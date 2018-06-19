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Научиться ничего не знать. Как адаптироваться к тому, чего никогда не было в вашем опыте

19 Июня 2018 375 0 Бизнес и психология
Научиться ничего не знать. Как адаптироваться к тому, чего никогда не было в вашем опыте

Меня всегда приводят в недоумение люди, уверяющие себя и окружающих в том, что в их собственной жизни никогда не было ни взлетов, ни падений. Никаких вызовов, сомнений и смятений, только идеальное движение вперед и вверх. Эти люди представляются мне цирковыми канатоходцами, которые идут по тонкой струне, теряющейся где-то в бесконечности, сосредоточенными только на своем движении, контролирующими каждый свой шаг, в тот момент, когда их тела неестественно напряжены и готовы быстро реагировать на любое непроизвольное колебание струны.

Вообще, у современного человека умение адаптироваться постепенно становится атрофированным качеством. Мы катастрофически быстро теряем способность приспосабливаться под проявления внешней среды, и с такой же чрезмерно высокой скоростью стараемся окружающую среду приспособить под решение наших задач. Мы хотим управлять миром, ослепленные иллюзией контроля и власти над окружающим пространством и людьми. Нам трудно принять факт физической и эмоциональной невозможности осуществить подобное действо. И поэтому мы выбираем самый простой и доступный объект для контроля – себя самих.

В любой жизненной ситуации человек одновременно может испытывать разнообразную гамму чувств. Некоторые из них сложны в восприятии, другие мы отвергаем как неприемлемые для нас. Самый простой способ облегчить себе их восприятие – упрощение. Вы заметили, как непрерывно мы все упрощаем? Это стало привычным: гнев и ярость мы низводим до криков, страх до скованности, любовь до манипуляции. В результате наш разум отказывается воспринимать сложные чувства, начинает их искажать, изменяя до физических реакций и действий.

Страх перед новым и неизведанным это естественное человеческое чувство. Но это еще и то чувство, которое нам сложно принимать в себе. Мы ощущаем себя уязвимыми, слабыми, неспособными применить свой предыдущий опыт для решения новой задачи. И тут как тут появляются «контроль» и «упрощение». Но как «контролировать» и «упрощать» то, чего в нашем опыте не было? Сколько бы мы ни контролировали себя, и не упрощали наше восприятие неизведанного, хорошо знакомым оно не станет. Чем больше мы контролируем и упрощаем тем, больше нас захватывают тревога и страх. И этот «компот» совсем не помогает, а только мешает увидеть полную картину предстоящих изменений.

Что поможет справиться с неопределенностью и как научиться выдерживать напряжение в ситуации «ничего не знания»?

Время ваш союзник. Дайте себе время рассмотреть ситуацию с разных сторон.

Попросите поддержку у окружающих. Для человека, который все всегда знает, и все всегда контролирует это отчаянно-невозможный шаг. И все-таки, попробуйте довериться и попросить помощи. Это поможет немного снизить градус напряжения и даст вам необходимую дополнительную точку опоры.

Дайте себе право на ошибку. Я скорее говорю о вашем отношении к неудачам. Как вы справляетесь с ними? Вы с неудачами на «ты» или на «вы»? Для вас это составная часть успеха или вы стараетесь максимально дистанцироваться от обсуждения этой темы?

Ваш основной фокус внимания – способность к импровизации, юмор, детское любопытство, принятие своих чувств во всей полноте их проявления. Станьте исследователем своей жизни, познавайте и исследуйте себя. Как известно, осознанное, сфокусированное наблюдение меняет наблюдаемый процесс. Каждый день, соприкасаясь с чем-то новым и неизведанным, наблюдайте и познавайте это новое в себе.

Мария Груздева
Мария Груздева

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