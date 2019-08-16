«Наши люди в булочную на такси ездят!» Россиянам ездить на такси дешевле, чем иметь свою машину

Гражданам России, которые ездят меньше 5,4 тыс. км в год, выгоднее пользоваться услугами такси, чем личной машиной – соответствующие подсчеты, как сообщает «Ъ», сделали эксперты HSBC. Как отмечают аналитики, в данном соотношении Россия безоговорочно лидирует: почти в два раза опережая Индию и в несколько раз — США и Германию, где являться владельцем автомобиля более выгодно.

«Лидерство»

Жителям России, проезжающих расстояние меньше 5388 км за год, в дальнейшей перспективе заказывать услуги такси окажется дешевле, чем покупка собственной машины и дальнейшее ее пользование, пишет «Коммерсант», ссылаясь на исследование банка HSBC. Выяснилось, что Россия занимает первое место по величине этого расстояния среди крупнейших стран. Вторая позиция – у Индии и ее показатель 2731 км в год. Для сравнения: в Великобритании эта цифра составляет 1184 км в год, в США — в 1102 км. А вот в той же Германии речь идет всего о 811 км, то есть, быть владельцем автомобиля здесь выгодно.

Комментируя результаты исследования, эксперт HSBC пояснил, что при анализе данных учитывались стоимость Toyota Camry в определенной стране,расходы на топливо и обслуживание машины. Также собиралась информация о средних ценах на такси и уровень доходов граждан. В итоге Россия стала лидером по причине относительно низкого среднего уровня доходов – этот фактор, безусловно, усложняет покупку личного транспортного средства.

По информации HSBC, в нашей стране стоимость поездки на такси в среднем на 75% меньше, чем в США. При этом годовая цена владения машиной в среднем только на 30% меньше.

Большая страна – большая аудитория

В банке подсчитали, что по средним показателям цена одной поездки в целом по стране составляет примерно 130 рублей. В Москве этот показатель на уровне 350 рублей. «Таким образом, в России цены на такси пропорциональны доходам, а цены на автомобили не пропорциональны. Поэтому сложилась такая ситуация»,— заключили аналитики.

Как поясняют эксперты, российский сервис такси может позволить себе сравнительно низкие цены, поскольку аудитория для оказания этих услуг большая. В РФ во многих регионах существует проблема общественного транспорта – следовательно, спрос на такси высок. Вместе с этим, как пишет «Ъ», по так называемой «степени проникновения» приложений такси Россия занимает третье место в мире: ими пользуются 45% наших соотечественников.По этому показателю опережает Китай (51%) и Мексика (46%). В Штатах же приложениями пользуются 40% населения, в Великобритании — 30%, в Индии — 28%, в Германии — 20%.

«Еще более выпукло»

Факт того, что в России и, в частности, в Москве, выгоднее пользоваться услугами такси – не новость. По словам руководителя кластера Sharing Economy Российской ассоциации электронных коммуникаций Антона Губницына, этот перевес имеет все шансы стать еще более существенным. Особенно, если принимать во внимание не только стоимость машины, но и расходы на топливо, платный паркинг и штрафы.

Эксперт также отмечает, что в представленном исследовании речь идет о пробеге 5388 км в год, в пределах которого лучше пользоваться такси, тогда как средний пробег личного автомобиля в России составляет 16–17 тыс. км в год. Вместе с этим HSBC проводит сравнение владения автомобилем не только с такси, но и с сервисами попутчиков. Например, такими как BlaBlaCar, являющихся по сути некоммерческими: у водителей нет ставок, есть только частичная компенсация расходов на топливо. То есть, при таком способе отказ от личной машины «становится еще более выпуклым».