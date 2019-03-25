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«Научить и обустроить». Зачем российские военные прибыли в Венесуэлу

25 Марта 2019 547 0 События и факты
«Научить и обустроить». Зачем российские военные прибыли в Венесуэлу

В субботу в международном аэропорту Майкетия имени Симона Боливара под Каракасом приземлись два самолета, на борту которых находилось около сотни российских военнослужащих. Цель их приезда – обслуживание российской техники и обучение местных военных обращению с ней. На сегодняшний день в распоряжении Венесуэлы находится около 500 единиц российской военной техники.

Ничего загадочного

О прибытии в Венесуэлу двух самолетов с российскими военными, которые будут проводить консультации по военно-техническому сотрудничеству, в разговоре с РИА Новости сообщил дипломатический источник в Каракасе. Позднее эту же информацию в комментарии для издания Associated Press подтвердил один из венесуэльских чиновников, имя которого также не называется.

По словам собеседника агентства, в этом событии «нет ничего загадочного», так как оно имеет прямое отношение к реализации контрактов, подписанных Россией и Венесуэлой много лет назад. В первую очередь имеются в виду контракты по линии военно-технического сотрудничества.  Собеседник AP также отметил, что военные из России прибыли для обсуждения техобслуживания оборудования, стратегии и тренировки.

Группу российских военных, которая прибыла в страну на двух самолетах, возглавляет генерал-полковник Василий Тонкошкуров, сообщило венесуэльское издание El Nacional. Газета ссылалась на журналиста Хавьера Майорку и его записи, опубликованные в микроблоге Twitter. Он один из первых сообщил, что речь идет о 99 военных. Свое сообщение он подкрепил фотографиями, которые он позаимствовал у пользователя FedericoBlackB: на кадрах можно увидеть два больших российских самолета: Ан-124-100 «Руслан» и грузовой ИЛ-62М, на котором было привезено 35 тонн груза.

Что будут обслуживать военные из России

На сегодняшний день у Венесуэлы есть примерно 500 единиц российской военной техники, в том числе относительно новые танки Т-72Б (92 шт.), новейшие российские БМП-3 (123 шт.), новейшие БТР-80А (114 шт.), 61 самоходная артиллерийская установка (из которых 13 — новейшие российские 2С23 (120 мм) и еще 48 — 2С19 (152 мм), 24 буксируемых миномётных комплекса калибра 120 мм 2С12, 24 советских БМ-21 (122 мм), а также 12 российских установок «Смерч» (300 мм).

Как пишет Газета.ру, зенитные ракетные войска ПВО Венесуэлы тоже практически все укомплектованы именно российской техникой. В их составе – 11 дивизионов модернизированного советского ЗРК С-125 (в каждом дивизионе по 44 пусковых установки), 2 дивизиона новейшей российской ЗРС большой дальности С-300ВМ (кроме Венесуэлы и самой России эта ЗРС имеется еще лишь у Белоруссии), не менее 4 новейших российских ЗРК «Тор-М1» и 200 новейших российских ПЗРК «Игла-С».

Здесь же находятся минимум 10 новейших израильских ЗРК «Барак», 150 зенитных орудий (114 израильских TCM-20 (20 мм) и еще 36 шведских L/70 (40 мм). В войсковую часть ПВО также входят три дивизиона новейших российских ЗРК «Бук» (18 ПУ, 6 ПЗУ) и минимум восемь ЗРК малой дальности «Тор-М1», а также другие виды ЗРК, в том числе и не российские.

«Старые утки»

Тема присутствия российских военных в Венесуэле всплывает в СМИ не первый раз. Так, в январе сообщалось о том, что в латиноамериканскую страну якобы прибыл самолет российской авиакомпании Nord Wind. Тогда, комментируя этот «инцидент», пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что в Кремле ничего не знают об этом рейсе, а все сообщения о том, что Россия вывозит из Венесуэлы золотые резервы – это «утка». При этом еще одно из сообщений попытался опровергнуть замминистра иностранных дел Сергей Рябков, утверждавший, что информация о пребывании в Венесуэле российских наемников, недостоверна.

Тогда все подобные сообщения опроверг и посол России в Каракасе Владимир Заемский. В разговоре с РИА Новости он сказал, что это «очередная утка». Об отсутствии российских военных в Венесуэле заявлял и Дмитрий Песков. Ситуацию попытались прокомментировать даже в Пентагоне: конкретно и публично обсуждать сообщения о военных из России и Китая в ведомстве не стали, но заявили, что «видят поддержку только на словах».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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