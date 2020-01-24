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Налог за снятие пенсии. Что придумал Минфин для тех, кто копил на старость

24 Января 2020 76 0 Экономика
Налог за снятие пенсии. Что придумал Минфин для тех, кто копил на старость

Минфин продолжает работать над проектом новой пенсионной системы и входящим в нее гарантированным пенсионным продуктом (ГПП). Под ГПП подразумевается накопительная часть пенсии, которая была заморожена в 2014 году правительством. Накопления россиян, согласно последнему распоряжению Путина, пробудут в замороженном состоянии до 2022 года, после чего, по идее, граждане смогут вернуть себе честно заработанные средства. Однако у властей нет денег, чтобы вернуть сразу все пенсии. Поэтому Минфин придумывает особые схемы вывода. Последняя идея заключается в том, что за снятие накопленных на пенсию средств государство возьмет налог.

Как получить деньги

  • Минфин и Центробанк готовятся к окончанию заморозки пенсионных накоплений. С 1 января 2022 года в России заработает гарантированный пенсионный продукт (ГКК), в который автоматически переведут средства из накопительной части пенсии россиян. Систему ГПП представили в конце 2019 года как инструмент формирования частных пенсий в фондах при господдержке. Сейчас финансовое ведомство и регулятор совершенствуют законопроект о ГПП.
  • Предполагается, что отчислять средства на ГПП можно будет в добровольном порядке. Если гражданин будет это делать, он получит налоговый вычет 13% на ежемесячный взнос не более 6% от дохода. Несмотря на это преимущество, эксперты сомневаются, что новая система будет пользоваться популярностью. Скорее всего, большинство граждан постарается вывести свои замороженные накопления.
  • Поэтому в Минфине рассматривают два варианта: выплата средств граждан разными долями на протяжении нескольких лет либо единовременное снятие средств с требованием заплатить за них НДФЛ.
  • В правительстве считают, что это позволит гражданам получать прибавку к пенсии, а не «тратить всю сумму разом». Эксперты же полагают, что начисление налога на пенсионные накопления дискредитирует новую систему. В результате граждане постараются заработать на старость, используя другие инвестиционные продукты.
  • В качестве компромисса финансовые власти рассматривают возможность брать налог только с инвестиционного дохода вместо всей суммы накоплений. «Человек накопил в системе ГПП, скажем, 1 млн руб., из которых 200 тыс. – это инвестиционный доход. В первом варианте за единовременное изъятие средств придется заплатить 130 тыс. руб., а во втором – 26 тыс., то есть 2,6% от накопленной суммы», – привел пример директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин. По его же словам, это приведет к тому, что граждане будут выбирать НПФ со средней доходностью, чтобы отдавать государству меньше налогов.

Кто рискует

  • Как показывает мировой опыт, выплаты из пенсионных накоплений, которые освобождены от налогов, обычно облагаются подоходным налогом, отметил главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. В частности, в той же Австралии ставка всегда находится на уровне 15%, даже несмотря на то, что в этой стане существует прогрессивная система. Однако есть и исключения: например, Индия и Хорватия – в этих странах налогообложения пенсионных накоплений нет.
  • По словам Табаха, если перед Минфином и Центробанком поставлена задача привлечения граждан в новую систему, то налогообложение больше похоже на избыточную меру. В бюджет это много денег не принесет, поскольку действующая ставка в 13% невелика.
  • «Более того, это будет нелогичным и на фоне принципа работы индивидуальных инвестиционных счетов, которые от налогов освобождены. Поэтому людям будет выгоднее вкладывать средства туда, а не в ГПП», – считает Табах.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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