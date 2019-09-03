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Натурпродукты. В России разрабатывают новые правила маркировки экологически чистого продовольствия

3 Сентября 2019 134 0 Экономика
Натурпродукты. В России разрабатывают новые правила маркировки экологически чистого продовольствия

В Роскачестве выступили с предложением ввести ограничения на так называемое «вольное использование» маркировки «эко», «био» и «фермерские» продукты. Первые две метки предлагается отнести к органической продукции, производимой без химических компонентов. А вот третьей маркировке еще предстоит дать определение, обозначив конкретные требования к производителям. Минсельхозе считают нынешнее использование такой терминологии просто маркетинговой уловкой как российских, так и зарубежных компаний

Путаница в терминологии

В разговоре с «Известиями» представители Роскачества рассказали, что на сегодняшний день в законодательстве РФ не существует таких терминов как «эко», «био» (bio), а также «фермерский». Также нет и требований, которые должны предъявляться к таким товарам. Следовательно, как пишет издание, производителям совсем не обязательно предоставлять контролирующим органам документацию, которая будет подтверждать свойства таких товаров. В частности, не обязательно предоставлять гарантии того, что продукция имеет натуральное происхождение , выращена без использования пестицидов либо других химических компонентов.

Сложность ситуации состоит и в том, что, согласно техническому регламенту о маркировке на территории ЕАЭС предусматривается следующее: изготовители обязаны предоставлять на товарах сведения о признаках пищевой продукции. При этом они должны подтверждать данные свойства. Зацепка в том, что о каких именно документах идет речь, не указано.

Представители Роскачества также отмечают, что потребители  уже привыкли к таким меткам, четко ассоциируя их с натуральным происхождением продукции. Но суть ситуации в том, что пока нет четкого регулирования, данные названия – это вполне удобный и безнаказанный способ ввести потребителя в заблуждение. Зачастую у таких товаров нет никакой разницы с аналогичными продуктами, но не обозначенными маркировкой «эко» или «био». Отличие - разве что в более высокой стоимости и умении использовать  моду  на здоровое питание.

Предложения Роскачества

Проблема регулирования для так называемой органической продукции была обозначена еще в марте этого года. Но конкретизировали предложения только сейчас. В частности, в Роскачестве предлагают добиваться соответствия принципам, которые ранее были установлены в ЕС. В частности, названия «эко», «био» («bio») воспринимать как идентичные органической продукции, производимой без химикатов.

Кроме этого, как уточнили «Известиям», необходимо определиться с названием «фермерский», а также ввести требования к товарам этой категории. После этого определить порядок, который будет подтверждать право производителей на  такую маркировку.

Изменения маркировок «эко» и «био» необходимо закрепить в законодательном порядке, а также создать для них ГОСТы. Что касается понятия «фермерский», то его нужно отразить в техническом регламенте о маркировке.

Как отмечается, предложения Роскачества соответствуют целям Стратегии увеличения уровня качества пищевой продукции в России сроком до 2030 года. Даже несмотря на то, что в плане по реализации данного документа соответствующие шаги не предусматриваются. Как пояснил замначальника Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Андрей Пучковский, на сегодняшний день оборот товаров, включая их маркировку, создается на так называемых «принципах добросовестности». Но власти должны принять меры, чтобы производители не вводили  в заблуждение покупателей  в отношении к потребительским свойствам продукции.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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