Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
31 ИЮЛ, 16:43 МСК
USD (ЦБ)    63,4172
EUR (ЦБ)    70,7355

31 ИЮЛ, 16:43 МСК
USD (ЦБ)    63,4172
EUR (ЦБ)    70,7355
﻿

Наш ответ Google. В России ищут альтернативу зарубежным приложениям для смартфонов

31 Июля 2019 269 0 Исследования
Наш ответ Google. В России ищут альтернативу зарубежным приложениям для смартфонов

В Институте развития интернета (ИРИ) выступили с предложением: составить список альтернативных зарубежным аналогам российских приложений для Android и IOS, которые будут обязательными для установки на мобильные телефоны. Эксперты проанализировали российский рынок приложений, оценив его возможности реагировать на инициативу властей о предустановке российских разработок в продаваемые в России смартфоны.

Самые популярные

Как сообщают аналитики ИРИ, отечественные приложения смогут заменить зарубежные аналоги в 9 из 12 категорий. В частности, на смену  браузерам Google Chrome, Opera и Safari могут прийти российский «Яндекс Браузер». А вместо почтовых сервисов Gmail и Outlook можно использовать «Yandex.почту» и «Почту Mail.ru», вместо музыкальных сервисов Play Music, Spotify и Apple Music в качестве альтернативы могут выступить «Яндекс. Музыка», Boom и Zvooq.

Кроме этого, по словам экспертов, отечественные разработчики могут предложить альтернативу на рынке социальных сетей, а также антивирусов и сервисов облачного хранилища. Это приложения и сервисы, которыми уже давно пользуются многие россияне: «ВКонтакте», «Одноклассники»,Kaspersky, Dr.Web,«Облако Mail.ru», «Яндекс.Диск».

Как отмечают эксперты, меньше всего популярность у  российских  мессенджеров, а также видеохостингов и платежных систем. «В отдельных категориях, к сожалению, российские разработки не востребованы должным образом. Это видеохостинги (среди них пользователи отдают предпочтение YouTube), системы платежей и мессенджеры. Хотя тот же ICQ обладает уникальными технологиями, благодаря которым мессенджер может работать при отсутствии связи», — рассказал гендиректор ИРИ Сергей Петров.

История вопроса

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в Минкомсвязи подготовили проект поправок в закон, согласно которому для производителей смартфонов будет введено обязательное условие: поставлять на территорию Россию гаджеты, в которых будут предустановлены приложения, которые были созданы именно российскими разработчиками.

В январе этого года с похожим предложением выступали представители Федеральной антимонопольной службы. В ведомстве, кроме всего прочего, настаивали: у пользователя должна быть возможность удалить все встроенные «неудаляемые» приложения. Исключением могут быть сервисные приложения.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?

Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
Экономика

Гонка вооружений? Что думают в России, Китае и Японии о выходе США из ДРСМД?

Гонка вооружений? Что думают в России, Китае и Японии о выходе США из ДРСМД?
Политика

США выходят из ДРСМД, Россия сохранит мирный Каспий, Украина пойдет на продажу и другие новости

США выходят из ДРСМД, Россия сохранит мирный Каспий, Украина пойдет на продажу и другие новости
События и факты

Движется помаленьку. Малый и средний бизнес в России показал умеренный рост

Движется помаленьку. Малый и средний бизнес в России показал умеренный рост
Исследования

Узнай, страна

ТОП-10 достижений июля: как в регионах России развивали экономику и внедряли технологии будущего?

ТОП-10 достижений июля: как в регионах России развивали экономику и внедряли технологии будущего?

Гранты на сумму более 1 млн рублей выиграла Удмуртия на форуме «iВолга 2.0»

Гранты на сумму более 1 млн рублей выиграла Удмуртия на форуме «iВолга 2.0»

В Москве завершены испытания первого в мире устройства для лечения детей с пороком сердца

В Москве завершены испытания первого в мире устройства для лечения детей с пороком сердца

В Республике Карелия перекрыли русло реки Кемь для создания водохранилища Белопорожских ГЭС

В Республике Карелия перекрыли русло реки Кемь для создания водохранилища Белопорожских ГЭС

Новости дня

16:24 Первая поставка газа по «Северному потоку-2» произойдет в конце декабря 2019 года Первая поставка газа по «Северному потоку-2» произойдет в конце декабря 2019 года
Угроза «химического Чернобыля». Почему власти не ликвидируют заброшенный иркутский «Усольехимпром»?
Угроза «химического Чернобыля». Почему власти не ликвидируют заброшенный иркутский «Усольехимпром»?
15:50 Сегодня в силу вступил закон об «ипотечных каникулах» Сегодня в силу вступил закон об «ипотечных каникулах»
15:08 Путин принял закон, направленный на стабилизацию цен на бензин Путин принял закон, направленный на стабилизацию цен на бензин
14:38 Пользоваться услугами такси оказалось дешевле, чем ездить на своем автомобиле Пользоваться услугами такси оказалось дешевле, чем ездить на своем автомобиле
13:56 Росстат определил средний размер пенсий в июне Росстат определил средний размер пенсий в июне
13:12 Украинский «Нафтогаз» требует, чтобы с России взыскали более пяти миллиардов долларов Украинский «Нафтогаз» требует, чтобы с России взыскали более пяти миллиардов долларов
Придется несладко. В России вырастут цены на «кондитерку» после повышения налога на пальмовое масло?
Придется несладко. В России вырастут цены на «кондитерку» после повышения налога на пальмовое масло?
12:48 В Новосибирске неизвестные подожгли приемную «Единой России» В Новосибирске неизвестные подожгли приемную «Единой России»

Узнай, страна!

15:44 ТОП-10 достижений июля: как в регионах России развивали экономику и внедряли технологии будущего? ТОП-10 достижений июля: как в регионах России развивали экономику и внедряли технологии будущего?
Космический долгострой. Почему российские бизнесмены отказываются достраивать космодром «Восточный»?
Космический долгострой. Почему российские бизнесмены отказываются достраивать космодром «Восточный»?
15:17 Более трёх тысяч женщин Удмуртии пройдут обучение в рамках нацпроекта «Демография»
08:50 В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв» В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»
30 ИЮЛ, 17:52 Александр Пархоменко: законодательные инициативы должны способствовать развитию бизнеcа Александр Пархоменко: законодательные инициативы должны способствовать развитию бизнеcа
30 ИЮЛ, 10:42 Предпринимателей вологодского региона приглашают принять участие в пересмотре законодательства Предпринимателей вологодского региона приглашают принять участие в пересмотре законодательства
29 ИЮЛ, 11:30 В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным В Астраханской области моряки отпраздновали День ВМФ вместе с врио губернатора Игорем Бабушкиным
Сортировка месторождений. Кто из российских нефтяников получит господдержку на освоение недр?
Сортировка месторождений. Кто из российских нефтяников получит господдержку на освоение недр?
26 ИЮЛ, 13:08 Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами Игорь Маковский: мы реализуем мероприятия цифровой трансформации опережающими темпами
26 ИЮЛ, 11:44 В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона В Астраханской области поддержат промышленные предприятия и решат основные проблемы жителей региона
26 ИЮЛ, 08:40 Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин оценил благоустройство Олимпийского парка в Тамбове
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter