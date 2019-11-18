Наталия Красовская: "Азербайджану удалось сохранить равновесие традиционного и нового"

Подводя итоги VIII Петербургского международного культурного форума, руководитель Центра российско-азербайджанской дружбы отметила, что опыт Азербайджана по сохранению культурного наследия заслуживает самого пристального внимания.

Завершивший свою работу на минувших выходных культурный форум в Санкт-Петербурге в этом году привлек внимание 35 тысяч работников культуры из 96 стран. Основной темой дискуссий стало развитие национальных культур в условиях глобализации.

Как подчеркнула Наталия Красовская, распространение новых технологий неизбежно становится катализатором процесса постепенного вытеснения традиционных ценностей. И сохранение в этих условиях этнокультурной идентичности каждой страны становится одной из приоритетных задач мирового сообщества.

«Мало кто может сделать это, поддаваясь соблазнам мейнстрима. Тем важнее опыт отдельных творцов и целых стран, которым удалось сохранить равновесие между наследием прошлого и новациями сегодняшнего дня. В качестве одного из таких удачных примеров я могу привести Азербайджан, где органично сочетаются памятники одной из древнейших культур и современная архитектура, представленная поражающими воображение небоскрёбами», - сказала руководитель Центра РАД.

Эксперт пояснила, что причина успеха Азербайджана кроется в том, что это государство, благодаря своему географическому положению издревле органично сочетало в себе самые различные этносы и религии, и до настоящего времени сохранило стремление вступать в межкультурный диалог на равных.

«Можно вспомнить, что в 2008 году Азербайджан призвал министров культуры всех стран мира и межгосударственные организации присоединиться к диалогу между цивилизациями, а с 2001 года в Баку проводится Международный гуманитарный форум: всё это стало весомым вкладом Азербайджана в мировую культуру», - напомнила Наталия Красовская.

Особое место в этом процессе, по мнению эксперта, занимает культурный обмен между Россией и Азербайджаном, который также имеет глубокие исторические корни. В частности, весьма показательным эксперт нашла кинопоказ отреставрированной версии фильма «Аршин мал алан», состоявшийся в рамках форума.

«Азербайджанский композитор Узеир Гаджибеков в 1913 году обучался в Санкт-Петербургской консерватории. Именно тогда он написал свою оперетту «Аршин мал алан», по которой в 1945 году был снят фильм, обошедший 136 стран мира. Время сделало оборот, и вот более чем через столетие кинолента демонстрируется в городе, где создана оперетта. Разве это не удивительно? Но я хочу сказать, что не только этим событием ознаменованы культурные контакты между нашими странами, ведь форум стал, образно говоря, настоящей ярмаркой культурных продуктов, в рамках которой было подписано более 90 соглашений», - сообщила Наталия Красовская.

В следующем году Азербайджан посетит Санкт-Петербургский культурный форум уже в статусе почётного гостя.

По мнению руководителя Центра РАД, это даст возможность многим странам опосредовано ознакомиться с азербайджанским опытом нахождения баланса между традиционным и ультрасовременным.

«Депутат Госдумы Дмитрий Савельев, возглавляющий Межпарламентскую группу дружбы Россия-Азербайджан (а наш Центр работает под её эгидой), уверен, что азербайджанская культура, по-восточному яркая, самобытная и впечатляющая, способна произвести самое фантастическое впечатление на участников форума. Это позволит не только россиянам ближе познакомиться с историей и культурой дружественной нам по духу страны, но и, благодаря представительности форума, распространит по всему миру славу об азербайджанских творцах, умело сочетающих в своём искусстве традиции и современность», - заключила Наталия Красовская.