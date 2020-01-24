Налог за снятие пенсии. Что придумал Минфин для тех, кто копил на старость 76 0 Экономика

Минфин продолжает работать над проектом новой пенсионной системы и входящим в нее гарантированным пенсионным продуктом (ГПП). Под ГПП подразумевается накопительная часть пенсии, которая была заморожена в 2014 году правительством. Накопления россиян, согласно последнему распоряжению Путина, пробудут в замороженном состоянии до 2022 года, после чего, по идее, граждане смогут вернуть себе честно заработанные средства. Однако у властей нет денег, чтобы вернуть сразу все пенсии. Поэтому Минфин придумывает особые схемы вывода. Последняя идея заключается в том, что за снятие накопленных на пенсию средств государство возьмет налог.