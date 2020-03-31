Налог с бережливых. Кто и когда на самом деле заплатит налог на доходы с банковских вкладов?

Обращение Президента России в связи с распространением коронавирусной инфекции прозвучало 25 марта, а документ с перечнем поручений по этому обращению опубликовали на официальном сайте Кремля только в минувшие выходные. За это время в соцсетях и СМИ успели интерпретировать по принципу «слышали звон да не знаем где он» каждое предложение главы государства. Особенно много шума было вокруг налога на доходы с банковских вкладов.

Установили планку

В официально опубликованном 28 марта документе черным по белому написано – Правительству России поручается «установление ставки НДФЛ в размере 13 процентов в отношении дохода в виде процентов по вкладу в банке, находящемся на территории РФ, а также в виде процента по ценным бумагам».

Четко указано, что налог будет применяться к доходу, полученному от вложения, размер которого превышает 1 млн. рублей в год.

Чтобы уложиться в поставленный президентом срок выполнения поручения - 30 марта 2020 года – в федеральном правительстве с разработкой отдельного законопроекта решили не заморачиваться. Просто дополнили таблицу поправок ко второму чтению межфракционного «депутатского» законопроекта «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ», который рассматривается парламентом с декабря прошлого года.

Грамотный ход, между прочим, – в ответ на недовольство граждан по поводу такого «подарка» теперь совершенно честно можно сказать, что его сделали «народные избранники».

Вопрос лишь в том, какой части населения этот подарок «прилетит» и какого размера он будет.

Налог на богатых

По данным всероссийских соцопросов, проведенных в конце прошлого года, две трети российских семей не имеют вообще никаких сбережений в банках.

По данным Ассоциации страхования вкладов к началу 2020 года средний размер банковских вкладов россиян составлял 172 тысяч рублей.

При этом 99% вкладов в российских банках не превышали 1,4 млн рублей. Именно такая сумма полностью компенсируется вкладчикам в случае банкротства банков.

У многих экспертов вызывает недоумение «порог» в 1 млн рублей, ведь более логично было бы установить его на уровне 1,4 млн. рублей, раз уж государство ранее именно так определило страховой размер вкладов.

Официальная статистика такова. На 1 марта 2020 года в России было открыто 594 млн счетов физлиц и индивидуальных предпринимателей и общий объем средств на этих счетах составил 31,47 трлн рублей.

На вклады свыше 1 млн рублей приходится 17,95 трлн рублей (57% от этой суммы). Но самих таких счетов - 5,9 млн, то есть чуть менее 1% от общего количества.

Так что налоговые нововведения могут коснуться лишь одного процента вкладчиков.

Налоговая база

Четко прописано, что НДФЛ не будут облагаться средства, размещенные на эскроу-счета, накопительные счета и вклады, по которым ставка весь налоговый период не превышает 1 процента.

Это означает, что участникам долевого строительства и гражданам, которым, например, перечислили на банковский счет средства от продажи квартиры, никто НДФЛ не начислит.

В таблице поправок к законопроекту об изменениях в НК РФ изложена новая редакция статьи 2142. Указано, что налоговая база определяется как превышение суммы доходов в виде процентов, полученных налогоплательщиком в течение налогового периода по всем вкладам, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн руб. и ключевой ставки ЦБ, действующей на первое число налогового периода.

Как отмечают специалисты, это означает, что при действующей ключевой ставке Банка России в 6% необлагаемый ежегодный доход со вкладов будет составлять 60 тыс. рублей. А если ключевую ставку повысят, например, до 7% - то 70 тысяч рублей.

Для налогообложения будут суммироваться все вклады одного и того же физического лица.

То есть нет никакой необходимости дробить вклады свыше миллиона рублей и «раскидывать» их по разным банкам – налоговая служба имеет доступ к этим сведениям и все посчитает.

При таких условиях получается, что введение НДФЛ с доходов по банковским вкладам затронет небольшую долю российских граждан.

Такая вот очередная попытка «отнять у богатых и раздать бедным». Как отмечал глава государства, поступления от этого налога направят на поддержку семей с детьми и потерявших работу граждан.

При этом новый налог россиянам с высокими, по мнению властей, доходами придется платить только в 2022 году.

Время расплаты

Как бы не спешила с принятием законопроекта Госдума, которая активно заседает всю эту неделю прямо в разгар карантина из-за коронавируса, вступить в законную силу он сможет не раньше 1 января 2021 года.

Основы-то налогового законодательства никто не меняет. Так что законы, вносящие изменения в Налоговый Кодекс РФ в части установления новых налогов и сборов, вступают в силу не ранее следующего налогового периода. А налоговый период по НДФЛ, равно как и по налогу на прибыль – это один календарный год.

Значит, налоговые органы будут рассчитывать налог с доходов по вкладам по итогам 2021 года, а налогоплательщики уплатят его уже в 2022 году.

Доходы вкладчиков за 2020 год никаким налогом облагаться не будут.

С учетом того, как быстро и радикально меняется ситуация в России и в мире, еще неизвестно, дойдет ли до этого дело или к 2022 году появятся другие изменения в Налоговом Кодексе РФ.

Информационные помехи

К сожалению, никто из представителей власти не потрудился сразу же после обращения Путина просто и понятно объяснить суть и детали предложенных им нововведений.

Зато «диванные эксперты» отреагировали моментально, выдвинув свои пугающие версии.

До настоящей паники дело не дошло.

Но судя по обращению Ассоциации банков России (АБР) к председателю ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной, на которое ссылается РБК, многие банки отметили рост заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов.

После этого с разъяснениями выступили и министр финансов, и руководители крупнейших банков. Правда, они на гребень информационной волны они уже не попали.

Так что властям и экспертам еще не раз придется объяснять российским «рублевым» миллионерам, что нет никакого смысла забирать свои сбережения из кредитных организаций и перекладывать их дома в стеклянные банки.

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram