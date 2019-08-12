Налоговый эксперимент. Как самозанятые россияне легализуют свою деятельность через мобильное приложение?

Даже несмотря на то, что процесс по легализации доходов начался еще за два года до того, как закон о налоге на профессиональный доход вступил в силу с 1 января 2019 года. Этот эксперимент рассчитан на 10 лет. По последним сведениям Росстата, в России 14,6 млн человек заняты в неформальном секторе. РАНХиГС публиковала данные о том, что каждый третий россиян хоть раз получал нелегальный доход.

Не по плану

Число россиян, которые зарегистрировались через приложение «Мой налог», к августу составило 162 тысячи человек. Как рассказали «Известиям» представители ФНС, в результате в бюджет было перечислено налогов общей сложности на сумму 350 миллионов рублей. Наибольшую активность в использовании приложения проявили таксисты, арендодатели, консультанты, а также репетиторы, IT-специалисты, маркетологи и рекламщики.

Как завили представители Минэкономразвития РФ, до конца текущего года планируется зарегистрировать в качестве самозанятых 200 тысяч человек. Кроме этого, сегодня идет разработка мер, направленных на поддержку граждан, которые сами себя обеспечивают работой. Кроме этого, федеральные власти сформулируют и критерии, по которым будут отбираться новые регионы для участия в проекте. То есть, возможность проводить упрощенную регистрацию самозанятых будет не у каждого субъекта РФ, как это планировалось ранее.

Цифра по закону

К первым числам августа на учет в ФНС через приложение «Мой налог» встало 162 тысячи человек. Из них 96 тысяч работают в Москве, 36 тысяч – в Московской области, 26 тысяч — в Татарстане и еще 4 тысячи — в Калужской области. Как рассказали представители налоговой службы , лидерами среди зарегистрировавшихся самозанятых оказались те, кот занят в пассажирских перевозках.

Если опираться на данные о том, что эта категория граждан заплатила уже 350 миллионов рублей налогов, то получается, что в среднем на одного самозанятого приходится примерно 2200 рублей налогов. При этом, согласно законодательству, сумма прибыли тех, кто работает на себя, не должна быть больше 2,4 млн рублей в год.

Как рассказали «Известиям» представители Минэкономразвития, до конца этого года кроме планов по доведению объема таких плательщиков до 200 тысяч человек, планируется разработать меры, направленные на поддержку таких бизнесменов. Речь идет не только о финансовой, но и имущественной, информационной, а также консультационной и образовательной.

При этом в ФНС уточнили: вопросы по выводу самозанятых из теневого сектора и выработке инструментов по борьбе с недобросовестными участниками эксперимента пока не стоят в повестке дня. В налоговом органе рассчитывают, что граждане сами захотят легально вести свою деятельность, используя созданные властями комфортные условия.

«Выйти из тени»

Тем не менее, некоторые эксперты скептически относятся к итогам этого эксперимента. Количество самозанятых, которые прошли регистрацию, примерно в сто раз меньше тех, которые до сих пор работают нелегально, рассказал директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. То есть, это означает, что в целом не больше одного процента россиян «вышли из тени».

Как рассказал Игорь Николаев, стоит также учитывать тот факт, что достаточно много ИП решили перерегистрироваться в качестве самозанятых для снижения своего налогового бремени. Как подчеркнул эксперт, в таком сценарии этот процесс сложно назвать легализацией доходов – поскольку эти предприниматели и так были «на свету»