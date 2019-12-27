Капитал страны
ENGLISH
27 ДЕК, 12:10 МСК
USD (ЦБ) 62,0315
EUR (ЦБ) 68,5003
Население России сократится на 13 млн к 2035 году. Или вырастет до 150 млн за счет мигрантов?
27 Декабря 2019 53 0 События и факты
Почти на 13 млн человек сократится население России к 2035 году. Но это – согласно пессимистичному сценарию Росстата. Если же реализуется оптимистичный вариант – количество граждан вырастет до 150 млн. Помочь переломить естественную убыль населения могут только мигранты.
Плохой, очень плохой и худший
- Пессимистичный прогноз Росстата по численности населения России к 2035 году говорит о сокращении со 146 млн человек в 2020 году до 134,2 млн. В умеренном прогнозе убыль составит 3,1 млн – до 142,9 млн человек. А вот в оптимистичном население России вырастет до 150 млн. Правда, за счет мигрантов.
- От 2020 года в Росстате ждут в худшем случае сокращения населения России на 484,4 тыс. человек. При этом приток мигрантов составит 190,8 тыс. В сдержанном сценарии убыль достигнет 355,7 тыс. человек, а приток мигрантов – 265 тыс. В оптимистичном – на 239,3 тыс. человек сократится население, тогда как мигрантов в страну приедет 339,8 тыс.
- Во всех трех сценариях Росстата естественный прирост населения носит отрицательный характер. Население России лишь частично может компенсировать свою убыль. Хотя в оптимистичном прогнозе естественный прирост выравнивается за счет деторождения мигрантов. В 2035 году, согласно оптимистичным оценкам, естественная убыль не превысит 21,3 тыс. человек, а миграционный приток будет на уровне 386,8 тыс.
Продолжительность жизни и президентский указ
- Ожидаемая продолжительность жизни также разбита по трем возможным траекториям. Согласно «низкой» траектории, к 2035 году он составит 71 год у мужчин и 79 лет у женщин (средний показатель 75,4). «Средний» вариант – 75 лет у мужчин и 82 у женщин (средний показатель 79,1). Наконец, оптимистичный сценарий обещает 78 для мужчин и 84 для женщин (средний – 81,6).
- Ни один сценарий не укладывается в исполнение указа президента Путина, который потребовал увеличить продолжительность жизни к 2024 году до 78 лет, а к 2030 – до 80.
- В 2024 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в зависимости от варианта прогноза составит 74, 75,4 или 76,8 года, а в 2030 – 74,8, 77,5 или 79,7.
Материальное стимулирование не работает
- «Высокий» прогноз Росстата не оправдывается по объективным причинам снижения рождаемости, считает ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев.
- «Чтобы происходило простое воспроизводство населения, на 100 женщин должно быть 220 рождений. Из этих 220 детей девочек должно родиться не меньше 100-140. Сейчас их рождается не больше 80. Значит при любых обстоятельствах, сколько ни говорить о материальном стимулировании, по объективным причинам новое поколение будет рожать меньше», – объяснил Авдеев в разговоре с РИА Новости.
- Резко поменять демографическую ситуацию по всей стране невозможно. Причем, не только со стороны ресурсов, но и механизмов. По его словам, решать вопросы демографии нужно, начиная с Дальнего Востока, поскольку в этом регионе уровень убыли населения самый большой, а численность – самая маленькая.
Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram
Статьи
Узнай, страна
26 ДЕК, 23:57 Гуанако – животное, которое когда-то приручили индейцы
26 ДЕК, 22:49 Почему нельзя оставлять смартфон заряжаться на ночь?
11:47 ТОП-10 достижений недели: как в России открывали движение поездов и создавали толерантную энергию?
24 ДЕК, 13:14 Астраханская область начала привлекать инвестиции для развития портовой особой экономической зоны
17 ДЕК, 11:41 В Пензенской области открыли первый в регионе завод по производству картофельного крахмала
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Написать комментарий