Нам есть чем гордиться. Что россияне считают главными достижениями России?

Накануне Дня России "ВЦИОМ-Спутник" провел инициативный всероссийский опрос, в ходе которого у респондентов выясняли, что для них символизирует Россию и что в стране вызывает их гордость.

По результатам опроса выяснилось, что слово "Россия" для большинства жителей страны означает «родина" (так считает 31%) и "великая держава" (29%). У 9% «Россия» ассоциируется с огромной территорией и большой страной, у 7% с армией, а у 4% — с добрыми людьми и надеждой на светлое будущее. Что касается негативных ассоциаций, то основными среди них стали низкий уровень жизни и коррупция, которые у многих респондентов вызывают обиду за страну.

Для большинства участников опроса Россию символизирует сплочённость многонационального народа. Главными символами страны 16% опрошенных назвали герб, гимн и флаг, 9% - природу России, 5% — силу и величие государства.

У каждого пятого россиянина (20%) гордость за страну вызывают ее армия и флот – похоже, они разделяют мнение Александра Третьего о том , что армия и флот- единственные союзники России. К тому же, для 7% повод для гордости – нынешняя внешняя политика и то, как другие страны относятся к России, а еще для 6 % - деятельность президента РФ Владимира Путина

По данным исследования, для 5% Россия - это сильная, независимая, непобедимая, великая страна. Около 8% жителей гордятся развитием спорта в России и победами спортсменов, еще 4% гордятся активной и инициативной российской молодежью.

Как сообщает РИА «Новости» в опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.