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«Наказать Москву». В США приняли законопроект против российского газа

26 Марта 2019 215 0 Экономика
«Наказать Москву». В США приняли законопроект против российского газа

Вашингтон продолжает строить препятствия для поставок российского топлива в Европу. На этот США воздвигают законодательный барьер, в основе которого лежит убеждение – Россия использует природный газ для запугивания других стран. По мнению аналитиков, действия Вашингтона продиктованы опасениями по поводу запуска «Северного потока-2». В первую очередь опасения касаются сжатия европейского рынка для поставок СПГ. На сегодняшний день США перебрали почти все возможности для остановки «Северного потока», но его прокладка до сих пор идет.

Суть законопроекта

Целью законопроекта, который был принят в палате представителей конгресса США, является противодействие российским энергопоставкам в Европу. Как сообщают СМИ, документ нашел поддержку у 391 конгрессмена. Еще 24 выступили против. Далее, если инициатива будет одобрена Сенатом, она отправится на подпись президенту США.

Законопроект содержит следующие постулаты: США нужно сокращать зависимость стран Евросоюза от российских энергоресурсов, способствовать увеличению конкуренции на рынке, содействовать национальным компаниям, инвестирующих в европейскую энергоинфраструктуру и заниматься наращиванием экспорта технологий и энергоресурсов в страны Европы.

Как утверждают авторы законопроекта, Россия использует природный газ для того, чтобы «принуждать, запугивать и оказывать влияние на другие страны».

В Вашингтоне убеждены: для поддержки усилий Еврокомиссии и правительств стран Центральной и Восточной Европы, которые направлены «на укрепление их энергетической безопасности», необходима дипломатическая, политическая, а также финансовая поддержка конкретных проектов в сфере энергетики. При этом одно из предложений Вашингтона сводится к финансированию частных инвестиций в проекты, которые помогут решить поставленные задачи.

«Пока европейцы не начнут противостоять американцам»

Комментируя законопроект конгресса США о противодействии энергопоставкам России в Европу, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отмечает, что США всегда ставили на первое место политику.

«Они только рассказывают о том, что выступают за свободную торговлю и бизнес. На самом же деле США поддерживают эту свободу только тогда, когда она не мешает им. В том, что касается сдерживания России, оно носит глобальный характер и не вычленяется из отдельных отраслей», – пояснил эксперт в разговоре с RT.

Брутер отмечает, что все направления, которые имеют для России и Европы хоть какую-то перспективу, Вашингтон стремится поставить под удар. И уж тем более, когда речь заходит о газе. Поэтому в стремлении противостоять планам России по увеличению экспорта газа на европейскую территорию, американцы будут оказывать все большее давление.

«Они хотят убедить прежде всего немецкую политическую элиту в том, что развитие сотрудничества с Россией будет мешать нормальным отношениям между Германией и США. Все это будет продолжаться до тех пор, пока европейцы не начнут противостоять американцам», – заключает аналитик.

За отсутствие сговора

Новый законопроект американских конгрессменов можно объяснить стремлением Вашингтона наказать Москву за отсутствие сговора России с президентом США Дональдом Трампом. Такой точки зрения придерживается председатель Комитета Госдумы по образованию и науке, эксперт в области международных отношений Вячеслав Никонов.

«В Конгрессе США срочно приняли законопроекты против поставок российской энергии в ЕС и о противодействии России в Венесуэле. Полагаю, решили крепко наказать за отсутствие сговора России с Трампом (как это накануне установил спецпрокурор Мюллер). Такое – отсутствие сговора – не прощается!» – написал у себя в фейсбуке Никонов.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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