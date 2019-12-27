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Население России сократится на 13 млн к 2035 году. Или вырастет до 150 млн за счет мигрантов?

27 Декабря 2019 53 0 События и факты
Население России сократится на 13 млн к 2035 году. Или вырастет до 150 млн за счет мигрантов?

Почти на 13 млн человек сократится население России к 2035 году. Но это – согласно пессимистичному сценарию Росстата. Если же реализуется оптимистичный вариант – количество граждан вырастет до 150 млн. Помочь переломить естественную убыль населения могут только мигранты.

Плохой, очень плохой и худший

  • Пессимистичный прогноз Росстата по численности населения России к 2035 году говорит о сокращении со 146 млн человек в 2020 году до 134,2 млн. В умеренном прогнозе убыль составит 3,1 млн – до 142,9 млн человек. А вот в оптимистичном население России вырастет до 150 млн. Правда, за счет мигрантов.
  • От 2020 года в Росстате ждут в худшем случае сокращения населения России на 484,4 тыс. человек. При этом приток мигрантов составит 190,8 тыс. В сдержанном сценарии убыль достигнет 355,7 тыс. человек, а приток мигрантов – 265 тыс. В оптимистичном – на 239,3 тыс. человек сократится население, тогда как мигрантов в страну приедет 339,8 тыс.
  • Во всех трех сценариях Росстата естественный прирост населения носит отрицательный характер. Население России лишь частично может компенсировать свою убыль. Хотя в оптимистичном прогнозе естественный прирост выравнивается за счет деторождения мигрантов. В 2035 году, согласно оптимистичным оценкам, естественная убыль не превысит 21,3 тыс. человек, а миграционный приток будет на уровне 386,8 тыс.

Продолжительность жизни и президентский указ

  • Ожидаемая продолжительность жизни также разбита по трем возможным траекториям. Согласно «низкой» траектории, к 2035 году он составит 71 год у мужчин и 79 лет у женщин (средний показатель 75,4). «Средний» вариант – 75 лет у мужчин и 82 у женщин (средний показатель 79,1). Наконец, оптимистичный сценарий обещает 78 для мужчин и 84 для женщин (средний – 81,6).
  • Ни один сценарий не укладывается в исполнение указа президента Путина, который потребовал увеличить продолжительность жизни к 2024 году до 78 лет, а к 2030 – до 80.
  • В 2024 году средняя ожидаемая продолжительность жизни в зависимости от варианта прогноза составит 74, 75,4 или 76,8 года, а в 2030 – 74,8, 77,5 или 79,7.

Материальное стимулирование не работает

  • «Высокий» прогноз Росстата не оправдывается по объективным причинам снижения рождаемости, считает ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев.
  • «Чтобы происходило простое воспроизводство населения, на 100 женщин должно быть 220 рождений. Из этих 220 детей девочек должно родиться не меньше 100-140. Сейчас их рождается не больше 80. Значит при любых обстоятельствах, сколько ни говорить о материальном стимулировании, по объективным причинам новое поколение будет рожать меньше», – объяснил Авдеев в разговоре с РИА Новости.
  • Резко поменять демографическую ситуацию по всей стране невозможно. Причем, не только со стороны ресурсов, но и механизмов. По его словам, решать вопросы демографии нужно, начиная с Дальнего Востока, поскольку в этом регионе уровень убыли населения самый большой, а численность – самая маленькая.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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