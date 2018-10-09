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Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?

9 Октября 2018 347 0 Экономика
Налоговая списывает налоги с банковских карт россиян. Это правда или СМИ все придумывают?

Массовые сообщения в СМИ об автоматическом доначислении налогов с июля 2018 года не получают подтверждения. Опасения граждан можно считать напрасными. В своих опровержениях Налоговая ссылается на давние изменения в законодательстве, внесенные еще в 2014 году. Тотальных проверок банковских счетов не ожидается, во всяком случае, таких действий со стороны ведомства пока инициировано не было.

Что написано в законодательстве

В статье 86 Налогового Кодекса (НК) указывается на обязанность кредитных учреждений представлять информацию по фактам открытия или закрытия банковских счетов. Сложно себе представить, что по каждому физическому лицу такая информация будет уходить в ведомство. Ссылаясь на данный пункт Закона, следует отметить, что ранее к юридическим лицам предъявлялось требование уведомлять инспекцию о динамике расчетных счетов. В первую очередь обновленная редакция касается именно таких предприятий, которые теперь могут не оформлять соответствующие уведомления. Подобная механика в отношении граждан не работает.

С другой стороны, в статье 86 НК уточняется право налоговых органов запрашивать информацию о состоянии и остатках средств на банковских счетах. Срок предоставления такой информации составляет 3 суток. При этом запрос инспекции должен быть мотивированным. Получается, что для мониторинга счетов физических лиц на предмет выявления необлагаемых доходов нужен будет специальный запрос. Конечно, не исключается, что получение информации может быть налажено в порядке массовых запросов, например, в отношении государственных служащих. В любом случае такие прецеденты получили бы официальное подтверждение.

Налоговая получила доступ к карточным счетам, и будет требовать справку о доходах 3-НДФЛ

Еще одна волна слухов, не получивших официального подтверждения, упирает на автоматическое снятие средств со счетов россиян. Дело в том, что технически такая возможность существует. К примеру, в сервисе Сбербанка для оформления переводов онлайн сравнительно недавно появилось поле для уточнения назначения платежа. Ранее такая графа имелась только в платежных поручениях, которые оформлялись исключительно юридическими лицами. Опять же в теории, на платежах, в которых отсутствуют отметки «дар», «безвозмездно» и прочие, которые не относятся к перечислениям от официального работодателя, могут быть квалифицированы как нелегальные доходы.

Для того чтобы затребовать у гражданина справку формы 3-НДФЛ, например, за получение денег за аренду жилья, необходимо делопроизводство. Уклонение от уплаты налогов является экономическим преступлением и в то же время требует определенной доказательной базы, включая подтверждение мотивации к совершению правонарушения.

Судебная практика последних лет при рассмотрении налоговых преступлений склоняется на сторону ответчиков, когда в поле назначение платежа указывается назначение «возврат долга». При этом не имеет значения, получил ранее обвиняемый эти средства в наличном виде или аналогичным зачислением на карту. В особенности такие движения по карточным счетам касаются тех, кто занимается оказанием услуг на постоянной основе, продажей вещей через социальные агрегаторы или торговые площадки типа «Авито».

Поэтому гражданам, не являющимися самозанятыми, переживать о получении требования представить справку 3-НДФЛ не стоит. Если в отношении гражданина будет открыто делопроизводство, при сборе информации будут обязательно рассматриваться обороты по картам.

Налоговая списывает средства с карточек в качестве подоходного налога, в том числе и у пенсионеров

Указанная информация так и осталась на уровне блогов. Подогрев общественного мнения лучше всего связывать с тем, что Налоговая заявила о том, что предпримет попытки вывода из тени частного микробизнеса. К числу таких предпринимателей (ИП) решено было причислить тех, кто занят стрижкой на дому, маникюром и оказанием прочих видов услуг на постоянной основе. В качестве эффективного инструмента для поиска самозанятых граждан уже используются сервисы социальных сетей, предназначенные для раскрутки бизнеса. Если действующим предприятиям, использующим группу ВК бояться нечего, то незарегистрированные в качестве ИП граждане реально стали получать вызовы для дачи объяснений.

Достоверно известно, что многие пенсионеры получили соответствующие уведомления, в которых содержится предписание об уплате дополнительного налога. Согласно действующему законодательству, пенсионные выплаты не подлежат фискальной нагрузке и поэтому иные обороты попадают в поле зрения инспекции. Дополнительной мотивацией к «взятию на испуг» неработающих граждан является потенциальная возможность представления собственных жилых помещений в аренду.

Как выявляют пенсионеров-арендодателей

Схема выявления граждан престарелого возраста, получающих ежемесячный арендный поток, достаточно простая. Для выявления случаев незарегистрированного бизнеса используются следующие признаки:

  • Наличие в собственности нескольких жилых помещений. Вполне логично, что свободные объекты могут использоваться с коммерческой подоплекой;
  • Работа по жалобам и обращениям. Если учесть, что в квартире фактически живут арендаторы, а собственником является пенсионер, реальное потребление коммунальных ресурсов часто может занижаться. Пожаловаться могут не только соседи, но и сами поставщики услуг;
  • Проверяются факты выездов за границу. Считается, что без дополнительного заработка путешествие российским пенсионерам недоступно.

Пока средства массовой информации раздувает ажиотаж вокруг уже неактуального законодательства, гражданам необходимо задуматься о порядке своих действий. За доказанные неофициальные доходы может быть доначислен налог и штраф (5-40% от суммы). Вполне возможно, что в скором времени начнется возврат к наличному обороту.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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