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Налоговый вычет за фитнес. В 2020 году можно будет вернуть до 15 тыс. рублей

23 Января 2019 331 0 Экономика
Налоговый вычет за фитнес. В 2020 году можно будет вернуть до 15 тыс. рублей

В России придумали, как приучить граждан к спорту. По поручению президента в Минфине для этого разработали специальные поправки в Налоговый кодекс, согласно которым предлагается ввести налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги.

Поручение президента

Сделать россиян более активными и здоровыми власти планируют, частично компенсировав затраты на физкультурно-оздоровительные услуги. Согласно данным на сайте нормативно-правовых актов, законопроект такого содержания сейчас готовится. Делается это по поручению президента Владимира Путин – подобные указания он дал еще в июле.

Поправки будут внесены в ст. 219 Налогового кодекса о социальных налоговых вычетах. На сегодняшний день, как напоминает РБК, она предусматривает налоговые вычеты не только в свою пользу, но и для близких родственников. Речь идет, в том числе и о расходах на обучение и медицинские услуги. Таким образом, в перечень также будут внесены физкультурно-оздоровительные услуги.

Сколько и когда

О том, за какие конкретно виды услуг можно будет получить компенсацию, а также список организаций, на которые будет распространяться вычет, предстоит определить Минспорта.

Пока же получается следующее: если годовой абонемент на фитнес стоит 50 тыс. руб., то гражданин сможет вернуть себе 13%, или 6,5 тыс. руб.

Однако, как отмечается, дорогостоящие услуги компенсировать не получится. Расходы, по которым можно будет получить социальный налоговый вычет, не должны превышать суммы в 120 тыс. руб. за календарный год. Максимальная сумма вычета будет составлять 15,6 тыс. руб. (13% от 120 тыс. руб.). Впрочем, все может измениться, если в Налоговый кодекс будут внесены поправки, которые увеличивают его размер, рассказала юрист компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Элла Лалуева.

Ввести новый налоговый вычет за занятия спортом планируется с января 2020 года.

Спортивная Россия

На сегодняшний день около 50 млн граждан России занимаются спортом и физической культурой. Такие данные представил министр спорта Павел Колобков. Согласно последнему майскому указу президента, перед властями стоит задача: увеличить их долю до 55% в срок до 2024 года, примерно до 80 млн человек. Эти планы учитываются и в проекте федерального уровня «Спорт – норма жизни» (нацпроект «Демография»), который предполагает финансирование на 150 млрд руб.

Как считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев, новый налоговый вычет, который планируется ввести в России, должен стать дополнительной «спортивной» мотивацией для россиян. «На сегодняшний день здоровый образ жизни, правильное питание и занятия спортом – это тренд. Модно иметь подтянутую фигуру, ходить в фитнес-клуб. Считаю, что такой формат возмещения стоимости занятий физкультурой будет востребован», – отметил парламентарий.

Что компенсируется сегодня

На сегодняшний день, согласно Налоговому кодексу, в России предусматриваются следующие социальные налоговые вычеты: за платное обучение, за лечение и лекарства, а также за страхование жизни и пенсионные взносы по договору негосударственного пенсионного обеспечения.

Вместе с этим, как показывает статистика, данной мерой пользуются не так много граждан: как показал опрос Национального агентства финансовых исследований, налоговый вычет оформляли только 10% населения. Как рассказал РБК собеседник из пресс-службы ФНС, данные на 1 августа свидетельствуют о том, что социальными налоговыми вычетами воспользовались примерно 1,5 млн жителей России. Насколько востребованной будет компенсация за занятия спортом, покажет время.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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