительно, могли бы мы представить себе сегодняшнюю жизнь без интернета и разных мобильных устройств? А ноутбуки, автомобили, бытовая техника и прочие приятные мелочи, которые мы как бы уже и не замечаем, считая эти все прелести привычными и само собой разумеющимися? И считаем, что дальше все будет только лучше. И еще лет через 10-20 научно-технический прогресс принесет нам такие достижения, о которых мы сейчас можем только мечтать. Сверхумные роботы, новая медицина, позволяющая диагностировать и лечить самые страшные заболевания, биотехнологии, которые решат все продовольственные проблемы, кардинальное улучшение экологии и много чего еще. Но абсолютное ли это благо все?

Та же математика предупреждает: в эволюции сложных систем, к которым, несомненно, относится человеческая цивилизация, обязательно образуются так называемые «точки бифуркации», после прохождения которых, развитие изучаемой системы, в данном случае нашей цивилизации, кардинально меняет свое направление.

Разумеется, никаких математических моделей, более-менее адекватно описывающих развитие нашего социума, не существует. Но факт остается фактом. Поэтому ученые предупреждают, к чему может привести развитие технологического прогресса и как это может повлиять на будущее человечества. Перечислим только некоторые из этих предостережений и постараемся сделать некоторые выводы. Которые, возможно, будут не совсем приятными.

Робототехника

Уже сейчас промышленные роботы заменяют рабочих, ранее стоявших у конвейеров. И делают свою работу намного более точно и быстрее, чем люди. Есть отрасли, например производство процессоров, где человеку работать просто не под силу. Но все эти роботы – достаточно примитивные машины, каждая из которых способна выполнять какую-то одну определенную операцию.

Однако разработка систем искусственного интеллекта делает роботов все более многофункциональными. При этом надо понимать, что внедрение роботов сокращает для предпринимателей производственные издержки – им не надо платить зарплату, они не болеют и не уходят в отпуск. Так вот, представим себе, что через 20 или 30 лет появятся роботы-дворники, роботы-домработники. Создание автомобилей, которые ездят сами собой в соответствие с закладываемой в их «мозги» программой. Да мало ли какие еще применения этим машинам придумают их разработчики.

Казалось бы, здорово. Но вот вопрос: что будут делать люди, которые лишатся рабочих мест, будучи вытесненными роботами? На что жить? На пособия? А чем заниматься? Ведь человек – социальное существо. Ежедневная работа, обеспечивающая существование ему и его семье – мощный фактор, определяющий всю его жизнь. А тут, представьте себе, закончил молодой человек школу или колледж или вуз. И куда ему идти работать? На завод – а там роботы. Водителем – а там тоже роботы. В колхоз – а умные трактора и комбайны сами ездят. Так может возникнуть проблема изменения ментальности человека, выработанная столетиями. Хочешь хорошо жить – работай. А тут работать и не надо – все рабочие места уже заняты «железяками». И что делать? Водку пить на пособие?

Системы искусственного интеллекта

Искусственный интеллект – это тоже сложная проблема. На первый взгляд – все здорово. Стоит этот компьютерный монстр и сам по себе, в соответствии с заложенным в него программным обеспечением, решает какие-то задачи, принимает какие-то решения. И делает это быстрее и лучше человека. А если с ним что-нибудь случится? Сбой в программном обеспечении или просто какая-то деталь из строя вышла? И куда «его понесет». Если это – «умный утюг» – ничего страшного. Ну, сожжет ваше белье, которое должен был погладить, ну, квартиру спалит. Это печальная история, но локальная катастрофа. А если это чудо техники управляет атомной электростанцией или заменяет диспетчеров в аэропорту. Или, не дай бог, дает прогнозы экономического развития страны? Или контролирует использование стратегических вооруженных сил? История советских и американских систем СПРН (Система Предупреждения о Ракетном Нападении) знает много случаев, когда на командные пункты поступали сигналы о запуске ракет противника. Но люди, принимавшие решения и с той и с другой стороны, не «нажимали кнопку» по каким-то своим соображениям. Хотя в такой ситуации каждая минута была на счету. В результате выяснялось – ложная тревога. Поэтому до сих пор и живем. А то бы мы не писали, а вы бы не читали. А что бы сделал искусственный интеллект?

Биотехнологии и генная инженерия

Это одно из магистральных направлений современного научно-технического прогресса. Все дело в том, что определяющие открытия в этой области произошли уже во второй половине двадцатого века. Но это были только открытия. А практические работы, основанные на этих новых знаниях, начались позднее. Сейчас – это одно из основных направлений развития нашей цивилизации, которое крайне востребовано и потому привлекает огромные потоки идей и инвестиций.

Но и здесь есть проблемы. Действительно, удаление поврежденных генов и замена их на какие-то другие – здоровые, может излечивать многие до сих пор неизлечимые болезни. Более того, предотвратить их появление. Но не возникнет ли соблазн создать генномодифицированного человека? Предназначенного на оптимальное исполнение определенных функций? И как эти «мутанты», с виду нормальные люди, будут уживаться с остальными, обычными людьми? Или же с такими же «мутантами», но с другой специализацией? Не откроем ли мы «ящик Пандоры»?

Сейчас подобные эксперименты запрещены во всем мире. Хотя один китайский ученый уже попытался изменить геном человека. Ему, правда, быстро «по голове настучали». Но это – Китай, где все под контролем.

Да, сейчас лаборатории, где можно проводить подобные эксперименты, существуют только в самых развитых странах. Но научно-технический прогресс не стоит на месте и еще через сколько-то лет подобные технологии могут стать более доступными. И не найдется ли тогда какой-нибудь ученый-фанатик, ненавидящий весь мир из-за каких-то своих внутренних комплексов, который создаст смертельную генномодифицированную бактерию?

Ядерное оружие

Нечто подобное уже произошло с ядерным оружием и системами его доставки. Вот посмотрите: сначала были четыре атомных державы – США, СССР, Франция и Великобритания. Потом к ним присоединился Китай – это СССР передал ему, как своему союзнику (он в 50-е годы таким казался), все необходимые технологии. Потом к этому альянсу прибавились Индия и Пакистан. Теперь нечто подобное разрабатывается в Иране и Северной Корее, против чего так активно выступают США. А что если лет так через 20 самая сложная с точки зрения реализации атомных проектов технология обогащения урана, станет общедоступной? Сейчас это с технологической точки зрения является единственным фактором, сдерживающим расползание этой заразы по всему миру. И кто сможет поручиться, что-какой-нибудь придурок в какой-нибудь непонятной стране не нажмет на ядерную кнопку?

В этом-то все и дело. Технологический прогресс и доступность его достижений делает мир все более и более хрупким. Но об этом мы поговорим чуть позже.

Системы коммуникаций

Сейчас вряд ли можно представить нашу жизнь без интернета, различных мобильных устройств, социальных сетей и прочих достижений компьютерного мира. Вот, казалось бы, и славно. Тем не менее, и здесь таятся проблемы.

Ни для кого не секрет, что те же социальные сети являются мощным инструментом, использующимся всякого рода экстремистскими организациями для привлечения новых сторонников. Вспомните хотя бы «цветные революции» в Северной Африке. Их сторонники собирались именно через социальные сети. Это вам не подпольные ячейки русских революционеров. Позднее социальные сети стали использоваться как оружие идеологической борьбы и вмешательство в электоральный процесс. «Фейкньюс», или «ложные новости», сегодня – инструмент информационной войны и введения в заблуждение общественного мнения.

А интернет? Кто будет спорить, это величайшее достижение нашего времени, перевернувшее всю жизнь человечества, без которого, помимо прочего, невозможно представить себе функционировании современной глобальной экономики.

А с другой стороны, вспомните фонвизинского Митрофанушку с его незабвенной фразой: «Зачем географию учить, когда извозчики есть». Современная молодежь зачастую рассуждает также. Зачем нужны «непрофильные» знания, когда все в интернете найти можно. Так-то оно так, но тут есть один важный аспект. Если вас интересуют сугубо утилитарные знания – стоимость проживания в отелях выбранной вами для отдыха страны, стоимость товаров в интернет - магазинах, в конце концов, текст реферата на заданную в институте тему – нет вопросов. Но есть и другие, более фундаментальные – нет, не то слово, более глубинные даже не знания, а представления о том, как следует жить в этом мире и вообще, что он из себя представляет.

Нет, во всесильном интернете об этом тоже написано. Но если сознание молодого человека формируется на тезисе «в интернете все есть», а это во многом правильно, то он воспринимает всемирную паутину как средство получения только утилитарной информации. И что мы получим через несколько лет, когда новые поколения станут управлять этим миром? И как они будут общаться между собой? По электронной почте? По скайпу и аналогичным устройствам. Это, конечно, здорово. Но, как представляется нам, старым ретроградам, это совсем не то, когда ты смотришь глаза в глаза и держишь руку в руке.

Хрупкость современной цивилизации

Тут вот еще, какая проблема. На свете есть много придурков. Они были и всегда будут. И с этим ничего не поделаешь. Вот недавно один такой расстрелял людей в мечетях. И где? В тихой, спокойной Новой Зеландии.

Это, конечно, трагедия. И такие трагедии периодически происходят во всем мире. Но это трагедии локальные. Менее страшными от этого они не становятся. Тем не менее, они не приводят к катастрофическим потерям и крушению цивилизации в целом.

Дело все в том, что по мере развития научно технического прогресса и науки, распространение добытых знаний и умений во всем мире (а это с развитием глобализации становится неизбежным) становятся все более доступным. Это приводит к тому, что любые сбои и срывы в функционировании все более сложных систем, будь то системы управления или системы контроля за вооружениями, или сложными технологическими процессами, могут приводить к катастрофическим последствиям. То ли из-за ошибок в программного обеспечении, то ли из-за человеческого фактора.

Одно дело, когда граната взорвется, а другое – когда взлетит на воздух какой-нибудь химический комбинат, со всеми своими токсичными отходами. В Индии, кстати, такое дело уже было. Имеется в виду «бхопальская катастрофа», произошедшая в 1984 году в индийском городе Бхопал и унесшая, по меньшей мере, 18 тыс. жизней. При этом 3 тыс. людей погибли непосредственно в момент аварии.

Но это еще пустяки. Можете ли вы себе представить, что произойдет, если в связи с какой-нибудь природной катастрофой или действиями людей выйдут из строя глобальные электросети или линии связей? А ведь такие прецеденты уже были.

Заключение

Из сказанного выше становится понятно, что развитие научно-технического прогресса должно сочетаться с развитием общественного сознания, причем, в общемировом масштабе. А с этим – большие проблемы. Человечество очень разнородно и с этим поделать ничего нельзя. Экономика и связанные с ней научно-технические решения развиваются по своим правилам, а общество – по своим. И развитие социума не просто трагически отстает от развития науки и техники. Зачастую они движутся в разных направлениях. Наука и техника – всегда вперед и вверх. А социум бросает из «огня да в полымя».

Действительно, социум с удовольствие потребляет все предоставляемые ему прелести. Но в интеллектуальном плане зачастую деградирует. Зачем чего-то изучать, когда есть интернет. Зачем о чем-то думать, когда есть СМИ, которые все нам рассказывают. И заботиться надо только о себе – на все остальное государство есть.

Надо понимать, что говоря о деградации, мы не имеем в виду ту, относительно небольшую, прослойку интеллектуалов, которая создает и новую науку, и новую технику, и новую культуру. А вот безответственные политики, чьи действия мотивированы одной целью – приходом к власти и ее удержанием, апеллируют к основной массе электората (это проблема демократии, о чем много пишет Юлия Латынина). И эта масса – типичное «общество потребления», не понимающее всю сложность проблем, стоящих перед современной цивилизацией и в какой-то момент способной предпринять совершенно неадекватные действия. Если привычный «кусок хлеба» станет им недоступен.

Беда вся в том, что с развитием науки и техники, с появлением все более сложных технических устройств и необходимых для их работы автоматизированных систем управления, современная цивилизация подвергается все большим рискам. От непредсказуемых действий отдельных людей и целых стран, до природных катаклизмов, избежать которых мы не можем.