Накопить на старость. Россияне рассказали о дополнительных доходах на пенсии

Как показал очередной опрос ВЦИОМ, жители России рассчитывают, что после выхода на пенсию у них будет возможность дополнительных заработков. Среди источников доходов они называют банковские депозиты, накопления в валюте и вложения в недвижимость.

Топ доходов

Большая часть россиян знает о так называемых альтернативных вариантах дополнительного дохода после выхода на пенсию. Таких граждан, как показал ВЦИОМ, оказалось больше половины: (58%). На первом месте по «популярности» и приумножению дохода оказались денежный вклад или депозит в банке (28%).

На втором месте – личные накопления в российской или иностранной валюте (27%), на третьем – вклад в негосударственном пенсионном фонде (26%). Замыкают пятерку популярных методов по наращиванию капитала инвестиции в недвижимость или землю (24%) и продукты страхования (как инвестиционное (22%), так и накопительное страхование жизни (22%).

При этом, как показал опрос, меньше всего наши соотечественники знают о возможностях приобретения акций, облигаций (19%) и паев инвестиционных фондов (13%). Сюда же можно отнести открытие индивидуального инвестиционного счета (17%) и вложения в ценные бумаги через страховые компании (16%).

По факту больше всего жители РФ пользуются следующими способами для накопления дополнительных доходов: денежный вклад или депозит в банке (23%), личные накопления (18%), вклады в негосударственные пенсионные фонды (14%) и страхование от неблагоприятных событий (10%).

Планы на будущее

Примерно четверть опрошенных после выхода на заслуженный отдых собираются оформить вклад или депозит в банке (23%). Примерно пятая часть опрошенных собираются самостоятельно накапливать наличные средства (21%). Еще 18% респондентов планируют вложиться в недвижимость (18%) и 10% не исключают вариант инвестиционного страхования жизни или вкладов в негосударственные пенсионные фонды. Также 8% россиян собираются делать вклады в накопительное страхование.

Тем не менее, как отмечают эксперты ВЦИОМ, воспользоваться возможными вариантами накоплений после выхода на пенсию граждане РФ готовы при определенных условиях: если государство будет гарантировать сохранность вложенных средств (31%) и жестко контролировать деятельность финансовых организаций (26%). Вместе с этим очень важным граждане России считают присутствие свободного выбора механизма накопления для гражданина (12%), а также реальное обеспечение равенства льгот (10%).

Аналитики также выяснили, что больше половины россиян (53%) могут воспользоваться сразу несколькими финансовыми инструментами для формирования накоплений после выхода на пенсию. Больше всего об этом говорят в молодежной среде в возрасте от 18 до 24 лет (65%) и от 25 до 34 лет (62%). Кроме этого, 57% участников исследования считают, что все финансовые компании должны работать на равных условиях (57%). Больше всего этот вопрос актуален среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет (65%) и от 45 до 59 лет (62%).