Население России сократилось в 2018 году. Почему это произошло впервые за десять лет?

Впервые за десять лет в России сократилась численность населения. Об этом свидетельствуют данные Росстата, согласно которым, восполнить количество граждан не удалось даже притоку мигрантов. Эксперты называют несколько причин, которые привели к этому: кроме снижения рождаемости, связанной с малочисленным поколением 90-х, россияне стали терять веру и уверенность в будущем. Также страна из-за плохой экономики стала менее привлекательной для миграции, а ставку на стимулирование рождаемости многие называют ошибкой властей – она не способна переломить тренд. Гораздо результативнее была бы ставка на привлечение соотечественников из ближайшего зарубежья, которые сегодня не видят перспектив в России.

Объективная статистика

Росстат обнародовал данные, свидетельствующие о том, что численность постоянного населения Российской Федерации сократилась впервые за десять лет. На январь 2019 года число россиян, согласно предварительной оценке Росстата, составляло 146 млн 793,7 тыс. человек. В прошлом году граждан России было 146 млн 880,4 тыс. человек. Следовательно, за один год население численно сократилось на 86 тыс. 688 человек. Последний раз сокращение населения было зафиксировано в 2008 году.

Согласно информации Росстата, на 1 января 2019 года городское население России составляло 109 млн 451 тыс. человек, сельское население – 37 млн 342 тыс. человек. В частности, в Москве численность постоянного населения к началу года составляла 12 млн 630 тыс., в Санкт-Петербурге – 5 млн 381 тыс. человек.

Эксперты РАНХиГС и Института Гайдара летом 2018 года заявляли о том, что в России намечается тренд по сокращению численности населения. Главной причиной аналитики называли снижение показателей рождаемости из-за вступления в детородный возраст малочисленного количества женщин, рожденных в 90-е годы. В качестве примера эксперты привели данные: в январе-мае 2018 года детей родилось меньше на 28% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Путин предупреждал

В августе прошлого года в своем телеобращении к гражданам России президент страны Владимир Путин сообщил, что государству в 2020-х годах придется столкнуться с проблемами демографического характера. По его словам, каждые 25-27 лет «во взрослую жизнь» вступает меньшее россиян, чем могло бы. Однако демографический провал президент неожиданно объяснил Великой отечественной войной, которая закончилась 73 года назад.

«Так происходит в результате тяжелейших демографических потерь во время Великой Отечественной войны, а это не только прямые потери, но и миллионы неродившихся в военные годы», – резюмировал Путин.

В марте президент России в своем выступлении перед Федеральным собранием говорил, что демографические проблемы рискуют стать серьезным ограничением для экономического роста государства. «Не будет трудовых ресурсов», – подчеркнул Путин, заявив, что существует необходимость в том, чтобы ответить на эти вызовы и обеспечить в следующие десятилетия устойчивый рост численности россиян. Однако он не объяснил, трудовых ресурсов для чего. 25 млн высокотехнологических мест, обещанных в 2012 году, в России так и не появилось.

Люди теряют веру

Комментируя данные Росстата, директор Института демографической безопасности Ирина Медведева отметила, что люди стали терять веру «хоть в какое-то нормальное будущее». По словам эксперта, у нынешнего поколения «нет образа хорошего будущего».

Во многом пессимизм россиян может быть связан с большим количеством войн в мире. Причем, даже если ты не интересуешься этой темой, то тема войны уже настолько плотно соприкасается с Россией, что не замечать это уже невозможно. В качестве примера – Донбасс, Украина, заявления США. Масса новостей связана именно с хроникой трагедий. Поэтому, как отмечает эксперт, вполне логично, что в такой «ситуации катастрофы» у россиян пропадает желание растить детей.

Что касается причин экономического характера, то директор Института демографии в них не верит. Поясняя свое отношение к этому вопросу, она приводит в пример один исторический факт: период блокадного Ленинграда: «Высокая рождаемость была зафиксирована в Ленинграде в 1943 году, который еще был блокадным, но ленинградцы узнали про победу на Курской дуге. И, как выразился один демограф, по блокадному Ленинграду бродили беременные скелеты. Рождаемость, через год после победы на Курской дуге, в Ленинграде была выше, чем в 1940 году, за год до начала войны».

Как считает эксперт, главной причиной людей, которые хотят думать о продолжении рода, лежит уверенность в завтрашнем днем и хорошем будущем. Плохие экономические результаты России, начиная с 2013 года, и ухудшение экономических условий в настоящем не дают повода для оптимизма.