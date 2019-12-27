Население России сократится на 13 млн к 2035 году. Или вырастет до 150 млн за счет мигрантов? 53 0 События и факты

Почти на 13 млн человек сократится население России к 2035 году. Но это – согласно пессимистичному сценарию Росстата. Если же реализуется оптимистичный вариант – количество граждан вырастет до 150 млн. Помочь переломить естественную убыль населения могут только мигранты.