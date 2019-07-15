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НАТО призывает Россию спасти ДРСМД, Россия создала «воздушный мост» в Турцию и цифровой «Элемент» и другие новости

15 Июля 2019 68 0 События и факты
НАТО призывает Россию спасти ДРСМД, Россия создала «воздушный мост» в Турцию и цифровой «Элемент» и другие новости

«Последний шанс» для спасения ДРСМД призвал использовать Россию Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его заявление опубликовано в авторской колонке на сайте Frankfurter Allgemeine Zeitung. Именно на Россию он возложил ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности. И это при том, что Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из ДРСМД еще в октябре 2018-го, а Владимир Путин подписал закон о приостановке ДРСМД лишь в начале июля 2019-го. Ранее генсек НАТО заявлял, что «спасти» ДРСМД Россия может в том случае, если в короткий срок уничтожит ракеты 9М729. При этом Столтенберг добавил, что в случае прекращения действия договора «мир станет менее стабильным».

Россия создала настоящий «воздушный мост» для транспортировки в Турцию основных элементов С-400. Впервые транспортная авиация применяется для быстрой и бесперебойной перевозки такого объема техники. Поставка первого комплекта российской зенитной ракетной системы будет завершена в течение этой недели, сообщили «Известия». По словам турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, полностью контракт будет выполнен в апреле 2020 года.

Россия останется мировым лидером по экспорту пшеницы. Таков прогнозу минсельхоза США на 2019/20 сельскохозяйственный год, который начался 1 июля. Американское ведомство считает, что поставки российской пшеницы за рубеж в наступившем сезоне составят 34,5 миллиона тонн. Минсельхоз РФ сообщил, что в новом сельхозгоду экспорт зерна составит 45 миллионов тонн, включая 36 миллионов тонн пшеницы. В минувшем сельхозгоду российский экспорт зерновых культур составил 43,3 миллиона тонн, пшеницы — 35,2 миллиона тонн. По этим показателям Россия опережает США и страны Евросоюза. Согласно июльскому докладу минсельхоза США, экспортные поставки американской пшеницы в минувшем сезоне оцениваются в 25,5 миллиона тонн, из Евросоюза — в 24 миллиона тонн, из Канады — в 24,5 миллиона тонн.

Совместное предприятие "Элемент" в сфере микроэлектроники  создали госкорпорация "Ростех" и АФК "Система". Как сообщил ТАСС замглавы Ростеха Дмитрий Леликов, в рамках новой  компании объединены ведущие микроэлектронные предприятия страны. «Элемент» обеспечит ускоренное развитие рынка микроэлектроники и  станет ключевым поставщиком электронных компонентов для инфраструктуры цифровой экономики России. Учредители рассчитывают, что СП «Элемент» будет участвовать в создания электронных документов, аппаратной части искусственного интеллекта, а также специальных материалов и технологий 3D-сборки.

Российские нефтяные компании готовы вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей в освоение Арктики. Но взамен требуют от государства  налоговые льготы объемом 2,6 трлн рублей. Как  сообщают «Ведомости», главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил письмо  президенту России и попросил Владимира Путина поддержать проект федерального закона о развитии Арктики –  разработанный Минвостокразвития документ, который предусматривает особый режим для инвесторов на арктических территориях. В СМИ попали данные о том, что глава государства поручил премьер-министру  Дмитрию Медведеву проработать это предложение.

Почти вдвое сократилось в 2014-2018 годах число новых граждан Украины, получивших в паспорт по праву территориального происхождения.

Как сообщает РБК со ссылкой на документы государственной миграционной службы Украины в 2014-м украинское гражданство по территориальному происхождению получили 6438 человек, а за первые три месяца 2019 года гражданами Украины стали 709 человек, а за аналогичный период 2018 года гражданство получили 883 человека. При этом всего за два месяца действия упрощенного порядка около 3 человек в ДНР получили паспорта граждан России. По словам главы самопровозглашенной республики Дениса Пушилина, которые приводят «Известия», к  началу июля еще 15,5 тыс. жителей ДНР подали заявления на получение российских паспортов и более 22 тыс. человек были проконсультированы по данному вопросу сотрудниками миграционной службы.

$1,3 трлн достиг объем частного капитала в России. По данным исследования BCG Global Wealth: Reigniting Radical Growth, которые приводит РБК, этот объем вырос на 13 %, в то время как в Северной Америке и Японии наблюдалось падение роста накоплений. Авторы прогнозируют, что рост продолжится, хотя его темпы снизятся до 8%, и к к 2023 году объем частного капитала в России достигнет $1,9 трлн. При этом 40% частного капитала в России сосредоточена в руках богатых граждан, каждый из которых владеет состоянием более $100 млн. В странах Восточной Европы этот показатель составляет 28%, а в среднем в мире — 12%.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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