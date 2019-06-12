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Нам есть чем гордиться. Что россияне считают главными достижениями России?

12 Июня 2019 118 0 Исследования
Нам есть чем гордиться. Что россияне считают главными достижениями России?

Накануне Дня России "ВЦИОМ-Спутник" провел инициативный всероссийский опрос, в ходе которого у респондентов выясняли, что для них символизирует Россию и что в стране вызывает их гордость.

По результатам опроса выяснилось, что  слово "Россия" для большинства жителей страны означает «родина" (так считает 31%) и "великая держава" (29%). У 9%  «Россия» ассоциируется с огромной территорией и большой страной, у 7% с армией, а у 4% — с добрыми людьми и надеждой на светлое будущее. Что касается негативных ассоциаций, то основными среди них стали низкий уровень жизни и коррупция, которые у многих респондентов вызывают обиду за страну.

Для большинства участников  опроса Россию символизирует сплочённость многонационального народа. Главными символами страны  16% опрошенных  назвали герб, гимн и флаг,  9% - природу России,  5% — силу и величие государства.

У каждого пятого россиянина (20%) гордость за страну  вызывают ее армия и флот – похоже, они разделяют мнение Александра  Третьего  о том , что армия и флот- единственные союзники России. К тому  же, для 7% повод для гордости – нынешняя внешняя политика и то, как другие страны относятся к России, а  еще  для  6 % - деятельность президента РФ Владимира Путина

По данным исследования, для 5% Россия - это сильная, независимая, непобедимая, великая страна. Около 8% жителей гордятся развитием спорта в России и победами спортсменов, еще 4% гордятся активной и инициативной российской молодежью.

Как  сообщает РИА «Новости» в опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

 

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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