«Наказание за выезд из России». Бизнесмены предложили взимать 500 рублей с россиян, выезжающих за границу

Российские патриоты-предприниматели движения «АВАНТИ» выступили с предложением: ввести налог на выезд при пересечении государственной границы. По замыслу инициаторов, сумму в 500 руб. должны будут уплачивать не только жители России, но и иностранцы. Представители туристического рынка и Ростуризма восприняли это предложение без особого энтузиазма. По их мнению, многие могут воспринять подобную инициативу как попытку ограничить законное право россиян на свободу передвижения.

«Возрождая отрасль»

Документ, который оказался в распоряжении РИА Новости, подписан президентом ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» Рахманом Янсуковым. Он был направлен на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также главы Ростуризма Олега Сафонова.

В обращении говорится о том, что сегодня в непростой международной обстановке «особую актуальность приобретают вопросы развития внутреннего туризма». По словам бизнесменов, «сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность».

Суть предложения состоит в следующем: налог в размере 500 руб. нужно взымать каждый раз, когда россиянин или иностранец покидает пределы России. Исключением может стать временная остановка в течение 24 часов. Предприниматели подсчитали, что финансовая поддержка туристического сектора страны из бюджета России на ближайшие семь лет составит около 422,2 млрд руб. Если предложение будет реализовано, то дополнительно в бюджет будет поступать 35 млрд руб. в год. Благодаря этому можно будет реализовать федеральную программу по развитию внутреннего туризма.

Искусственные ограничения

Особой поддержки инициатива, предложенная ассоциацией «АВАНТИ», не встретила. Представители туристического сообщества считают, что поддерживать российский внутренний туризм нужно именно на государственном уровне, а не с помощью искусственных ограничений. Обосновывая свою точку зрения, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин заявил:

«Поддержка развития отечественного туризма и туристического бизнеса принесет России значительно больше денег и другой выгоды, чем налог на выезд при пересечении госграницы иностранными гражданами и россиянами».

Эксперт напомнил, что с подобным предложением летом 2017 года выступал депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров, предлагавший Ростуризму облагать сторублевым налогом россиян, которые едут отдыхать на зарубежные курорты. Однако тогда представители ведомства заявили, что россияне имеют право отдыхать там, где хотят. Поэтому введение каких-либо налогов за покидание границ России – это «абсолютно неправильно».

С тех пор, как отмечает РИА Новости, мнение чиновников не поменялось. Советник главы Ростуризма Андрей Монаков напомнил о неотъемлемом праве россиян свободно выбирать, куда им ехать, даже если речь идет о заграничных направлениях. Кроме этого, как убежден представитель ведомства, так называемое «искусственное ограничение конкуренции» негативным образом скажется и на самом качестве сервиса внутри России, из-за чего, вероятно, вырастет и стоимость «продуктов отечественного туризма».

«Наказание за выезд»

Свою точку зрения озвучил и глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. По его мнению, налог на выезд из России нуждается в более детальном обосновании и дальнейшем обсуждении. Да, для многих это небольшая сумма, однако необходимо понимать, с какой целью этот сбор вводится, и какая от него буде отдача. Кроме этого, как считает сенатор, многие могут отреагировать на такой налог как на «наказание за выезд из России».

Более жестко отреагировали представители туристических компаний. Михаил Будянский, директор отдела продаж компании, которая уже много лет работает в сфере туризма, заявил: «Человек работал, решил искупаться в теплом море, чтобы потом 11 месяцев снова «пахать», а с него хотят брать дополнительный налог! Ни в какие ворота не лезет». Что касается собственно суммы налога, то неизвестно, куда пойдут эти 500 руб., пусть даже это и относительно небольшая сумма (когда правительство увеличивает пенсии на такую сумму, подается она как «существенная прибавка»).

Чем известно движение АВАНТИ

Все могло быть намного проще либо эта инициатива могла вообще пройти незаметно для общественности, если бы не несколько «но». Речь идет о самом движении «АВАНТИ», о котором не так часто пишут СМИ, но, если и пишут, то это случаи «не совсем стандартные». В частности, основателем ассоциации является уроженец Чечни и бывший сенатор Умар Джабраилов, который несколько лет назад устроил стрельбу в номере отеля Four Seasons около Красной площади, за что был оштрафован на 500 тыс. руб.

Еще один любопытный факт: советником президента АВАНТИ является дочь пресс-секретаря президента России Лиза Пескова. Некоторое время назад СМИ и пользователи сети активно обсуждали ее поездку в Севастополь на судоремонтный завод «Южный». Тогда дочь чиновника выступила с заявлением, в котором сообщила о своем желании привлечь внимание молодежи к судоремонтной отрасли. Все бы ничего, но тогда Лиза, проживающая во Франции, спутала термины «судостроение» и «судопроизводство», что стало поводом для насмешек, как минимум, пользователей сети. Плюс ко всему, по слухам, именно в тот момент «авторитетные предприниматели из Чечни» пытались «отжать» завод у города.