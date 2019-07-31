Наш ответ Google. В России ищут альтернативу зарубежным приложениям для смартфонов

В Институте развития интернета (ИРИ) выступили с предложением: составить список альтернативных зарубежным аналогам российских приложений для Android и IOS, которые будут обязательными для установки на мобильные телефоны. Эксперты проанализировали российский рынок приложений, оценив его возможности реагировать на инициативу властей о предустановке российских разработок в продаваемые в России смартфоны.

Самые популярные

Как сообщают аналитики ИРИ, отечественные приложения смогут заменить зарубежные аналоги в 9 из 12 категорий. В частности, на смену браузерам Google Chrome, Opera и Safari могут прийти российский «Яндекс Браузер». А вместо почтовых сервисов Gmail и Outlook можно использовать «Yandex.почту» и «Почту Mail.ru», вместо музыкальных сервисов Play Music, Spotify и Apple Music в качестве альтернативы могут выступить «Яндекс. Музыка», Boom и Zvooq.

Кроме этого, по словам экспертов, отечественные разработчики могут предложить альтернативу на рынке социальных сетей, а также антивирусов и сервисов облачного хранилища. Это приложения и сервисы, которыми уже давно пользуются многие россияне: «ВКонтакте», «Одноклассники»,Kaspersky, Dr.Web,«Облако Mail.ru», «Яндекс.Диск».

Как отмечают эксперты, меньше всего популярность у российских мессенджеров, а также видеохостингов и платежных систем. «В отдельных категориях, к сожалению, российские разработки не востребованы должным образом. Это видеохостинги (среди них пользователи отдают предпочтение YouTube), системы платежей и мессенджеры. Хотя тот же ICQ обладает уникальными технологиями, благодаря которым мессенджер может работать при отсутствии связи», — рассказал гендиректор ИРИ Сергей Петров.

История вопроса

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в Минкомсвязи подготовили проект поправок в закон, согласно которому для производителей смартфонов будет введено обязательное условие: поставлять на территорию Россию гаджеты, в которых будут предустановлены приложения, которые были созданы именно российскими разработчиками.

В январе этого года с похожим предложением выступали представители Федеральной антимонопольной службы. В ведомстве, кроме всего прочего, настаивали: у пользователя должна быть возможность удалить все встроенные «неудаляемые» приложения. Исключением могут быть сервисные приложения.