Наталия Красовская рассказала о потенциале женской дипломатии в отношениях с Азербайджаном

Руководитель Центра РАД, политический психолог пояснила, как решение «женского вопроса» может укрепить российско-азербайджанское стратегическое партнерство.

Если говорить о женских правах, то Азербайджан ушел далеко вперед не только по сравнению с другими мусульманскими странами, но и с многими европейскими.

«Баку – единственный мусульманский город в мире, где есть памятник сбрасывающей чадру женщине, потому что равные с мужчинами права Азербайджан предоставил женщинам сто лет назад – первым из государств мусульманского Востока. Для сравнения: французские женщины лишь в 1944 году получили право на участие в выборах, а в Саудовской Аравии только в прошлом году женщинам разрешили управлять автомобилем», - рассказывает Наталия Красовская.

Она убеждена, что Азербайджан в этом плане представляет собой уникальный пример гармоничного сочетания традиций и прогресса. В пользу этого факта свидетельствует уже то, что на сегодняшний день в стране ни один закон, ни одна госпрограмма не принимаются без гендерной экспертизы.

И конечно, самым ярким символом азербайджанского гендерного равенства является первый вице-президент Республики Мехрибан Алиева. «Я считаю, что Мехрибан-ханум является образцом современной женщины, которой удаётся совмещать семейную жизнь и общественную деятельность», - говорит эксперт. К слову, по итогам последних выборов количество женщин в муниципальных органах Азербайджана увеличилось в шесть раз. И если брать данные статистики, то женщин-специалистов высшего и среднего уровня квалификации в Азербайджане в целом больше, чем мужчин.

И это не только традиционно «женские» сферы, такие как образование, медицина и соцуслуги, но и бизнес. «Женская интуиция позволяет нестандартно взглянуть на привычные явления, увидев в них новые возможности для получения прибыли, - поясняет Наталия Красовская. – Азербайджан в последние годы переживает настоящий женский бизнес-бум. Число женщин-предпринимателей выросло до 143 тысяч – это треть всего бизнес-сообщества, а в аграрном секторе женщины занимают даже 50% руководящих должностей. Ассоциация женщин-предпринимателей Азербайджана стремится наладить связи и с российскими коллегами. Мы близки, говорим на одном языке, очень хорошо понимаем друг друга, и все эти возможности надо использовать по максимуму»

Наталия Красовская отметила, что на IX Межрегиональном российско-азербайджанском форуме в Баку было подписано соглашение о двустороннем сотрудничестве, несколько пунктов которого предусматривают стимулирование развития женского бизнеса. В России действует целый ряд программ, способствующих вовлечению женщины в бизнес, так что страны могут обмениваться опытом в сфере обеспечения финансовой независимости женщин.

На взгляд эксперта, сотрудничество женщин России и Азербайджана также имеет огромный потенциал для развития стратегического партнерства двух стран. «Наш Центр РАД, который призван обеспечивать взаимопонимание и доверие между народами России и Азербайджана, при проведении различных мероприятий всегда находит отклик у представительниц азербайджанской культуры и искусства. В более глобальной перспективе женское сотрудничество может наладить обмен самыми успешными практиками между руководителями муниципального и регионального уровней, парламентариями и общественными лидерами, развивая гражданское общество наших стран через призму именно женской народной дипломатии, - сообщает эксперт. - Дмитрий Савельев, руководитель Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан, под эгидой которой работает наш Центр, часто повторяет, что женщины по природе своей являются сторонницами согласия, и этот мощный потенциал необходимо использовать для достижения мирного сосуществования, диалога культур, гуманитарного и экономического партнёрства наших стран».